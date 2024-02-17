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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Вольфсбергер
4:1
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
8' Гол
Балло Тьерно
18' Желтая карточка
Felix Bacher
2:0
30' Гол
Балло Тьерно
32' Желтая карточка
Augustine Boakye
45' Желтая карточка
Кронбергер Лука
3:0
50' Гол
Циммерманн Бернхард
3:1
75' Гол
Osarenren Okungbowa
85' Желтая карточка
Ибертсбергер Лукас
86' Вторая желтая карточка
Felix Bacher
4:1
88' Гол
Яшич Адис
90'+6
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
26
Ибертсбергер
Лукас
19
Алтунашвили
Сандро
6
Тиджани
Самсон
11
Балло
Тьерно
20
Augustine
Boakye
9
Циммерманн
Бернхард
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
10
Блуме
Брор
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
11
Букса
Александр
7
Кронбергер
Лука
Вольфсбергер
3-4-2-1
Сваровски Тироль
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.86
1.83

Среднее время на гол

31
49

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

2.46
1.62

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

36
55

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 6 (1) 0.32
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.32
Augustine Boakye 5 0.26
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.16
Забитцер Томас 1 0.05
Ридер Флориан 1 0.05
Кеннеди Скотт 1 0.05
Яшич Адис 1 0.05
Омич Эрвин 1 0.05
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 5 0.26
Кронбергер Лука 3 0.16
Диарра Мамаду 2 0.11
Эртльталер Юлиус 2 0.11
Скрбо Стефан 1 0.05
Osarenren Okungbowa 1 0.05
Шульц Кофи 1 0.05
Огринец Санди 1 0.05
Зульцбахер Лукас 1 0.05
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 7 0
Верачниг Николас 5 1
Augustine Boakye 4 1
Бамба Мохаммед 5 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Кеннеди Скотт 2 0
Ибертсбергер Лукас 2 0
Писингер Симон 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Ридер Флориан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 5 1
Felix Bacher 4 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Диарра Мамаду 3 0
Osarenren Okungbowa 2 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сваровски Тироль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
2
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сваровски Тироль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
19

Упущенные победы

11
5
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сваровски Тироль
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
22

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
43%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
18
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
7
47%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
4
18%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
3
21%
4
18%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
5
29%
29%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
6
24%
2
12%
76-90

Пропущено

29
40
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
3
10%
7
18%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
4
14%
4
10%
31-45
6
21%
10
25%
46-60
8
28%
6
15%
61-75
6
21%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1
Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
3
6
2
8
2.5
1
8
2
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
6
4
5
1.5
2
8
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
10
9
8
11
1.5
5
14
5
14
2.5
2
17
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 9 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
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Топ нарушителей
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 7
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Кронбергер Лука получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Augustine Boakye получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Augustine Boakye сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Thierno Ballo бьет в цель!
    • 18'
      Felix Bacher получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Тиджани Самсон сделал результативную передачу.
    • 8'
      Augustine Boakye сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Thierno Ballo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 4:1 Сваровски Тироль онлайн

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