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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Гонконг
FIFA #154
 
Позже
Узбекистан
FIFA #66
Прогнозы 56
Гонконг 5.4% (3)
X 12.5% (7)
Узбекистан 82.1% (46)
Все прогнозы

История личных встреч

Гонконг
Узбекистан

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ММ
0:2
ММ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Гонконг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удебулузор Майкл 2 0.5
Вон Вай 1 0.25
Чань Шиничи 1 0.25
Камарго Эвертон 1 0.25
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шукуров Отабек 2 1
Сергеев Игорь 1 0.5
Шомуродов Элдор 1 0.5
Урунов Остон 1 0.5

Карточки

Гонконг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Чун Лок 1 0
Авал Махама 1 0
Чань Шиничи 1 0
Юэ Тзе Нам 1 0
Ву Чун-Минг 1 0
Камарго Эвертон 1 0
Лам Хин Тинг 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамробеков Одилжон 1 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0

Результаты матчей

Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Гонконг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Гонконг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гонконг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гонконг - Палестина 0:3 Гонконг - Иран 0:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0
Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0
Узбекистан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3
Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0

Результаты матчей

Гонконг
Узбекистан

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гонконг
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2.
Узбекистан
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Туркменистан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Гонконг
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Гонконг
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Узбекистан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Туркменистан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Иран
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Австралия Макларен Джейми 3
КНДР Чон Иль Гван 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Бангладеш Рана Сохель 2
Кыргызстан Абдурахманов Одилжон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гонконг - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 56
    Гонконг 5.4% (3)
    X 12.5% (7)
    Узбекистан 82.1% (46)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Гонконг - Узбекистан

    Исход игры
    Гонконг
    5.4% (3)
    Ничья
    12.5% (7)
    Узбекистан
    82.1% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (36)
    Нет
    30.77% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    42.9% (24)
    0:1 Узбекистан
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    1:3 Узбекистан
    7.1% (4)
    0:2 Узбекистан
    7.1% (4)
    0:3 Узбекистан
    3.6% (2)
    1:0 Гонконг
    3.6% (2)
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