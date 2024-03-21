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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Гонконг
FIFA #154
0:0
Первый тайм: 38'
Узбекистан
FIFA #66
0'
Прогнозы 263
Гонконг 2.7% (7)
X 5.7% (15)
Узбекистан 91.6% (241)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Япп
Хун
Фай
23
Сунь
Мин
Хим
2
Гербиг
Оливер
5
Гонсалвес
Элио
21
Юэ
Тзе
Нам
8
Тан
Чун
Лок
6
Ву
Чун-Минг
16
Чань
Сю-Квань
9
Эллиот
Мэттью
22
Джуниор
11
Камарго
Эвертон
1
Юсупов
Уткир
2
Хусанов
Абдукодир
4
Сайфиев
Фаррух
5
Ашурматов
Рустам
15
Эшмурадов
Умар
7
Шукуров
Отабек
9
Хамробеков
Одилжон
20
Эркинов
Хожимат
19
Тургунбаев
Азизбек
10
Машарипов
Джалолиддин
14
Шомуродов
Элдор
Гонконг
4-3-3
Узбекистан
4-4-2

История личных встреч

Гонконг
Узбекистан

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ММ
0:2
ММ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Гонконг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удебулузор Майкл 2 0.4
Вон Вай 1 0.2
Чань Шиничи 1 0.2
Камарго Эвертон 1 0.2
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шукуров Отабек 2 0.67
Сергеев Игорь 1 0.33
Шомуродов Элдор 1 0.33
Урунов Остон 1 0.33

Карточки

Гонконг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Чун Лок 1 0
Авал Махама 1 0
Чань Шиничи 1 0
Юэ Тзе Нам 1 0
Ву Чун-Минг 1 0
Камарго Эвертон 1 0
Лам Хин Тинг 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамробеков Одилжон 1 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0

Результаты матчей

Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Гонконг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Гонконг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гонконг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гонконг - Палестина 0:3 Гонконг - Иран 0:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0
Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0
Узбекистан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3
Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0

