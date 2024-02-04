  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 7553
Серветт
3:1
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
10' Желтая карточка
Mischa Eberhard
1:0
11' Гол
Кривелли Энцо
2:0
13' Гол
Ондуа Гаэль
45' Желтая карточка
Акичи Огу
45' Желтая карточка
Lucas Pos
3:0
59' Гол
Болла Бендегуз
3:1
64' Гол
Айдини Альбан
90' Желтая карточка
Домашкан Виталий
90'+4

Ход матча

10'
 
Mischa Eberhard
11'
Кривелли Энцо
(Болла Бендегуз)
1:0
13'
Ондуа Гаэль
2:0
32'
 
Байар Ромен
Mischa Eberhard
32'
 
Акичи Огу
Giovani Bamba
45'
 
Акичи Огу
45'
 
Lucas Pos
59'
Болла Бендегуз
3:0
64'
3:1
Айдини Альбан
66'
Маньен Тео
Антунес Алексис
 
66'
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
 
75'
 
Домашкан Виталий
Gabriel Kyeremateng
82'
 
Liridon Mulaj
Айдини Альбан
84'
Стеванович Мирослав
Болла Бендегуз
 
90'
 
Домашкан Виталий

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 9 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 475 Количество передач 518
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
77
Болла
Бендегуз
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
29
Али
Мохамед
Абдалла
16
Mischa
Eberhard
28
Махмуд
Элиес
6
Giovani
Bamba
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
99
Gabriel
Kyeremateng
Серветт
4-4-1-1
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Серветт
Стад Лозанна-Уши

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:1
С
1:1
ТМК
0:0
ТМК
0:1
ТМК
6:0
ТМК
1:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
157

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.45
Кривелли Энцо 5 (2) 0.23
Кутеса Дерек 4 0.18
Гийемено Джереми 4 0.18
Болла Бендегуз 3 0.14
Конья Тимоте 2 0.09
Стеванович Мирослав 2 0.09
Антунес Алексис 2 0.09
Мазику Брэдли 1 0.05
Ондуа Гаэль 1 0.05
Севрен Йоан 1 0.05
Роделен Ронни 1 0.05
Руй Стив 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 4 0.18
Айдини Альбан 4 (1) 0.18
Mergim Qarri 3 0.14
Liridon Mulaj 3 0.14
Махмуд Элиес 2 0.09
Florian Danho 2 0.09
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.05
Lucas Pos 1 0.05
Mischa Eberhard 1 0.05
Giovani Bamba 1 0.05
Sahmkou Camara 1 0.05
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Ондуа Гаэль 3 1
Дулин Давид 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Mergim Qarri 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Lucas Pos 4 0
Valon Hamdiju 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
7
Серветт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Стад Лозанна-Уши
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
19

Упущенные победы

14
6
Серветт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Стад Лозанна-Уши
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

22
13

Голы по времени матча

Забито

24
13
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
17%
3
23%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
8
33%
2
15%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
17%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
2
17%
6
26%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Пропущено

13
26
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
3
23%
6
23%
76-90

Забито

40
24
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
9
23%
3
13%
1-15
5
13%
3
13%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
5
13%
2
8%
46-60
7
18%
6
25%
61-75
11
28%
6
25%
76-90

Пропущено

25
49
10 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 21
3
12%
7
14%
1-15
4
16%
8
16%
16-30
3
12%
9
18%
31-45
5
20%
7
14%
46-60
5
20%
6
12%
61-75
5
20%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1
Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1

Результаты матчей

Серветт
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:3
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Серветт
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
3
8
3
8
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
16
6
12
10
1.5
6
16
5
17
2.5
2
20
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 22 11 8 3 39 - 26 41
3.
Санкт-Галлен
 22 11 3 8 35 - 28 36
4.
Люцерн
 22 10 4 8 31 - 32 34
5.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
6.
Цюрих
 22 8 9 5 34 - 24 33
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Грасcхоппер
 22 7 4 11 29 - 29 25
10.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
11.
Лозанна
 22 5 6 11 28 - 36 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 22 3 5 14 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
5.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
6.
Цюрих
 11 5 5 1 18 - 11 20
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 11 1 4 6 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 11 2 3 6 10 - 15 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 9 - 16 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 11 1 3 7 13 - 23 6
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Весь список
  • 64'
    Г О О О О Л - Айдини Альбан бьет в цель!
  • 59'
    Г О О О О Л - Болла Бендегуз бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Lucas Pos получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Акичи Огу получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Giovani Bamba уходит с поля. Акичи Огу выходит вместо него
  • 32'
    Mischa Eberhard уходит с поля. Байар Ромен выходит вместо него
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