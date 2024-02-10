Тур: 18. Стадион: Кэшпойнт Арена. Зрители: 3757
1:1
Конец матча
0'
0:1
31' ПенальтиRonivaldo II
32' Желтая карточкаЙегер Лукас
67' Желтая карточкаLukas Tursch
69' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
1:1
89' ГолЙегер Лукас
90' Желтая карточкаSimon Pirkl
90'+6
Ход матча
31'
0:1
32'
67'
89'
1:1
90'
23
Йегер
Лукас
23
Lukas
Tursch
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
20 Gustavo VI
-
28 Jan Jurcec
-
13 Djawal Kaiba
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Луис ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Альтах
Блау-Вайсс Линц
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.2
Тотал матчей
1.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
Среднее время на гол
56
450
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.17
|Фадингер Лукас
|2
|0.11
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.11
|Mike-Steven Baehre
|2 (1)
|0.11
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.06
|Нухиу Атдхи
|1
|0.06
|Йегер Лукас
|1
|0.06
|Гугганиг Лукас
|1
|0.06
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.33
|Simon Pirkl
|3
|0.17
|Голлес Джулиан
|2
|0.11
|Paul Mensah
|2
|0.11
|Simon Seidl
|2
|0.11
|Фейертаг Штефан
|1
|0.06
|Носс Конор
|1
|0.06
|Маранда Мануэль
|1
|0.06
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.06
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|8
|0
|Йегер Лукас
|7
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Штандфест Йоахим
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Gustavo VI
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Инголич Сандро
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Кох Тобиас
|4
|0
|Paul Mensah
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Штраусс Фабио
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Lukas Tursch
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
5
Альтах
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
4
9
Альтах
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
33%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
13%
3
16%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
1
13%
6
32%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
4
27%
7
35%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
33%
5
25%
76-90
Пропущено
24
31
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
13%
5
16%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
6
25%
5
16%
31-45
5
21%
8
26%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1
Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0
СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1
Результаты матчей
Альтах
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Альтах
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
126
315
513
216
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7
|Альтах
|Йегер Лукас
|7