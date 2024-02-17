Тур: 19. Стадион: Лавантталь Арена.
4:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБалло Тьерно
18' Желтая карточкаFelix Bacher
2:0
30' ГолБалло Тьерно
32' Желтая карточкаAugustine Boakye
45' Желтая карточкаКронбергер Лука
3:0
50' ГолЦиммерманн Бернхард
3:1
75' ГолOsarenren Okungbowa
85' Желтая карточкаИбертсбергер Лукас
86' Вторая желтая карточкаFelix Bacher
4:1
88' ГолЯшич Адис
90'+6
Ход матча
8'
1:0
18'
30'
2:0
32'
45'
50'
75'
86'
88'
4:1
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.86
1.83
Среднее время на гол
31
49
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
2.46
1.62
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
36
55
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|6 (1)
|0.32
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.32
|Augustine Boakye
|5
|0.26
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.16
|Забитцер Томас
|1
|0.05
|Ридер Флориан
|1
|0.05
|Кеннеди Скотт
|1
|0.05
|Яшич Адис
|1
|0.05
|Омич Эрвин
|1
|0.05
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|5
|0.26
|Кронбергер Лука
|3
|0.16
|Диарра Мамаду
|2
|0.11
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.11
|Скрбо Стефан
|1
|0.05
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.05
|Шульц Кофи
|1
|0.05
|Огринец Санди
|1
|0.05
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.05
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|7
|0
|Верачниг Николас
|5
|1
|Augustine Boakye
|4
|1
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Ибертсбергер Лукас
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Felix Bacher
|4
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Диарра Мамаду
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сваровски Тироль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
2
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сваровски Тироль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
19
Упущенные победы
11
5
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сваровски Тироль
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
22
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
43%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
15
18
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
7
47%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
4
18%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
3
21%
4
18%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
4
29%
6
27%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
5
29%
29%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
6
24%
2
12%
76-90
Пропущено
29
40
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
3
10%
7
18%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
4
14%
4
10%
31-45
6
21%
10
25%
46-60
8
28%
6
15%
61-75
6
21%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1
Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
36
28
18
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
46
45
28
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
109
811
514
514
217
217
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|9 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7