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Тур: 3.
Тайвань
FIFA #153
 
Позже
Кыргызстан
FIFA #104
Прогнозы 61
Тайвань 27.9% (17)
X 24.6% (15)
Кыргызстан 47.5% (29)
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Лучшие коэффициенты
Тайвань
Ничья
Кыргызстан
13.00
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5.50
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1.27
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Тайвань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ю Яо-Хсин 2 0.5
Ко Ю-Тин 1 0.25
Чэнь Тин-Ян 1 0.25
Ву Йен-Шу 1 0.25
Ю Чиа-Хуан 1 0.25
Куаме Анж Самуэль 1 0.25
Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдурахманов Одилжон 1 0.5
Жыргалбек Кайрат 1 0.5
Батырканов Эрнест 1 0.5
Мерк Кай 1 0.5

Карточки

Тайвань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Цзянь-Мин 2 0
Чэнь Вэй-Чуань 1 0
Вэнь Чи-Хао 1 0
Ю Чиа-Хуан 1 0
Ю Яо-Хсин 1 0
Куаме Анж Самуэль 1 0
Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдурахманов Одилжон 2 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0

Результаты матчей

Тайвань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кыргызстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Тайвань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кыргызстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1
Тайвань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кыргызстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Тайвань
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тайвань - Малайзия 0:1 Оман - Тайвань 3:0 Восточный Тимор - Тайвань 0:3 Тайвань - Восточный Тимор 4:0
Сингапур - Тайвань 3:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - Тайвань 0:1 Тайвань - Индонезия 0:3 Индонезия - Тайвань 2:1 Тайвань - Кувейт 1:2 Австралия - Тайвань 5:1 Непал - Тайвань 2:0 Иордания - Тайвань 5:0 Кувейт - Тайвань 9:0 Тайвань - Австралия 1:7 Тайвань - Непал 0:2 Тайвань - Иордания 1:2 Гонконг - Тайвань 0:2
Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1
Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2

Результаты матчей

Тайвань
Кыргызстан

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тайвань
Кыргызстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Малайзия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Оман
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
3.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Тайвань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кыргызстан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Малайзия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
4.
Тайвань
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Малайзия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Тайвань
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Австралия Макларен Джейми 3
КНДР Чон Иль Гван 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Бангладеш Рана Сохель 2
Кыргызстан Абдурахманов Одилжон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тайвань - Кыргызстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 4 часа 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 61
    Тайвань 27.9% (17)
    X 24.6% (15)
    Кыргызстан 47.5% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тайвань
    Ничья
    Кыргызстан
    13.00
    Реклама, betcity.ru
    5.50
    Реклама, betcity.ru
    1.27
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    Прогнозы на матч Тайвань - Кыргызстан

    Исход игры
    Тайвань
    27.9% (17)
    Ничья
    24.6% (15)
    Кыргызстан
    47.5% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (24)
    Меньше
    55.56% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (36)
    Нет
    33.33% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Кыргызстан
    21.3% (13)
    1:1 Ничья
    19.7% (12)
    1:0 Тайвань
    11.5% (7)
    2:1 Тайвань
    11.5% (7)
    0:1 Кыргызстан
    8.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
    2:0 Тайвань
    3.3% (2)
    0:2 Кыргызстан
    3.3% (2)
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    Тайвань
    Кыргызстан
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