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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Люцерн
1:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
17' Желтая карточка
Abdoulay Diaby3
62' Желтая карточка
Luca Jaquez
62' Желтая карточка
Christian Witzig
68' Желтая карточка
Фалльци Альберт
1:0
71' Гол
Клиджэ Тибо
86' Желтая карточка
Corsin Konietzke
90' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90' Желтая карточка
Pascal Loretz
90'+6

Ход матча

17'
 
Abdoulay Diaby3
56'
 
Corsin Konietzke
Гёртлер Лукас
57'
Хаас Николас
Levin Winkler
 
57'
Майер Макс
Кадак Якуб
 
57'
Шадер Софьян
Teddy Okou
 
62'
Luca Jaquez
 
62'
 
Christian Witzig
67'
 
Красничи Альбин
Christian Witzig
67'
 
Стеванович Михайло
Шуберт Фабиан
68'
Leny Meyer
Severin Ottiger
 
68'
 
Фалльци Альберт
71'
Клиджэ Тибо
(Ульрих Дарио)
1:0
76'
Lars Villiger
Клиджэ Тибо
 
83'
 
Мамбимби Феликс
Тома Бастьен
83'
 
Nikolaj Moeller
Abdoulay Diaby3
86'
 
Corsin Konietzke
90'
 
Гёртлер Лукас
90'
Pascal Loretz
 

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 342 Количество передач 398
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
22
Ульрих
Дарио
29
Levin
Winkler
6
Яшари
Ардон
2
Severin
Ottiger
16
Кадак
Якуб
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
15
Abdoulay
Diaby3
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
7
Шуберт
Фабиан
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
Люцерн
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Санкт-Галлен

34 матча

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.6%
29.4%
3%
23 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
26.5%
2.9%
24 победы 9 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 19 побед

61 матч

44.3%
26.2%
29.5%
27 побед 16 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.7%
36.1%
26.2%
23 победы 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

39.3%
29.5%
31.2%
24 победы 18 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

61
44

Голов в среднем за матч

2.03
1.42

Среднее время на гол

44
63

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.17

Среднее время на гол

55
77

Всего голов

111
79

Голов в среднем за матч

1.82
1.3

Тотал матчей

2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
37
Больше 61%
Меньше 39%
24
25
Больше 41%
Меньше 59%
36
14
Больше 23%
Меньше 77%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.23
Яшари Ардон 4 0.18
Lars Villiger 4 0.18
Шадер Софьян 4 0.18
Дорн Пиус 3 0.14
Клиджэ Тибо 3 0.14
Severin Ottiger 2 0.09
Кадак Якуб 2 (1) 0.09
Teddy Okou 1 0.05
Симани Денис 1 0.05
Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.36
Жеббель Виллем 6 (1) 0.27
Шуберт Фабиан 3 0.14
Стеванович Михайло 3 0.14
Фалльци Альберт 3 0.14
Шмидт Исаак 2 0.09
Christian Witzig 1 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.05
Кинтилья Хорди 1 0.05
Дзанотти Маттиа 1 0.05
Гёртлер Лукас 1 0.05
Nikolaj Moeller 1 0.05
Красничи Альбин 1 0.05
Фазлии Бетим 1 0.05
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 4 2
Фрыдек Мартин 5 0
Симани Денис 4 0
Кадак Якуб 4 0
Luca Jaquez 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Severin Ottiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Pascal Loretz 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 7 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 5 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Christian Witzig 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Люцерн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Санкт-Галлен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
5
Люцерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

6
23
Люцерн
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Санкт-Галлен
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

8
28

Голы по времени матча

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
6%
1
10%
1-15
5
28%
2
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
5
28%
4
40%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
4
31%
4
27%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
3
12%
1-15
2
17%
6
24%
16-30
3
25%
5
20%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
2
17%
7
28%
61-75
3
25%
3
12%
76-90

Пропущено

20
13
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
15%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
8
40%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Забито

30
35
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
3%
4
11%
1-15
7
23%
8
23%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
6
20%
8
23%
61-75
8
27%
7
20%
76-90

Пропущено

33
28
9 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
18%
4
14%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
1
3%
5
18%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
12
36%
6
21%
61-75
8
24%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5
Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0
РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3

Результаты матчей

Люцерн
Санкт-Галлен

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
8
3
2
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
16
6
9
13
1.5
9
13
3
19
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 22 11 8 3 39 - 26 41
3.
Санкт-Галлен
 22 11 3 8 35 - 28 36
4.
Люцерн
 22 10 4 8 31 - 32 34
5.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
6.
Цюрих
 22 8 9 5 34 - 24 33
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Грасcхоппер
 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
11.
Лозанна
 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 22 3 5 14 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
5.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
6.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 11 2 3 6 10 - 15 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Abdoulaye Diaby получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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