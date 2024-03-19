Тур: 3.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Тайвань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ю Яо-Хсин
|2
|0.5
|Ко Ю-Тин
|1
|0.25
|Чэнь Тин-Ян
|1
|0.25
|Ву Йен-Шу
|1
|0.25
|Ю Чиа-Хуан
|1
|0.25
|Куаме Анж Самуэль
|1
|0.25
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдурахманов Одилжон
|1
|0.5
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.5
|Батырканов Эрнест
|1
|0.5
|Мерк Кай
|1
|0.5
Карточки
Тайвань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Цзянь-Мин
|2
|0
|Чэнь Вэй-Чуань
|1
|0
|Вэнь Чи-Хао
|1
|0
|Ю Чиа-Хуан
|1
|0
|Ю Яо-Хсин
|1
|0
|Куаме Анж Самуэль
|1
|0
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
Результаты матчей
Тайвань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кыргызстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Тайвань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кыргызстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
1
Тайвань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кыргызстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Тайвань
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тайвань - Малайзия 0:1 Оман - Тайвань 3:0 Восточный Тимор - Тайвань 0:3 Тайвань - Восточный Тимор 4:0
Сингапур - Тайвань 3:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - Тайвань 0:1 Тайвань - Индонезия 0:3 Индонезия - Тайвань 2:1 Тайвань - Кувейт 1:2 Австралия - Тайвань 5:1 Непал - Тайвань 2:0 Иордания - Тайвань 5:0 Кувейт - Тайвань 9:0 Тайвань - Австралия 1:7 Тайвань - Непал 0:2 Тайвань - Иордания 1:2 Гонконг - Тайвань 0:2
Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1
Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2
Результаты матчей
Тайвань
Кыргызстан
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Тайвань
Кыргызстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
11
22
11
13
Группа D
Группа D
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Катар
|Али Алмоез
|5
|Саудовская Аравия
|Аль-Шехри Салех
|4
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|КНДР
|Чон Иль Гван
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель
|2
|Кыргызстан
|Абдурахманов Одилжон
|2
Прогнозы на матч Тайвань - Кыргызстан
Исход игры
Тайвань
27.9% (17)
Ничья
24.6% (15)
Кыргызстан
47.5% (29)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (24)
Меньше
55.56% (30)
Обе команды забьют
Да
66.67% (36)
Нет
33.33% (18)
Популярный счёт
1:2 Кыргызстан
21.3% (13)
1:1 Ничья
19.7% (12)
1:0 Тайвань
11.5% (7)
2:1 Тайвань
11.5% (7)
0:1 Кыргызстан
8.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (2)
2:0 Тайвань
3.3% (2)
0:2 Кыргызстан
3.3% (2)
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