Тур: 22. Стадион: Райффайзен Арена.
0:1
Конец матча
Ход матча
1'
0:1
87'
17
Усор
Мозес
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
19
Пинто
Ленни
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Усор МозесЗащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Нападающий
-
19 Пинто ЛенниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хорн ТимоВратарь
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 29 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 21 победа
45 матчей
8.9%
26.7%
64.4%
4 победы 12 ничьих 29 побед
Первый тайм
13.3%
44.4%
42.3%
6 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
11.1%
42.2%
46.7%
5 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
0.7
0.8
Среднее время на гол
128
112
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
1.88
1.85
Среднее время на гол
47
48
Всего голов
61
57
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.41
|Любичич Марин
|4
|0.18
|Хавель Элиас
|2
|0.09
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.09
|Цирайс Филипп
|2
|0.09
|Усор Мозес
|2
|0.09
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Стойкович Филип
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|10
|0.45
|Глух Оскар
|5
|0.23
|Ратков Петар
|4
|0.18
|Шимич Роко
|4
|0.18
|Дедич Амар
|3
|0.14
|Фернандо Педро
|3
|0.14
|Койта Секу
|3 (1)
|0.14
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.09
|Доргелес Нене
|2
|0.09
|Форсон Аманква
|2
|0.09
|Беду Самсон
|2
|0.09
|Павлович Страхинья
|1
|0.05
|Соле Умар
|1
|0.05
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.05
|Сучич Лука
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Йовичич Бранко
|5
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
|Усор Мозес
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|5
|0
|Шлагер Александер
|3
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
5
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
22
ЛАСК
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Ред Булл Зальцбург
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
14%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
6
43%
2
9%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
5
23%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90
Забито
25
44
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 3
2
8%
6
14%
1-15
1
4%
7
16%
16-30
8
32%
8
18%
31-45
2
8%
11
25%
46-60
3
12%
6
14%
61-75
9
36%
6
14%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
16%
3
23%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
5
26%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1
Результаты матчей
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
65
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
38
74
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
193
814
139
418
616
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 6
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8