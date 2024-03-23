Грубо прыгнул в подкате Беллингем двумя ногами в ногу сопернику. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Пауза в матче. На ровном месте Уокер получил повреждение, присел на газон, держась за ногу. Потребует ему помощь медиков.

Винисиус ворвался в штрафную соперника, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.

Сместился с левого фланга в штрафную Родриго и в борьбе с защитником пробил по воротам, но точности ему не хватило.

Забросил мягко в штрафную Галлахер на ход Уоткинсу, но тот в падении с линии вратарской пробил немного выше перекладины.

Диагональ исполнял Гомес на ход Родриго в штрафную соперника, но тот проиграл борьбу за мяч Магуайру.

Замена вынужденная в составе сборной Англии произошла. Вместо травмированного Уокера на поле появился Конса.

15' Убежал в контратаку Винисиус, ворвался в штрафную, обыграл голкипера и уже в падении пробил по воротам, но с лини сферу вынес Стоунс.

14' Ушел от соперника по флангу на скорости Чилуэлл и навесил в центр штрафной, но спокойно Бералдо вынес сферу.

13' Отдавал пас Гимараэс в штрафную на ход Родриго, но тот не смог оторваться от Стоунса и потерял мяч.

12' Мягко забросил Галлахер в штрафную на ход Уоткинсу, но прочитал Бенто эпизод и на выходе перехватил снаряд.

11' Родриго протащил мяч по центру к штрафной соперника, обыграл защитника и пробил по воротам, но справился в падении Пикфорд.

10' С левого фланга попытался прострелить в центр Гордон, но мяч от ноги Данило полетел за боковую линию.

9' Перехватил мяч на чужой половине поля Фоден и отдал вперед на Уоткинса, но тому добраться до сферы не позволил Бералдо.