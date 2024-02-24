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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
7:0
Второй тайм: 90+'
Аустрия Лустенау
0'
1:0
4' Гол
Фернандо Педро
2:0
13' Гол в свои ворота
Matheus Lins
3:0
18' Гол
Кьергаард Мауриц
29' Желтая карточка
Боатенг Кеннеди
4:0
32' Гол
Фернандо Педро
5:0
54' Гол
Глух Оскар
6:0
72' Гол
Конате Карим
7:0
88' Гол в свои ворота
Маак Маттиас
24
Шлагер
Александер
25
Данилюк
Флавиус
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
3
Терзич
Алекса
10
Сучич
Лука
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
30
Глух
Оскар
11
Фернандо
Педро
21
Ратков
Петар
27
Domenik
Schierl
3
Боатенг
Кеннеди
55
Майзль
Лука
13
Matheus
Lins
28
Оливейра
Андерсон
4
Tobias
Berger
18
Anthony
Schmid
5
Leo
Matzler
8
Torben
Rhein
15
Namory
Cisse
12
Leo
Mikic
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Аустрия Лустенау
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Лустенау

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б
0:4
Б
4:0
Б
0:6
К
5:0
К
0:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

4.5
3.67

Среднее время на гол

20
24

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
40

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 9 0.45
Глух Оскар 5 0.25
Ратков Петар 4 0.2
Койта Секу 4 (1) 0.2
Шимич Роко 4 0.2
Дедич Амар 3 0.15
Кьергаард Мауриц 2 0.1
Доргелес Нене 2 0.1
Форсон Аманква 2 0.1
Фернандо Педро 2 0.1
Беду Самсон 2 0.1
Павлович Страхинья 1 0.05
Соле Умар 1 0.05
Пёнтковски Камиль 1 0.05
Сучич Лука 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Namory Cisse 3 0.15
Anthony Schmid 2 0.1
Диаби Ядали 2 0.1
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.1
Dario Grujic 1 0.05
Оливейра Андерсон 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 5 1
Конате Карим 4 0
Шлагер Александер 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Койта Секу 2 0
Дедич Амар 2 0
Капальдо Николас 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Фернандо Педро 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dario Grujic 5 0
Pius Grabher 3 1
Диалло Байла 3 1
Torben Rhein 4 0
Namory Cisse 2 1
Domenik Schierl 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Маак Маттиас 2 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0
Бобциен Бен 1 0
Диаби Ядали 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Аустрия Лустенау
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Аустрия Лустенау
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
27

Упущенные победы

21
0
Ред Булл Зальцбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Аустрия Лустенау
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

1
27

Упущенные победы

22
4

Голы по времени матча

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
6
38%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
5
45%
76-90

Забито

21
7
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
2
10%
1
14%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
2
10%
1
14%
76-90

Пропущено

7
27
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
14%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
43%
6
22%
31-45
1
14%
3
11%
46-60
2
29%
6
22%
61-75
0
0%
4
15%
76-90

Забито

37
13
17 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 5
3 Не забивали 11
4
11%
1
8%
1-15
6
16%
1
8%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
10
27%
4
31%
46-60
4
11%
4
31%
61-75
6
16%
2
15%
76-90

Пропущено

11
38
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 16
2
18%
4
11%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
4
36%
6
16%
31-45
1
9%
6
16%
46-60
3
27%
7
18%
61-75
1
9%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0
Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4
Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
13 раз 68%
2
4 раза 21%
1
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
7
5
4
1.5
2
8
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
6
7
3
1.5
2
7
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
6
13
12
7
1.5
4
15
5
14
2.5
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 7:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:1 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 2:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 1:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 1:2 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:7 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:1 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 7:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 2:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 1:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 1:2 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:7 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 7:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 2:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:1 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 1:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 1:2 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:7 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
ЛАСК Жуль Роберт 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 32'
      Ратков Петар сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Фернандо Педро бьет в цель!
    • 29'
      Боатенг Кеннеди получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Глух Оскар сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Мауритс Кьергор бьет в цель!
    • 13'
      Г О О О О Л - Matheus Lins уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 4'
      Сучич Лука сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Фернандо Педро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 87% завершится победой Ред Булл Зальцбург.
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      1.15 ПОСТАВИТЬ
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    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Аустрия Лустенау
    1.15
    8.50
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    61.00
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    Ред Булл Зальцбург
    Аустрия Лустенау
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