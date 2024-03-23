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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Англия
FIFA #3
0:0
Первый тайм: 20'
Бразилия
FIFA #5
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 164
Англия 45.1% (74)
X 36.6% (60)
Бразилия 18.3% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Бразилия
2.05
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3.72
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4.10
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1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Магуайр
Гарри
3
Чилуэлл
Бен
4
Райс
Деклан
8
Галлахер
Конор
7
Фоден
Фил
10
Беллингем
Джуд
11
Гордон
Энтони
9
Уоткинс
Олли
1
Крепски
Бенто
2
Данило
Луис
14
Бруно
Фабрисио
25
Бералдо
Лукас
6
Венделл
Боргес
15
Гомес
Жоао
5
Гимараэс
Бруно
8
Пакета
Лукас
11
Рафинья
Диас
10
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
Англия
Бразилия

История личных встреч

Англия
Бразилия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
2:2
ТМС
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0
Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1
Бразилия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1
Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0
  • Первый тайм
  • Замена
    22'
    Замена вынужденная в составе сборной Англии произошла. Вместо травмированного Уокера на поле появился Конса.
  • 21'
    Диагональ исполнял Гомес на ход Родриго в штрафную соперника, но тот проиграл борьбу за мяч Магуайру.
  • 20'
    Забросил мягко в штрафную Галлахер на ход Уоткинсу, но тот в падении с линии вратарской пробил немного выше перекладины.
  • 19'
    Сместился с левого фланга в штрафную Родриго и в борьбе с защитником пробил по воротам, но точности ему не хватило.
  • 18'
    Винисиус ворвался в штрафную соперника, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 17'
    Пауза в матче. На ровном месте Уокер получил повреждение, присел на газон, держась за ногу. Потребует ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    16'
    Грубо прыгнул в подкате Беллингем двумя ногами в ногу сопернику. Судья показал нарушителю желтую карточку.
  • Опасный момент
    15'
    Убежал в контратаку Винисиус, ворвался в штрафную, обыграл голкипера и уже в падении пробил по воротам, но с лини сферу вынес Стоунс.
  • 14'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Чилуэлл и навесил в центр штрафной, но спокойно Бералдо вынес сферу.
  • 13'
    Отдавал пас Гимараэс в штрафную на ход Родриго, но тот не смог оторваться от Стоунса и потерял мяч.
  • 12'
    Мягко забросил Галлахер в штрафную на ход Уоткинсу, но прочитал Бенто эпизод и на выходе перехватил снаряд.
  • 11'
    Родриго протащил мяч по центру к штрафной соперника, обыграл защитника и пробил по воротам, но справился в падении Пикфорд.
  • 10'
    С левого фланга попытался прострелить в центр Гордон, но мяч от ноги Данило полетел за боковую линию.
  • 9'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Фоден и отдал вперед на Уоткинса, но тому добраться до сферы не позволил Бералдо.
  • Офсайд
    8'
    Со штрафного навесил Чилуэлл на дальнюю штангу, но здесь Магуайр оказался в положении "вне игры".
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    • 7'
      Прорывался по флангу Галлахер в атаку, но получил по ногам от Венделла. Штрафной удар исполнять будут англичане вновь.
    • 6'
      Дальний заброс исполнял Гомес в штрафную на ход Рафинье, но тому добраться до мяча не позволил Уокер.
    • 5'
      Со штрафного Фоден закрутить попытался в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
    • 4'
      На фланге получил по ногам Фоден в борьбе против Венделла. Судья назначил штрафной удар в пользу англичан.
    • 3'
      По флангу забросил Гимараэс на ход Родриго, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. с центра поля разыграли футболисты сборной Бразилии!
    • Первый тайм
    • 20'
      Контроль мяча: Англия: 43%, Бразилия: 57%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Бразилия
    • 18'
      Уоткинс Олли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Конор Галлахер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Рафинья Диас из команды Бразилия поставил подножку. Пострадал Чилуэлл Бен
    • 17'
      Удар от ворот произведет Англия
    • 17'
      Родриго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Англия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Уокер Кайл возвращается на поле.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: Англия: 43%, Бразилия: 57%.
    • 15'
      Ох, нехорошо это выглядит. Уокер Кайл получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 14'
      Уокер Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Беллингем Джуд получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Безумный фол. Беллингем Джуд грубо играет против соперника. Пострадал Гимараэс Бруно
    • 13'
      Данило Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Оооо... вот это был удар! Винисиус Жуниор должен был забить с этой позиции.
    • 12'
      Уокер Кайл успешно блокирует удар.
    • 12'
      Винисиус Жуниор завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 12'
      Бразилия начинает контратаку
    • 12'
      Бруно Фабрисио из команды Бразилия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Англия контролирует мяч.
    • 11'
      Бразилия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Контроль мяча: Англия: 37%, Бразилия: 63%.
    • 11'
      Бразилия контролирует мяч.
    • 9'
      Родриго пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем
    • 9'
      Бразилия контролирует мяч.
    • 8'
      Бразилия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Бразилия контролирует мяч.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Уоткинс Олли из команды Англия поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
    • 7'
      Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Бразилия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Магуайр Гарри из команды Англия в офсайде
    • 5'
      Судья свистит. Пакета Лукас атаковал сзади соперника. Это Конор Галлахер заработал своей команде штрафной
    • 5'
      Контроль мяча: Англия: 34%, Бразилия: 66%.
    • 4'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Удар от ворот произведет Бразилия
    • 4'
      Фоден Фил решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Бразилия поставил подножку. Пострадал Конор Галлахер
    • 3'
      Англия пытается что-то создать.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Райс Деклан из команды Англия поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
    • 2'
      Бразилия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Бразилия контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Бразилия начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия 0:0 Бразилия

    Исход игры
    Англия
    45.8% (77)
    Ничья
    35.7% (60)
    Бразилия
    18.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (96)
    Нет
    13.51% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (41)
    2:1 Англия
    16.7% (28)
    1:2 Бразилия
    6% (10)
    1:0 Англия
    6% (10)
    2:2 Ничья
    5.4% (9)
    3:2 Англия
    1.8% (3)
    3:1 Англия
    1.8% (3)
    2:0 Англия
    1.8% (3)
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