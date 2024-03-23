Тур: 1. Стадион: Уэмбли. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Гомес
Жоао
11
Рафинья
Диас
10
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Джонстон СэмВратарь
- Вратарь
-
12 Конса ЭзриЗащитник
-
14 Данк ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
16 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майну КоббиПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
-
10 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Коуто ЯнЗащитник
-
24 Айртон ЛукасЗащитник
-
16 Пепе АкиноПолузащитник
-
17 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 СавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эндрик IIНападающий
-
12 Рафаэл Пирес
-
26 Pablo Maia
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Англия
Бразилия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0
Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1
Бразилия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1
Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия 0:0 Бразилия
Исход игры
Англия
45.8% (77)
Ничья
35.7% (60)
Бразилия
18.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
86.49% (96)
Нет
13.51% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.4% (41)
2:1 Англия
16.7% (28)
1:2 Бразилия
6% (10)
1:0 Англия
6% (10)
2:2 Ничья
5.4% (9)
3:2 Англия
1.8% (3)
3:1 Англия
1.8% (3)
2:0 Англия
1.8% (3)
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