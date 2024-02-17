Тур: 19. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
1:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолРатков Петар
1:1
11' ГолМаранда Мануэль
30' Желтая карточкаШтраусс Фабио
90' Красная карточкаДобрас Кристиан
90'+9
Ход матча
1'
0:1
11'
1:1
30'
90'
23
Lukas
Tursch
10
Paul
Mensah
22
Соле
Умар
10
Сучич
Лука
21
Ратков
Петар
30
Глух
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Луис ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon Seidl
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хорн ТимоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
75
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.32
|Simon Pirkl
|3
|0.16
|Голлес Джулиан
|2
|0.11
|Paul Mensah
|2
|0.11
|Маранда Мануэль
|2
|0.11
|Simon Seidl
|2
|0.11
|Фейертаг Штефан
|1
|0.05
|Носс Конор
|1
|0.05
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.05
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.42
|Глух Оскар
|4
|0.21
|Шимич Роко
|4
|0.21
|Ратков Петар
|4
|0.21
|Дедич Амар
|3
|0.16
|Койта Секу
|3 (1)
|0.16
|Доргелес Нене
|2
|0.11
|Форсон Аманква
|2
|0.11
|Беду Самсон
|2
|0.11
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.05
|Павлович Страхинья
|1
|0.05
|Соле Умар
|1
|0.05
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.05
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Кох Тобиас
|4
|0
|Paul Mensah
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Lukas Tursch
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Шлагер Александер
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Фернандо Педро
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
5
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
6
16
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Ред Булл Зальцбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
4
36%
2
10%
1-15
3
27%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
36%
2
10%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
23%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
40%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Пропущено
19
4
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
16%
1
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
4
21%
1
25%
76-90
Забито
21
37
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
8
38%
4
11%
1-15
4
19%
6
16%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
1
5%
10
27%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
5
24%
6
16%
76-90
Пропущено
32
11
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
6
19%
2
18%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
4
36%
31-45
8
25%
1
9%
46-60
4
13%
3
27%
61-75
6
19%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0
Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
37
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
27
73
18
28
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
514
127
217
514
118
217
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|9 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7