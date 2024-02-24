Тур: 20. Стадион: Райффайзен Арена. Зрители: 10200
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаБелло Джордж
0:1
14' ПенальтиБалло Тьерно
26' Красная карточкаЖуль Роберт
29' Желтая карточкаСтойкович Филип
37' Желтая карточкаУсор Мозес
57' Желтая карточкаЦиммерманн Бернхард
60' Желтая карточкаБалло Тьерно
67' Желтая карточкаЯшич Адис
70' Желтая карточкаPascal Muller
72' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
79' Желтая карточкаФлеккер Флориан
88' Желтая карточкаХорват Саша
90'+6
Ход матча
13'
14'
0:1
26'
29'
37'
60'
67'
70'
79'
81'
88'
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
ЛАСК
Вольфсбергер
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
30
Голов в среднем за матч
1.73
2.31
Среднее время на гол
52
39
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.91
Среднее время на гол
97
99
Всего голов
31
40
Голов в среднем за матч
1.29
1.67
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
69
54
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.45
|Любичич Марин
|4
|0.2
|Хавель Элиас
|2
|0.1
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.1
|Цирайс Филипп
|2
|0.1
|Усор Мозес
|2
|0.1
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Стойкович Филип
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|7 (2)
|0.35
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.3
|Augustine Boakye
|5
|0.25
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.15
|Забитцер Томас
|1
|0.05
|Ридер Флориан
|1
|0.05
|Кеннеди Скотт
|1
|0.05
|Яшич Адис
|1
|0.05
|Омич Эрвин
|1
|0.05
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Пинто Ленни
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
|Усор Мозес
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|8
|0
|Верачниг Николас
|5
|1
|Augustine Boakye
|4
|1
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Ибертсбергер Лукас
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
5
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
10
13
ЛАСК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Вольфсбергер
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
14%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
43%
4
33%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
7
47%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Забито
25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
2
8%
5
19%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
8
32%
4
15%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
9
36%
6
23%
76-90
Пропущено
18
29
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
11%
3
10%
1-15
5
28%
2
7%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
1
6%
8
28%
61-75
5
28%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1
Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3
Результаты матчей
ЛАСК
Вольфсбергер
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
37
46
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
137
812
812
416
515
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1 6