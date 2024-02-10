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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Альтах
0:1
Второй тайм: 47'
Блау-Вайсс Линц
0'
0:1
31' Пенальти
Ronivaldo II
32' Желтая карточка
Йегер Лукас

Ход матча

31'
0:1
Ronivaldo II
32'
Йегер Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Блау-Вайсс Линц
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Все Коэффициенты
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
6
Райнер
Константин
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
14
Демаку
Весель
29
Mohamed
Ouedraogo
9
Нухиу
Атдхи
1
Nicolas
Schmid
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
28
Marcel
Schantl
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
9
Ronivaldo
II
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
Альтах
3-4-2-1
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

Альтах
Блау-Вайсс Линц

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
Б
1:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.2

Тотал матчей

1.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

56
450

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.17
Фадингер Лукас 2 0.11
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.11
Mike-Steven Baehre 2 (1) 0.11
Гебауэр Кристиан 1 0.06
Нухиу Атдхи 1 0.06
Гугганиг Лукас 1 0.06
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.33
Simon Pirkl 3 0.17
Голлес Джулиан 2 0.11
Paul Mensah 2 0.11
Simon Seidl 2 0.11
Фейертаг Штефан 1 0.06
Носс Конор 1 0.06
Маранда Мануэль 1 0.06
Кох Тобиас 1 (1) 0.06
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 7 0
Mike-Steven Baehre 7 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Фадингер Лукас 5 0
Гугганиг Лукас 4 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Штандфест Йоахим 2 0
Стоянович Деян 2 0
Gustavo VI 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Инголич Сандро 2 0
Райнер Константин 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Jan Jurcec 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 6 0
Кох Тобиас 4 0
Paul Mensah 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Штраусс Фабио 3 0
Marco Krainz 3 0
Митрович Данило 3 0
Michael Brandner 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Альтах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Альтах
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

4
9
Альтах
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
38%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
1
14%
6
33%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
3
17%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
4
29%
7
37%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
5
26%
76-90

Пропущено

23
30
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
5
17%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
5
22%
8
27%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1
Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0
СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1

Результаты матчей

Альтах
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Альтах
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
5
12
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 1:1 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:1 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 1:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 1:1 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:1 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 1:1 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:1 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Альтах Йегер Лукас 7
Альтах Mike-Steven Baehre 7
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Йегер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Г О О О О Л - Ronivaldo из команды Блау-Вайсс Линц забивает с точки!
  • Судья начинает матч
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Где смотреть матч Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц онлайн

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