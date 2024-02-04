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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Серветт
2:0
Перерыв
Стад Лозанна-Уши
0'
10' Желтая карточка
Mischa Eberhard
1:0
11' Гол
Кривелли Энцо
2:0
13' Гол
Ондуа Гаэль
45' Желтая карточка
Акичи Огу
45' Желтая карточка
Lucas Pos

Ход матча

10'
 
Mischa Eberhard
11'
Кривелли Энцо
(Болла Бендегуз)
1:0
13'
Ондуа Гаэль
2:0
32'
 
Байар Ромен
Mischa Eberhard
32'
 
Акичи Огу
Giovani Bamba
45'
 
Акичи Огу
45'
 
Lucas Pos

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.40
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4.90
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7.70
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Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
77
Болла
Бендегуз
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
29
Али
Мохамед
Абдалла
16
Mischa
Eberhard
28
Махмуд
Элиес
6
Giovani
Bamba
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
99
Gabriel
Kyeremateng
Серветт
4-4-1-1
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Серветт
Стад Лозанна-Уши

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:1
С
1:1
ТМК
0:0
ТМК
0:1
ТМК
6:0
ТМК
1:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
157

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.45
Кривелли Энцо 5 (2) 0.23
Кутеса Дерек 4 0.18
Гийемено Джереми 4 0.18
Конья Тимоте 2 0.09
Стеванович Мирослав 2 0.09
Болла Бендегуз 2 0.09
Антунес Алексис 2 0.09
Мазику Брэдли 1 0.05
Ондуа Гаэль 1 0.05
Севрен Йоан 1 0.05
Роделен Ронни 1 0.05
Руй Стив 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 4 0.18
Mergim Qarri 3 0.14
Айдини Альбан 3 (1) 0.14
Liridon Mulaj 3 0.14
Махмуд Элиес 2 0.09
Florian Danho 2 0.09
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.05
Lucas Pos 1 0.05
Mischa Eberhard 1 0.05
Giovani Bamba 1 0.05
Sahmkou Camara 1 0.05
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Ондуа Гаэль 3 1
Дулин Давид 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Mergim Qarri 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Valon Hamdiju 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Серветт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
6
Серветт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Стад Лозанна-Уши
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
19

Упущенные победы

14
6
Серветт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
21

Упущенные победы

22
12

Голы по времени матча

Забито

21
12
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
10%
3
25%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
8
38%
2
17%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
6
30%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Пропущено

13
26
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
3
23%
6
23%
76-90

Забито

37
23
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
7
19%
3
13%
1-15
5
14%
3
13%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
7
19%
5
22%
61-75
11
30%
30%
6
26%
76-90

Пропущено

24
46
10 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
13%
5
11%
1-15
4
17%
8
17%
16-30
3
13%
9
20%
31-45
5
21%
6
13%
46-60
4
17%
6
13%
61-75
5
21%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1
Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1

Результаты матчей

Серветт
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:3
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Серветт
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
3
1.5
3
8
2
8
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
15
6
11
10
1.5
6
15
4
17
2.5
2
19
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 2:0 22 11 8 3 38 - 25 41
3.
Санкт-Галлен
 0:0 22 11 4 7 35 - 27 37
4.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
5.
Цюрих
 22 8 9 5 34 - 24 33
6.
Люцерн
 0:0 22 9 5 8 30 - 32 32
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Грасcхоппер
 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
11.
Лозанна
 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 22 3 5 14 23 - 48 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 0:0 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 0:0 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Серветт
 2:0 11 6 4 1 22 - 12 22
5.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
6.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2:0 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 0:0 11 2 4 5 10 - 14 10
8.
Люцерн
 0:0 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 11 2 1 8 12 - 22 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
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Серветт
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.40
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7.70
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