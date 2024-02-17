Тур: 19. Стадион: Дженерали Арена.
2:1
Конец матча
0'
1:0
35' ГолШмидт Александер
37' Желтая карточкаВучич Ромео
2:0
44' ГолКрэтзиг Франс
56' Красная карточкаВучич Ромео
2:1
77' ГолГебауэр Кристиан
82' Желтая карточкаХандль Йоханнес
83' Желтая карточкаФадингер Лукас
90' Желтая карточкаКрэтзиг Франс
90' Желтая карточкаИнголич Сандро
90'+10
Ход матча
35'
1:0
37'
44'
2:0
56'
77'
2:1
82'
83'
90'
90'
99
Кос
Мирко
27
Вучич
Ромео
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jan Jurcec
-
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Аустрия Вена
Альтах
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
40 матчей
45%
17.5%
37.5%
18 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.5%
40%
37.5%
9 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
42.5%
32.5%
25%
17 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.55
1.05
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
70
42
Голов в среднем за матч
1.75
1.05
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.42
|Асллани Фисник
|3
|0.16
|Шмидт Александер
|2
|0.11
|Вучич Ромео
|2
|0.11
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.05
|Фитц Доминик
|1
|0.05
|Крэтзиг Франс
|1
|0.05
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Хускович Муарем
|1
|0.05
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.16
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.11
|Фадингер Лукас
|2
|0.11
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.11
|Mike-Steven Baehre
|2 (1)
|0.11
|Нухиу Атдхи
|1
|0.05
|Йегер Лукас
|1
|0.05
|Гугганиг Лукас
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|4
|2
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Хандль Йоханнес
|5
|0
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Крэтзиг Франс
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|8
|0
|Йегер Лукас
|7
|0
|Фадингер Лукас
|6
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Штандфест Йоахим
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Gustavo VI
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Аустрия Вена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
7
Аустрия Вена
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Альтах
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
3
43%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
6
33%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
2
11%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
3
33%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
5
24%
4
25%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
6
38%
76-90
Пропущено
18
26
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 15
5
28%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
22%
8
31%
31-45
4
22%
5
19%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
2
11%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0
Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2
Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2
Результаты матчей
Аустрия Вена
Альтах
Точный счет
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
46
27
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
109
712
316
217
217
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|9 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7