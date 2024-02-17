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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Аустрия Вена
2:1
Конец матча
Альтах
0'
1:0
35' Гол
Шмидт Александер
37' Желтая карточка
Вучич Ромео
2:0
44' Гол
Крэтзиг Франс
56' Красная карточка
Вучич Ромео
2:1
77' Гол
Гебауэр Кристиан
82' Желтая карточка
Хандль Йоханнес
83' Желтая карточка
Фадингер Лукас
90' Желтая карточка
Крэтзиг Франс
90' Желтая карточка
Инголич Сандро
90'+10
99
Кос
Мирко
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
41
Крэтзиг
Франс
30
Фишер
Манфред
19
Поцманн
Марвин
33
Шмидт
Александер
27
Вучич
Ромео
36
Фитц
Доминик
32
Шютценауэр
Тобиас
25
Инголич
Сандро
6
Райнер
Константин
15
Коллер
Пауль-Фридрих
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
11
Sofian
Bahloul
30
Фадингер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
29
Mohamed
Ouedraogo
20
Gustavo
VI
Аустрия Вена
3-4-1-2
Альтах
4-1-4-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Альтах

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

40 матчей

45%
17.5%
37.5%
18 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.5%
40%
37.5%
9 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

42.5%
32.5%
25%
17 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Голы

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Среднее время на гол

46
85

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

70
42

Голов в среднем за матч

1.75
1.05

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.42
Асллани Фисник 3 0.16
Шмидт Александер 2 0.11
Вучич Ромео 2 0.11
Ранфтль Райнхольд 1 0.05
Фитц Доминик 1 0.05
Крэтзиг Франс 1 0.05
Гуэнуш Хаким 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Хускович Муарем 1 0.05
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.16
Гебауэр Кристиан 2 0.11
Фадингер Лукас 2 0.11
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.11
Mike-Steven Baehre 2 (1) 0.11
Нухиу Атдхи 1 0.05
Йегер Лукас 1 0.05
Гугганиг Лукас 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 4 2
Мартинс Марвин 3 2
Хандль Йоханнес 5 0
Ранфтль Райнхольд 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Холланд Джеймс 2 1
Грубер Андреас 3 0
Фишер Манфред 3 0
Балтакса Матан 3 0
Фитц Доминик 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Кос Мирко 0 1
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Крэтзиг Франс 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 8 0
Йегер Лукас 7 0
Фадингер Лукас 6 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Штандфест Йоахим 2 0
Стоянович Деян 2 0
Gustavo VI 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Райнер Константин 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Аустрия Вена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
7
Аустрия Вена
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Альтах
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
3
43%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
6
33%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
2
11%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
3
33%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
5
24%
4
25%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
6
38%
76-90

Пропущено

18
26
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 15
5
28%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
22%
8
31%
31-45
4
22%
5
19%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
2
11%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0
Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2
Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2

Результаты матчей

Аустрия Вена
Альтах

Точный счет

0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
2
7
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
10
9
7
12
1.5
3
16
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 9 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
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Топ нарушителей
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 7
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      Sofian Bahloul уходит с поля. Гебауэр Кристиан выходит вместо него
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      УДАЛЕНИЕ! - Вучич Ромео увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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