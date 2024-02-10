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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Аустрия Вена
3:1
Второй тайм: 75'
Хартберг
0'
0:1
5' Гол
Энтруп Максимилиан
10' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
1:1
13' Гол
Хускович Муарем
43' Желтая карточка
Поцманн Марвин
45' Желтая карточка
Michael Wimmer
47' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
2:1
51' Гол
Фитц Доминик
3:1
55' Гол
Вучич Ромео
69' Желтая карточка
Mamadou Sangare

Ход матча

5'
0:1
Энтруп Максимилиан
10'
Ранфтль Райнхольд
 
13'
Хускович Муарем
(Крэтзиг Франс)
1:1
43'
Поцманн Марвин
 
45'
Michael Wimmer
 
47'
 
Manuel Pfeifer
51'
Фитц Доминик
2:1
55'
Вучич Ромео
3:1
62'
 
Фризер Доминик
Прокоп Доминик
69'
 
Mamadou Sangare
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Аустрия Вена
Ничья
Хартберг
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Все Коэффициенты
99
Кос
Мирко
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
41
Крэтзиг
Франс
30
Фишер
Манфред
19
Поцманн
Марвин
36
Фитц
Доминик
27
Вучич
Ромео
9
Хускович
Муарем
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
70
Провиденс
Рубен
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
Аустрия Вена
3-4-1-2
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Хартберг

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

92.3%
7.7%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
3:4
БE
0:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМС
1:0
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

2.36
2.1

Среднее время на гол

38
42

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.62

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
55

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.44
Асллани Фисник 3 0.17
Вучич Ромео 2 0.11
Ранфтль Райнхольд 1 0.06
Фитц Доминик 1 0.06
Шмидт Александер 1 0.06
Гуэнуш Хаким 1 0.06
Хандль Йоханнес 1 0.06
Хускович Муарем 1 0.06
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Крэтзиг Франс 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 9 0.5
Ланг Кристоф 5 0.28
Афдияй Донис 4 0.22
Прокоп Доминик 2 (1) 0.11
Провиденс Рубен 2 0.11
Фризер Доминик 1 0.06
Mamadou Sangare 1 0.06
Christoph Urdl 1 0.06
Диаките Усман 1 0.06
Ibane Bowat 1 0.06
Maximilian Fillafer 1 0.06
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 4 2
Мартинс Марвин 3 2
Ранфтль Райнхольд 4 0
Хандль Йоханнес 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Холланд Джеймс 2 1
Грубер Андреас 3 0
Фишер Манфред 3 0
Балтакса Матан 3 0
Фитц Доминик 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Кос Мирко 0 1
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 6 1
Диаките Усман 5 1
Mamadou Sangare 4 1
Прокоп Доминик 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Manuel Pfeifer 3 0
Маркус Шопп 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Ibane Bowat 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Компош Пауль 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Аустрия Вена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
13
Аустрия Вена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Хартберг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
14%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
4
25%
4
15%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
5
31%
3
11%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
25%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
4
25%
6
25%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
1
6%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1
Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0
Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
Хартберг

Точный счет

0:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
9
8
1
16
2.5
5
12
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:3 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 3:1 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:1 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 1:3 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 3:1 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:1 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:3 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 3:1 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:1 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Альтах Йегер Лукас 7
Альтах Mike-Steven Baehre 7
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Хартберг
2.60
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Аустрия Вена
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