Проход Сайфиева по левому флангу завершается острым прострелом в чужую штрафную - защитник хозяев в подкате мяч выбивает.

Угловой с левого фланга подают гости, Шомуродов с висящим на плечах соперником сумел пробить в падении головой, однако мяч прошел над перекладиной ворот хозяев.

Едва ли не впервые сегодня нашлась работёнка для Юсупова - голкипер сборной Узбекистана забрал мяч на выходе после скидки партнера головой.

Камарго попытался пробить с острейшего угла, однако чуть раньше 11-й номер хозяев выпустил мяч за лицевую линию, о чем сигнализировал лайнсмен.

Поразительные дыры в обороне сборной Гонконга при "стандартах" у своих ворот, и тем более поразительно, как гости этим воспользоваться не могут.

Еще один корнер с правого фланга подают узбекистанские футболисты, однако в этот раз борьба на ближней штанге осталась за хозяевами.

Напомним, что ранее команды пересекались только в квалификации Кубка Азии, тогда в Узбекистане команды обошлись без забитых мячей, а в Гонконге гости в концовке забили дважды.

Машарипов врывается в штрафную хозяев с левого края и низом пробивает в дальний угол - мяч попадает в штангу ворот сборной Гонконга!

Чань Сю-Квань зарабатывает штрафной в центральной зоне после фола Хамробекова. До ворот, конечно, очень далеко, но "стандарт" есть "стандарт".

Впрочем, заброс в штрафную площадь гостей не привел к хоть сколько-нибудь опасному моменту, отбивается оборона сборной Узбекистана.

Снова не забивает убойный момент гостевая команда! Машарипов получил мяч на правом краю штрафной, пробил во вратаря, на добивании попал в защитника, на отскоке Шомуродов отправлял снаряд в левый от себя угол, но и здесь возник защитник!

Больше половины тайма отыграли команды, пока не удается воспользоваться своими моментами фавориту встречи, однако гол может прийти в любой момент времени.

Шомуродов после навеса Сайфиева с левого фланга добрался до верхового мяча, однако направить его в створ экс-форварду "Ростова" не удалось.

Совершенно никуда не торопятся хозяева, выигрывая в любой паузе как можно больше времени. Впрочем, вряд ли такая тактика прокатит до самого конца встречи.

18' Новая позиционная атака гостей завершается ударом Хамробекова с левого угла штрафной - мяч летит выше створа.

17' После навеса с углового Хусанов выскочил из-за спины оппонента и пробил слёта метров с 13 - мяч прошел чуть выше перекладины ворот Яппа!

16' Эркинов прорвался по правому флангу и от лицевой исполнил прострел во вратарскую - защитник хозяев разрядил обстановку.

15' Позиционная атака сборной Гонконга завершается отмашкой лайнсмена - во "вне игры" залез один из футболистов в красной форме.

14' Напомним, что сборную Узбекистана мы видели совсем недавно на Кубке Азии, где в четвертьфинале команда Сречко Катанеца уступила по пенальти хозяевам и будущим победителям турнира - сборной Катара.

13' Преимущество сборной Узбекистана в классе, конечно, неоспоримо, посмотрим, как долго удастся хозяевам сохранять нули на табло.

12' Ву Чун-Минг не в первый раз мощно бросает аут с левого фланга, что местная публика встречает с воодушевлением, но добраться до мяча партнерам не удается.

11' После навеса с углового один из игроков гостей скинул мяч на дальнюю штангу, однако снаряд покинул пределы поля раньше, чем к нему успел Эшмурадов.

10' Еще один момент упускают подопечные Сречко Катанеца - Шомуродов после навеса с левого фланга пробивает головой с отскоком от газона, но Япп спасает свои ворота!