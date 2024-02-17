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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
1:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
1' Гол
Ратков Петар
1:1
11' Гол
Маранда Мануэль
30' Желтая карточка
Штраусс Фабио
90' Красная карточка
Добрас Кристиан
90'+9
1
Nicolas
Schmid
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
8
Simon
Pirkl
10
Paul
Mensah
18
Фейертаг
Штефан
7
Носс
Конор
24
Шлагер
Александер
22
Соле
Умар
25
Данилюк
Флавиус
31
Павлович
Страхинья
17
Ульмер
Андреас
10
Сучич
Лука
15
Дьямбу
Мамади
14
Кьергаард
Мауриц
11
Фернандо
Педро
21
Ратков
Петар
30
Глух
Оскар
Блау-Вайсс Линц
3-4-3
Ред Булл Зальцбург
3-4-3

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
0:1
ТМК
1:2
ТМК
6:0
ТМК
3:2
К
3:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
75

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.32
Simon Pirkl 3 0.16
Голлес Джулиан 2 0.11
Paul Mensah 2 0.11
Маранда Мануэль 2 0.11
Simon Seidl 2 0.11
Фейертаг Штефан 1 0.05
Носс Конор 1 0.05
Кох Тобиас 1 (1) 0.05
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 8 0.42
Глух Оскар 4 0.21
Шимич Роко 4 0.21
Ратков Петар 4 0.21
Дедич Амар 3 0.16
Койта Секу 3 (1) 0.16
Доргелес Нене 2 0.11
Форсон Аманква 2 0.11
Беду Самсон 2 0.11
Кьергаард Мауриц 1 0.05
Павлович Страхинья 1 0.05
Соле Умар 1 0.05
Пёнтковски Камиль 1 0.05
Гурна-Дуат Люка 0 0
Сучич Лука 0 0
Фернандо Педро 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Штраусс Фабио 4 0
Кох Тобиас 4 0
Paul Mensah 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Marco Krainz 3 0
Митрович Данило 3 0
Michael Brandner 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Lukas Tursch 1 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 5 1
Конате Карим 4 0
Шлагер Александер 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Койта Секу 2 0
Дедич Амар 2 0
Капальдо Николас 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Фернандо Педро 1 0
Gerhard Struber 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
5
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

6
16
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Ред Булл Зальцбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
4
36%
2
10%
1-15
3
27%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
36%
2
10%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
23%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
40%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Пропущено

19
4
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
16%
1
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
4
21%
1
25%
76-90

Забито

21
37
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
8
38%
4
11%
1-15
4
19%
6
16%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
1
5%
10
27%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
5
24%
6
16%
76-90

Пропущено

32
11
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
6
19%
2
18%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
4
36%
31-45
8
25%
1
9%
46-60
4
13%
3
27%
61-75
6
19%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0
Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
7
3
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
5
14
1.5
12
7
2
17
2.5
5
14
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 9 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Штраусс Фабио получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Штраусс Фабио сделал результативную передачу.
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