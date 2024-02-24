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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 10200
ЛАСК
0:1
Конец матча
Вольфсбергер
0'
13' Желтая карточка
Белло Джордж
0:1
14' Пенальти
Балло Тьерно
26' Красная карточка
Жуль Роберт
29' Желтая карточка
Стойкович Филип
37' Желтая карточка
Усор Мозес
57' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
60' Желтая карточка
Балло Тьерно
67' Желтая карточка
Яшич Адис
70' Желтая карточка
Pascal Muller
72' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
79' Желтая карточка
Флеккер Флориан
88' Желтая карточка
Хорват Саша
90'+6
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
2
Белло
Джордж
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
9
Любичич
Марин
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
26
Ибертсбергер
Лукас
19
Алтунашвили
Сандро
6
Тиджани
Самсон
20
Augustine
Boakye
11
Балло
Тьерно
9
Циммерманн
Бернхард
ЛАСК
4-2-3-1
Вольфсбергер
3-4-2-1

История личных встреч

ЛАСК
Вольфсбергер

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:1
Б
4:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
30

Голов в среднем за матч

1.73
2.31

Среднее время на гол

52
39

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.91

Среднее время на гол

97
99

Всего голов

31
40

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

69
54

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.45
Любичич Марин 4 0.2
Хавель Элиас 2 0.1
Гойгингер Томас 2 (1) 0.1
Цирайс Филипп 2 0.1
Усор Мозес 2 0.1
Флеккер Флориан 1 0.05
Стойкович Филип 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 7 (2) 0.35
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.3
Augustine Boakye 5 0.25
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.15
Забитцер Томас 1 0.05
Ридер Флориан 1 0.05
Кеннеди Скотт 1 0.05
Яшич Адис 1 0.05
Омич Эрвин 1 0.05
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 1
Хорват Саша 7 0
Стойкович Филип 5 0
Йовичич Бранко 4 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Белло Джордж 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Андраде Андреас 2 0
Любич Иван 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Пинто Ленни 1 0
Хавель Элиас 1 0
Усор Мозес 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 8 0
Верачниг Николас 5 1
Augustine Boakye 4 1
Бамба Мохаммед 5 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Кеннеди Скотт 2 0
Балло Тьерно 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Ибертсбергер Лукас 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Ридер Флориан 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
5
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

10
13
ЛАСК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Вольфсбергер
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
14%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
43%
4
33%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
7
47%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Забито

25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
2
8%
5
19%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
8
32%
4
15%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
9
36%
6
23%
76-90

Пропущено

18
29
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
11%
3
10%
1-15
5
28%
2
7%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
1
6%
8
28%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1
Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3

Результаты матчей

ЛАСК
Вольфсбергер

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
4
6
3
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
13
7
8
12
1.5
8
12
4
16
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
ЛАСК Жуль Роберт 1 6
Весь список
  • 75'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 72'
    Алтунашвили Сандро получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Pascal Muller получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Циммерманн Бернхард уходит с поля. Pascal Muller выходит вместо него
  • 67'
    Яшич Адис получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Бериша Валон уходит с поля. Пинто Ленни выходит вместо него
  • 60'
    Thierno Ballo получил желтую карточку от судьи
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    • 57'
      Циммерманн Бернхард получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Джордж Белло уходит с поля. Флеккер Флориан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Усор Мозес получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Любич Иван уходит с поля. Йовичич Бранко выходит вместо него
    • 29'
      Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      УДАЛЕНИЕ! - Жуль Роберт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 14'
      Г О О О О Л - Thierno Ballo из команды Вольфсбергер забивает с точки!
    • 13'
      Джордж Белло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 0:1 Вольфсбергер онлайн

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