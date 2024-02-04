Тур: 22. Стадион: Стад де Женев.
2:0
Перерыв
0'
10' Желтая карточкаMischa Eberhard
1:0
11' ГолКривелли Энцо
2:0
13' ГолОндуа Гаэль
45' Желтая карточкаАкичи Огу
45' Желтая карточкаLucas Pos
Ход матча
10'
11'
1:0
13'
2:0
45'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серветт
Стад Лозанна-Уши
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
157
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.45
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.23
|Кутеса Дерек
|4
|0.18
|Гийемено Джереми
|4
|0.18
|Конья Тимоте
|2
|0.09
|Стеванович Мирослав
|2
|0.09
|Болла Бендегуз
|2
|0.09
|Антунес Алексис
|2
|0.09
|Мазику Брэдли
|1
|0.05
|Ондуа Гаэль
|1
|0.05
|Севрен Йоан
|1
|0.05
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Руй Стив
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|4
|0.18
|Mergim Qarri
|3
|0.14
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.14
|Liridon Mulaj
|3
|0.14
|Махмуд Элиес
|2
|0.09
|Florian Danho
|2
|0.09
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.05
|Lucas Pos
|1
|0.05
|Mischa Eberhard
|1
|0.05
|Giovani Bamba
|1
|0.05
|Sahmkou Camara
|1
|0.05
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Mergim Qarri
|6
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Valon Hamdiju
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
6
Серветт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Стад Лозанна-Уши
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
19
Упущенные победы
14
6
Серветт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
21
Упущенные победы
22
12
Голы по времени матча
Забито
21
12
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
10%
3
25%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
8
38%
2
17%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
6
30%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Пропущено
13
26
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
3
23%
6
23%
76-90
Забито
37
23
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
7
19%
3
13%
1-15
5
14%
3
13%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
7
19%
5
22%
61-75
11
30%
30%
6
26%
76-90
Пропущено
24
46
10 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
13%
5
11%
1-15
4
17%
8
17%
16-30
3
13%
9
20%
31-45
5
21%
6
13%
46-60
4
17%
6
13%
61-75
5
21%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1
Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Результаты матчей
Серветт
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:3
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Серветт
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
73
38
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
47
37
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
156
1110
615
417
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|5
|3
|47 - 19
|47
|2.
|2:0
|22
|11
|8
|3
|38 - 25
|41
|3.
|0:0
|22
|11
|4
|7
|35 - 27
|37
|4.
|22
|10
|3
|9
|39 - 34
|33
|5.
|22
|8
|9
|5
|34 - 24
|33
|6.
|0:0
|22
|9
|5
|8
|30 - 32
|32
|7.
|22
|8
|5
|9
|40 - 46
|29
|8.
|22
|7
|6
|9
|29 - 44
|27
|9.
|22
|7
|4
|11
|29 - 29
|25
|10.
|22
|7
|4
|11
|27 - 35
|25
|11.
|22
|5
|6
|11
|28 - 36
|21
|12.
|0:2
|22
|3
|5
|14
|23 - 48
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|0:0
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|2:0
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|20 - 18
|21
|6.
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|0:2
|11
|1
|4
|6
|11 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|2.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|8.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|10.
|0:2
|11
|2
|1
|8
|12 - 22
|7
|11.
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|12.
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7