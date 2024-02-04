Тур: 22. Стадион: Свисспорарена.
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаAbdoulay Diaby3
62' Желтая карточкаLuca Jaquez
62' Желтая карточкаChristian Witzig
68' Желтая карточкаФалльци Альберт
1:0
71' ГолКлиджэ Тибо
86' Желтая карточкаCorsin Konietzke
90' Желтая карточкаГёртлер Лукас
90' Желтая карточкаPascal Loretz
90'+6
Ход матча
17'
57'
62'
62'
68'
71'
1:0
86'
90'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
342 Количество передач 398
-
47 Владение мячом, % 53
22
Ульрих
Дарио
16
Кадак
Якуб
11
Teddy
Okou
17
Клиджэ
Тибо
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
33 Leny Meyer
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Тома БастьенНападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Люцерн
Санкт-Галлен
34 матча
79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.6%
29.4%
3%
23 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
26.5%
2.9%
24 победы 9 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 19 побед
61 матч
44.3%
26.2%
29.5%
27 побед 16 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.7%
36.1%
26.2%
23 победы 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
39.3%
29.5%
31.2%
24 победы 18 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
61
44
Голов в среднем за матч
2.03
1.42
Среднее время на гол
44
63
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.61
1.17
Среднее время на гол
55
77
Всего голов
111
79
Голов в среднем за матч
1.82
1.3
Тотал матчей
2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
37
Больше 61%
Меньше 39%
24
25
Больше 41%
Меньше 59%
36
14
Больше 23%
Меньше 77%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (3)
|0.23
|Яшари Ардон
|4
|0.18
|Lars Villiger
|4
|0.18
|Шадер Софьян
|4
|0.18
|Дорн Пиус
|3
|0.14
|Клиджэ Тибо
|3
|0.14
|Severin Ottiger
|2
|0.09
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.09
|Teddy Okou
|1
|0.05
|Симани Денис
|1
|0.05
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.05
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.36
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.27
|Шуберт Фабиан
|3
|0.14
|Стеванович Михайло
|3
|0.14
|Фалльци Альберт
|3
|0.14
|Шмидт Исаак
|2
|0.09
|Christian Witzig
|1
|0.05
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.05
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.05
|Гёртлер Лукас
|1
|0.05
|Nikolaj Moeller
|1
|0.05
|Красничи Альбин
|1
|0.05
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|4
|2
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Симани Денис
|4
|0
|Кадак Якуб
|4
|0
|Luca Jaquez
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|7
|1
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|5
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Christian Witzig
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Санкт-Галлен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
5
Люцерн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
6
23
Люцерн
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Санкт-Галлен
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
8
28
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
6%
1
10%
1-15
5
28%
2
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
5
28%
4
40%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
4
31%
4
27%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
12
25
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
3
12%
1-15
2
17%
6
24%
16-30
3
25%
5
20%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
2
17%
7
28%
61-75
3
25%
3
12%
76-90
Пропущено
20
13
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
15%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
8
40%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Забито
30
35
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
3%
4
11%
1-15
7
23%
8
23%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
6
20%
8
23%
61-75
8
27%
7
20%
76-90
Пропущено
33
28
9 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
18%
4
14%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
1
3%
5
18%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
12
36%
6
21%
61-75
8
24%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5
Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0
РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3
Результаты матчей
Люцерн
Санкт-Галлен
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
74
83
29
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
166
913
913
319
517
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7