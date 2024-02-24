Тур: 20. Стадион: Кэшпойнт Арена. Зрители: 4531
0'
1:0
40' ГолMike-Steven Baehre
45' Красная карточкаGustavo VI
45' Желтая карточкаШтандфест Йоахим
58' Желтая карточкаМаркус Шопп
1:1
67' ГолФризер Доминик
80' Желтая карточкаIbane Bowat
1:2
84' ГолАфдияй Донис
88' Желтая карточкаФадингер Лукас
89' Желтая карточкаПрокоп Доминик
90' Желтая карточкаФризер Доминик
90'+7
Ход матча
40'
1:0
45'
45'
58'
67'
1:1
80'
84'
1:2
88'
89'
90'
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
28 Jan Jurcec
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Альтах
Хартберг
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
38 матчей
52.6%
23.7%
23.7%
20 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.4%
34.2%
18.4%
18 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.05
0.89
Среднее время на гол
85
101
Всего голов
63
46
Голов в среднем за матч
1.66
1.21
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
54
74
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.15
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.15
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.1
|Фадингер Лукас
|2
|0.1
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.1
|Нухиу Атдхи
|1
|0.05
|Йегер Лукас
|1
|0.05
|Гугганиг Лукас
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.45
|Афдияй Донис
|5
|0.25
|Ланг Кристоф
|5
|0.25
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.1
|Фризер Доминик
|2
|0.1
|Провиденс Рубен
|2
|0.1
|Mamadou Sangare
|1
|0.05
|Christoph Urdl
|1
|0.05
|Диаките Усман
|1
|0.05
|Ibane Bowat
|1
|0.05
|Maximilian Fillafer
|1
|0.05
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|8
|0
|Йегер Лукас
|7
|0
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|2
|Хайль Юрген
|6
|1
|Mamadou Sangare
|4
|1
|Прокоп Доминик
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|3
|0
|Ibane Bowat
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Хальвахс Юлиан
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Фризер Доминик
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
6
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хартберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
4
13
Альтах
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Хартберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
30%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
6
38%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Забито
17
30
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
4
24%
5
17%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
2
12%
7
23%
61-75
6
35%
4
13%
76-90
Пропущено
28
28
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
11%
5
18%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
8
29%
4
14%
31-45
5
18%
8
29%
46-60
5
18%
3
11%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2
Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3
Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1
Результаты матчей
Альтах
Хартберг
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Альтах
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
19
55
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
164
317
1010
218
515
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1 6