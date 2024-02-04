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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Люцерн
0:0
Второй тайм: 52'
Санкт-Галлен
0'
17' Желтая карточка
Abdoulay Diaby3

Ход матча

17'
 
Abdoulay Diaby3

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Санкт-Галлен
2.95
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Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
22
Ульрих
Дарио
29
Levin
Winkler
6
Яшари
Ардон
2
Severin
Ottiger
16
Кадак
Якуб
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
15
Abdoulay
Diaby3
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
7
Шуберт
Фабиан
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
Люцерн
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Санкт-Галлен

34 матча

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.6%
29.4%
3%
23 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
26.5%
2.9%
24 победы 9 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 19 побед

61 матч

44.3%
26.2%
29.5%
27 побед 16 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.7%
36.1%
26.2%
23 победы 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

39.3%
29.5%
31.2%
24 победы 18 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

61
44

Голов в среднем за матч

2.03
1.42

Среднее время на гол

44
63

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.17

Среднее время на гол

55
77

Всего голов

111
79

Голов в среднем за матч

1.82
1.3

Тотал матчей

2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
37
Больше 61%
Меньше 39%
24
25
Больше 41%
Меньше 59%
36
14
Больше 23%
Меньше 77%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.23
Яшари Ардон 4 0.18
Lars Villiger 4 0.18
Шадер Софьян 4 0.18
Дорн Пиус 3 0.14
Клиджэ Тибо 2 0.09
Severin Ottiger 2 0.09
Кадак Якуб 2 (1) 0.09
Teddy Okou 1 0.05
Симани Денис 1 0.05
Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.36
Жеббель Виллем 6 (1) 0.27
Шуберт Фабиан 3 0.14
Стеванович Михайло 3 0.14
Фалльци Альберт 3 0.14
Шмидт Исаак 2 0.09
Christian Witzig 1 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.05
Кинтилья Хорди 1 0.05
Дзанотти Маттиа 1 0.05
Гёртлер Лукас 1 0.05
Nikolaj Moeller 1 0.05
Красничи Альбин 1 0.05
Фазлии Бетим 1 0.05
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 4 2
Фрыдек Мартин 5 0
Симани Денис 4 0
Кадак Якуб 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Luca Jaquez 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Severin Ottiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 7 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Гёртлер Лукас 2 1
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Corsin Konietzke 1 0

Результаты матчей

Люцерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Санкт-Галлен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
5
Люцерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

6
23
Люцерн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Санкт-Галлен
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

8
28

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
6%
1
10%
1-15
5
29%
29%
2
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
3
12%
1-15
2
17%
6
24%
16-30
3
25%
5
20%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
2
17%
7
28%
61-75
3
25%
3
12%
76-90

Пропущено

20
13
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
15%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
8
40%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Забито

29
35
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
1
3%
4
11%
1-15
7
24%
8
23%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
5
17%
8
23%
61-75
8
28%
7
20%
76-90

Пропущено

33
27
9 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
18%
4
15%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
1
3%
5
19%
31-45
4
12%
6
22%
46-60
12
36%
5
19%
61-75
8
24%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5
Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0
РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3

Результаты матчей

Люцерн
Санкт-Галлен

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
3
1.5
8
3
2
8
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
1
9
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
16
5
9
12
1.5
9
12
3
18
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 2:0 22 11 8 3 38 - 25 41
3.
Санкт-Галлен
 0:0 22 11 4 7 35 - 27 37
4.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
5.
Цюрих
 22 8 9 5 34 - 24 33
6.
Люцерн
 0:0 22 9 5 8 30 - 32 32
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Грасcхоппер
 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
11.
Лозанна
 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 22 3 5 14 23 - 48 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 0:0 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 0:0 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Серветт
 2:0 11 6 4 1 22 - 12 22
5.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
6.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2:0 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 0:0 11 2 4 5 10 - 14 10
8.
Люцерн
 0:0 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 11 2 1 8 12 - 22 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Abdoulaye Diaby получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Санкт-Галлен.
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Ничья
Санкт-Галлен
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