Тур: 20. Стадион: Ред Булл Арена.
7:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
4' ГолФернандо Педро
2:0
13' Гол в свои воротаMatheus Lins
3:0
18' ГолКьергаард Мауриц
29' Желтая карточкаБоатенг Кеннеди
4:0
32' ГолФернандо Педро
5:0
54' ГолГлух Оскар
6:0
72' ГолКонате Карим
7:0
88' Гол в свои воротаМаак Маттиас
Ход матча
4'
1:0
13'
2:0
18'
3:0
29'
32'
4:0
54'
5:0
67'
72'
6:0
88'
7:0
22
Соле
Умар
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
55
Майзль
Лука
13
Matheus
Lins
15
Namory
Cisse
12
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хорн ТимоВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Майзль ЛукаЗащитник
-
13 Matheus LinsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Namory CisseНападающий
-
12 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Лустенау
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
4.5
3.67
Среднее время на гол
20
24
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.8
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
40
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|9
|0.45
|Глух Оскар
|5
|0.25
|Ратков Петар
|4
|0.2
|Койта Секу
|4 (1)
|0.2
|Шимич Роко
|4
|0.2
|Дедич Амар
|3
|0.15
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.1
|Доргелес Нене
|2
|0.1
|Форсон Аманква
|2
|0.1
|Фернандо Педро
|2
|0.1
|Беду Самсон
|2
|0.1
|Павлович Страхинья
|1
|0.05
|Соле Умар
|1
|0.05
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.05
|Сучич Лука
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Namory Cisse
|3
|0.15
|Anthony Schmid
|2
|0.1
|Диаби Ядали
|2
|0.1
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.1
|Dario Grujic
|1
|0.05
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Шлагер Александер
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Фернандо Педро
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dario Grujic
|5
|0
|Pius Grabher
|3
|1
|Диалло Байла
|3
|1
|Torben Rhein
|4
|0
|Namory Cisse
|2
|1
|Domenik Schierl
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Диаби Ядали
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Аустрия Лустенау
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Аустрия Лустенау
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
27
Упущенные победы
21
0
Ред Булл Зальцбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Аустрия Лустенау
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
27
Упущенные победы
22
4
Голы по времени матча
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
6
38%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
5
45%
76-90
Забито
21
7
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
2
10%
1
14%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
2
10%
1
14%
76-90
Пропущено
7
27
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
14%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
43%
6
22%
31-45
1
14%
3
11%
46-60
2
29%
6
22%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Забито
37
13
17 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 5
3 Не забивали 11
4
11%
1
8%
1-15
6
16%
1
8%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
10
27%
4
31%
46-60
4
11%
4
31%
61-75
6
16%
2
15%
76-90
Пропущено
11
38
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 16
2
18%
4
11%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
4
36%
6
16%
31-45
1
9%
6
16%
46-60
3
27%
7
18%
61-75
1
9%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0
Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4
Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
13 раз 68%
2
4 раза 21%
1
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
37
54
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
36
73
27
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
613
127
415
514
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:1
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|1:2
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:7
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|7:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|2:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|1:2
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:7
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|1:2
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:7
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1 6