Результаты матчей

Гонконг
Узбекистан

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гонконг
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
Гонконг
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 6 2
4.
Туркменистан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Гонконг
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Узбекистан
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Туркменистан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Иран
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Гонконг
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Южная Корея Хын Мин Сон 4
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Австралия Макларен Джейми 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Кыргызстан Said Datsiev 1 1
Бангладеш Рана Сохель 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    38'
    Еще один корнер с правого фланга подают узбекистанские футболисты, однако в этот раз борьба на ближней штанге осталась за хозяевами.
  • Угловой
    37'
    Поразительные дыры в обороне сборной Гонконга при "стандартах" у своих ворот, и тем более поразительно, как гости этим воспользоваться не могут.
  • 36'
    Атака гостей через правый фланг завершается прострелом Эркинова - Гонсалвес выбил мяч на угловой.
  • 35'
    Камарго попытался пробить с острейшего угла, однако чуть раньше 11-й номер хозяев выпустил мяч за лицевую линию, о чем сигнализировал лайнсмен.
  • 34'
    Едва ли не впервые сегодня нашлась работёнка для Юсупова - голкипер сборной Узбекистана забрал мяч на выходе после скидки партнера головой.
  • Угловой
    32'
    Угловой с левого фланга подают гости, Шомуродов с висящим на плечах соперником сумел пробить в падении головой, однако мяч прошел над перекладиной ворот хозяев.
  • 31'
    Проход Сайфиева по левому флангу завершается острым прострелом в чужую штрафную - защитник хозяев в подкате мяч выбивает.
  • 30'
    Совершенно никуда не торопятся хозяева, выигрывая в любой паузе как можно больше времени. Впрочем, вряд ли такая тактика прокатит до самого конца встречи.
  • 29'
    Шомуродов после навеса Сайфиева с левого фланга добрался до верхового мяча, однако направить его в створ экс-форварду "Ростова" не удалось.
  • 27'
    Больше половины тайма отыграли команды, пока не удается воспользоваться своими моментами фавориту встречи, однако гол может прийти в любой момент времени.
  • Опасный момент
    25'
    Снова не забивает убойный момент гостевая команда! Машарипов получил мяч на правом краю штрафной, пробил во вратаря, на добивании попал в защитника, на отскоке Шомуродов отправлял снаряд в левый от себя угол, но и здесь возник защитник!
  • 24'
    Впрочем, заброс в штрафную площадь гостей не привел к хоть сколько-нибудь опасному моменту, отбивается оборона сборной Узбекистана.
  • Фол, нарушение
    23'
    Чань Сю-Квань зарабатывает штрафной в центральной зоне после фола Хамробекова. До ворот, конечно, очень далеко, но "стандарт" есть "стандарт".
  • Штанга
    21'
    Машарипов врывается в штрафную хозяев с левого края и низом пробивает в дальний угол - мяч попадает в штангу ворот сборной Гонконга!
  • 20'
    Напомним, что ранее команды пересекались только в квалификации Кубка Азии, тогда в Узбекистане команды обошлись без забитых мячей, а в Гонконге гости в концовке забили дважды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Новая позиционная атака гостей завершается ударом Хамробекова с левого угла штрафной - мяч летит выше створа.
    • Опасный момент
      17'
      После навеса с углового Хусанов выскочил из-за спины оппонента и пробил слёта метров с 13 - мяч прошел чуть выше перекладины ворот Яппа!
    • 16'
      Эркинов прорвался по правому флангу и от лицевой исполнил прострел во вратарскую - защитник хозяев разрядил обстановку.
    • Офсайд
      15'
      Позиционная атака сборной Гонконга завершается отмашкой лайнсмена - во "вне игры" залез один из футболистов в красной форме.
    • 14'
      Напомним, что сборную Узбекистана мы видели совсем недавно на Кубке Азии, где в четвертьфинале команда Сречко Катанеца уступила по пенальти хозяевам и будущим победителям турнира - сборной Катара.
    • 13'
      Преимущество сборной Узбекистана в классе, конечно, неоспоримо, посмотрим, как долго удастся хозяевам сохранять нули на табло.
    • 12'
      Ву Чун-Минг не в первый раз мощно бросает аут с левого фланга, что местная публика встречает с воодушевлением, но добраться до мяча партнерам не удается.
    • Угловой
      11'
      После навеса с углового один из игроков гостей скинул мяч на дальнюю штангу, однако снаряд покинул пределы поля раньше, чем к нему успел Эшмурадов.
    • Опасный момент
      10'
      Еще один момент упускают подопечные Сречко Катанеца - Шомуродов после навеса с левого фланга пробивает головой с отскоком от газона, но Япп спасает свои ворота!
    • 8'
      В рамках группы Е сборная Гонконга сначала уступила в Иране со счётом 0:4, а затем дома сыграла 2:2 с Туркменистаном. Понятное дело, что в такой компании бороться за попадание в топ-2 будет крайне сложно.
    • 7'
      Напомним, что сборная Гонконга вступила в борьбу раньше многих, изначально им пришлось проводить стыковые матчи против сборной Бутана - 4:0 дома и 0:2 в гостях.
    • 6'
      Еще одна атака гостей завершается ударом Тургунбаева с левого края штрафной - вратарь хозяев надежен в ближнем углу.
    • 5'
      Достаточно спорное решение арбитра из Южной Кореи, видно, что мяч попал в плечо Шомуродову, по современным трактовкам это вроде не является нарушением.
    • Фол, нарушение
      4'
      Первая атака сборной Узбекистана сразу же завершается забитым мячом Шомуродова, однако в момент обработки мяча капитан гостей, по мнению арбитра, сыграл рукой!
    • 2'
      Напомним, что сборная Узбекистана на старте второго отборочного тура добилась выездной волевой победы над Туркменистаном, после чего дома сыграла вничью с Ираном - 2:2.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче азиатской квалификации ЧМ-2026 встречаются сборные Гонконга и Узбекистана. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 263
    Гонконг 2.7% (7)
    X 5.7% (15)
    Узбекистан 91.6% (241)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гонконг
    Ничья
    Узбекистан
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гонконг 0:0 Узбекистан

    Исход игры
    Гонконг
    2.6% (7)
    Ничья
    5.6% (15)
    Узбекистан
    91.7% (244)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    14.3% (38)
    0:1 Узбекистан
    7.1% (19)
    0:2 Узбекистан
    7.1% (19)
    1:3 Узбекистан
    4.1% (11)
    1:1 Ничья
    3.4% (9)
    0:3 Узбекистан
    3% (8)
    2:2 Ничья
    1.1% (3)
    2:1 Гонконг
    0.8% (2)
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