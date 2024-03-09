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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
ЛАСК
0:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
1' Гол
Фернандо Педро
87' Желтая карточка
Йовичич Бранко
90'+4
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
29
Флеккер
Флориан
17
Усор
Мозес
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
9
Любичич
Марин
19
Пинто
Ленни
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
11
Фернандо
Педро
ЛАСК
3-4-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 29 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 21 победа

45 матчей

8.9%
26.7%
64.4%
4 победы 12 ничьих 29 побед

Первый тайм

13.3%
44.4%
42.3%
6 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

11.1%
42.2%
46.7%
5 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

К
2:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.7
0.8

Среднее время на гол

128
112

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

1.88
1.85

Среднее время на гол

47
48

Всего голов

61
57

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.41
Любичич Марин 4 0.18
Хавель Элиас 2 0.09
Гойгингер Томас 2 (1) 0.09
Цирайс Филипп 2 0.09
Усор Мозес 2 0.09
Флеккер Флориан 1 0.05
Стойкович Филип 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 10 0.45
Глух Оскар 5 0.23
Ратков Петар 4 0.18
Шимич Роко 4 0.18
Дедич Амар 3 0.14
Фернандо Педро 3 0.14
Койта Секу 3 (1) 0.14
Кьергаард Мауриц 2 0.09
Доргелес Нене 2 0.09
Форсон Аманква 2 0.09
Беду Самсон 2 0.09
Павлович Страхинья 1 0.05
Соле Умар 1 0.05
Пёнтковски Камиль 1 0.05
Сучич Лука 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 1
Хорват Саша 7 0
Стойкович Филип 5 0
Йовичич Бранко 5 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Белло Джордж 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Андраде Андреас 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Хавель Элиас 1 0
Усор Мозес 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 5 1
Конате Карим 5 0
Шлагер Александер 3 0
Дедич Амар 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Койта Секу 2 0
Капальдо Николас 2 0
Фернандо Педро 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
5
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
22
ЛАСК
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Ред Булл Зальцбург
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
14%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
6
43%
2
9%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
5
23%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90

Забито

25
44
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 3
2
8%
6
14%
1-15
1
4%
7
16%
16-30
8
32%
8
18%
31-45
2
8%
11
25%
46-60
3
12%
6
14%
61-75
9
36%
6
14%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
16%
3
23%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1

Результаты матчей

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
7
4
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
19
3
8
14
1.5
13
9
4
18
2.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 6
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Жуль Роберт уходит с поля. Джордж Белло выходит вместо него
  • 1'
    Дедич Амар сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Фернандо Педро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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