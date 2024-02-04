Тур: 22. Стадион: Стад де Женев. Зрители: 7553
3:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаMischa Eberhard
1:0
11' ГолКривелли Энцо
2:0
13' ГолОндуа Гаэль
45' Желтая карточкаАкичи Огу
45' Желтая карточкаLucas Pos
3:0
59' ГолБолла Бендегуз
3:1
64' ГолАйдини Альбан
90' Желтая карточкаДомашкан Виталий
90'+4
Ход матча
10'
11'
1:0
13'
2:0
45'
45'
59'
3:0
64'
3:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
9 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
475 Количество передач 518
-
47 Владение мячом, % 53
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серветт
Стад Лозанна-Уши
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
157
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.45
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.23
|Кутеса Дерек
|4
|0.18
|Гийемено Джереми
|4
|0.18
|Болла Бендегуз
|3
|0.14
|Конья Тимоте
|2
|0.09
|Стеванович Мирослав
|2
|0.09
|Антунес Алексис
|2
|0.09
|Мазику Брэдли
|1
|0.05
|Ондуа Гаэль
|1
|0.05
|Севрен Йоан
|1
|0.05
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Руй Стив
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|4
|0.18
|Айдини Альбан
|4 (1)
|0.18
|Mergim Qarri
|3
|0.14
|Liridon Mulaj
|3
|0.14
|Махмуд Элиес
|2
|0.09
|Florian Danho
|2
|0.09
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.05
|Lucas Pos
|1
|0.05
|Mischa Eberhard
|1
|0.05
|Giovani Bamba
|1
|0.05
|Sahmkou Camara
|1
|0.05
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Mergim Qarri
|6
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Valon Hamdiju
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
7
Серветт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Стад Лозанна-Уши
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
19
Упущенные победы
14
6
Серветт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Стад Лозанна-Уши
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
21
Упущенные победы
22
13
Голы по времени матча
Забито
24
13
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
17%
3
23%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
8
33%
2
15%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
17%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
2
17%
6
26%
76-90
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Пропущено
13
26
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
3
23%
6
23%
76-90
Забито
40
24
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
9
23%
3
13%
1-15
5
13%
3
13%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
5
13%
2
8%
46-60
7
18%
6
25%
61-75
11
28%
6
25%
76-90
Пропущено
25
49
10 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 21
3
12%
7
14%
1-15
4
16%
8
16%
16-30
3
12%
9
18%
31-45
5
20%
7
14%
46-60
5
20%
6
12%
61-75
5
20%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1
Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Результаты матчей
Серветт
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:3
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Серветт
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
83
38
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
47
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
166
1210
616
517
220
220
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7