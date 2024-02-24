Тур: 20. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0'
1:0
40' ГолMike-Steven Baehre
45' Красная карточкаGustavo VI
1:1
67' ГолФризер Доминик
80' Желтая карточкаIbane Bowat
1:2
84' ГолАфдияй Донис
87' Желтая карточкаФадингер Лукас
89' Желтая карточкаПрокоп Доминик
Ход матча
40'
1:0
45'
67'
1:1
80'
84'
1:2
87'
89'
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
28 Jan Jurcec
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Альтах
Хартберг
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
38 матчей
52.6%
23.7%
23.7%
20 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.05
0.89
Среднее время на гол
85
101
Всего голов
63
46
Голов в среднем за матч
1.66
1.21
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
54
74
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.15
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.15
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.1
|Фадингер Лукас
|2
|0.1
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.1
|Нухиу Атдхи
|1
|0.05
|Йегер Лукас
|1
|0.05
|Гугганиг Лукас
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.45
|Афдияй Донис
|5
|0.25
|Ланг Кристоф
|5
|0.25
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.1
|Фризер Доминик
|2
|0.1
|Провиденс Рубен
|2
|0.1
|Mamadou Sangare
|1
|0.05
|Christoph Urdl
|1
|0.05
|Диаките Усман
|1
|0.05
|Ibane Bowat
|1
|0.05
|Maximilian Fillafer
|1
|0.05
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|8
|0
|Йегер Лукас
|7
|0
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Штандфест Йоахим
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|2
|Хайль Юрген
|6
|1
|Mamadou Sangare
|4
|1
|Прокоп Доминик
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|3
|0
|Ibane Bowat
|3
|0
|Маркус Шопп
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Хальвахс Юлиан
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хартберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
4
13
Альтах
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Хартберг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
33%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
4
44%
1
7%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
5
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Забито
16
28
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
4
25%
5
18%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
1
6%
5
18%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
6
38%
3
11%
76-90
Пропущено
26
27
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
12%
5
19%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
8
31%
3
11%
31-45
5
19%
8
30%
30%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
3
12%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2
Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3
Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1
Результаты матчей
Альтах
Хартберг
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Альтах
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
27
55
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
81
19
45
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
154
316
910
217
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:1
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|1:2
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:7
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|7:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|2:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|1:2
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:7
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|1:2
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:7
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1 6