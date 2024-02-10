Тур: 18. Стадион: Дженерали Арена.
3:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолЭнтруп Максимилиан
10' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
1:1
13' ГолХускович Муарем
43' Желтая карточкаПоцманн Марвин
45' Желтая карточкаMichael Wimmer
46' Желтая карточкаManuel Pfeifer
2:1
51' ГолФитц Доминик
3:1
55' ГолВучич Ромео
69' Желтая карточкаMamadou Sangare
90'+5
Ход матча
5'
13'
1:1
43'
45'
46'
51'
2:1
55'
3:1
69'
99
Кос
Мирко
36
Фитц
Доминик
27
Вучич
Ромео
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Аустрия Вена
Хартберг
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
92.3%
7.7%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
2.36
2.1
Среднее время на гол
38
42
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.71
1.62
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
55
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.44
|Асллани Фисник
|3
|0.17
|Вучич Ромео
|2
|0.11
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.06
|Фитц Доминик
|1
|0.06
|Шмидт Александер
|1
|0.06
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.06
|Хандль Йоханнес
|1
|0.06
|Хускович Муарем
|1
|0.06
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
|Крэтзиг Франс
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.5
|Ланг Кристоф
|5
|0.28
|Афдияй Донис
|4
|0.22
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.11
|Провиденс Рубен
|2
|0.11
|Фризер Доминик
|1
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.06
|Christoph Urdl
|1
|0.06
|Диаките Усман
|1
|0.06
|Ibane Bowat
|1
|0.06
|Maximilian Fillafer
|1
|0.06
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|4
|2
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0
|Хандль Йоханнес
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|6
|1
|Диаките Усман
|5
|1
|Mamadou Sangare
|4
|1
|Прокоп Доминик
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|3
|0
|Маркус Шопп
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Ibane Bowat
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Компош Пауль
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Аустрия Вена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хартберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
13
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Хартберг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
20%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
3
50%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
5
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
5
26%
5
18%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
26%
3
11%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
5
19%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
4
24%
8
30%
30%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
1
6%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1
Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0
Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Хартберг
Точный счет
0:0
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
36
54
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
153
612
99
216
513
117
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7
|Альтах
|Йегер Лукас
|7