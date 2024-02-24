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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 4531
Альтах
1:2
Конец матча
Хартберг
0'
1:0
40' Гол
Mike-Steven Baehre
45' Красная карточка
Gustavo VI
45' Желтая карточка
Штандфест Йоахим
58' Желтая карточка
Маркус Шопп
1:1
67' Гол
Фризер Доминик
80' Желтая карточка
Ibane Bowat
1:2
84' Гол
Афдияй Донис
88' Желтая карточка
Фадингер Лукас
89' Желтая карточка
Прокоп Доминик
90' Желтая карточка
Фризер Доминик
90'+7
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
6
Райнер
Константин
15
Коллер
Пауль-Фридрих
12
Лукачевич
Леонардо
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
27
Гебауэр
Кристиан
20
Gustavo
VI
30
Фадингер
Лукас
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
12
Штайнвендер
Михаэль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
70
Провиденс
Рубен
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
Альтах
4-3-3
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Альтах
Хартберг

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

38 матчей

52.6%
23.7%
23.7%
20 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
4:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.05
0.89

Среднее время на гол

85
101

Всего голов

63
46

Голов в среднем за матч

1.66
1.21

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

54
74

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.15
Mike-Steven Baehre 3 (1) 0.15
Гебауэр Кристиан 2 0.1
Фадингер Лукас 2 0.1
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.1
Нухиу Атдхи 1 0.05
Йегер Лукас 1 0.05
Гугганиг Лукас 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 9 0.45
Афдияй Донис 5 0.25
Ланг Кристоф 5 0.25
Прокоп Доминик 2 (1) 0.1
Фризер Доминик 2 0.1
Провиденс Рубен 2 0.1
Mamadou Sangare 1 0.05
Christoph Urdl 1 0.05
Диаките Усман 1 0.05
Ibane Bowat 1 0.05
Maximilian Fillafer 1 0.05
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 8 0
Йегер Лукас 7 0
Фадингер Лукас 7 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Стоянович Деян 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Райнер Константин 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Jan Jurcec 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 2
Хайль Юрген 6 1
Mamadou Sangare 4 1
Прокоп Доминик 5 0
Афдияй Донис 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Manuel Pfeifer 3 0
Ibane Bowat 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Провиденс Рубен 2 0
Компош Пауль 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Хальвахс Юлиан 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Фризер Доминик 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хартберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

4
13
Альтах
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Хартберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
30%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
6
38%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
4
24%
5
17%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
2
12%
7
23%
61-75
6
35%
4
13%
76-90

Пропущено

28
28
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
11%
5
18%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
8
29%
4
14%
31-45
5
18%
8
29%
46-60
5
18%
3
11%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2
Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3
Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1

Результаты матчей

Альтах
Хартберг

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Альтах
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
16
4
3
17
1.5
10
10
2
18
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
ЛАСК Жуль Роберт 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Штандфест Йоахим получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Gustavo Santos увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 40'
      Gustavo Santos сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Майк-Стивен Бэре бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Альтах 1:2 Хартберг онлайн

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