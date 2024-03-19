Тур: 3.
Позже
История личных встреч
Гонконг
Узбекистан
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Гонконг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удебулузор Майкл
|2
|0.5
|Вон Вай
|1
|0.25
|Чань Шиничи
|1
|0.25
|Камарго Эвертон
|1
|0.25
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шукуров Отабек
|2
|1
|Сергеев Игорь
|1
|0.5
|Шомуродов Элдор
|1
|0.5
|Урунов Остон
|1
|0.5
Карточки
Гонконг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Чун Лок
|1
|0
|Авал Махама
|1
|0
|Чань Шиничи
|1
|0
|Юэ Тзе Нам
|1
|0
|Ву Чун-Минг
|1
|0
|Камарго Эвертон
|1
|0
|Лам Хин Тинг
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Сайфиев Фаррух
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Результаты матчей
Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Гонконг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
2
Гонконг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гонконг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гонконг - Палестина 0:3 Гонконг - Иран 0:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0
Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0
Узбекистан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3
Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0
Результаты матчей
Гонконг
Узбекистан
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гонконг
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
11
13
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Катар
|Али Алмоез
|5
|Саудовская Аравия
|Аль-Шехри Салех
|4
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|КНДР
|Чон Иль Гван
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель
|2
|Кыргызстан
|Абдурахманов Одилжон
|2
Прогнозы на матч Гонконг - Узбекистан
Исход игры
Гонконг
5.4% (3)
Ничья
12.5% (7)
Узбекистан
82.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
69.23% (36)
Нет
30.77% (16)
Популярный счёт
1:2 Узбекистан
42.9% (24)
0:1 Узбекистан
14.3% (8)
1:1 Ничья
10.7% (6)
1:3 Узбекистан
7.1% (4)
0:2 Узбекистан
7.1% (4)
0:3 Узбекистан
3.6% (2)
1:0 Гонконг
3.6% (2)
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