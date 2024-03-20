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Англия
FIFA #3
 
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Бразилия
FIFA #5
Прогнозы 36
Англия 27.8% (10)
X 47.2% (17)
Бразилия 25% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Бразилия
1.91
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3.80
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4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Англия
Бразилия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
2:2
ТМС
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0
Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1
Бразилия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1
Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 36
    Англия 27.8% (10)
    X 47.2% (17)
    Бразилия 25% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Бразилия
    1.91
    Реклама, ligastavok.ru
    3.80
    Реклама, ligastavok.ru
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Англия - Бразилия

    Исход игры
    Англия
    29.7% (11)
    Ничья
    45.9% (17)
    Бразилия
    24.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (21)
    Меньше
    40% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (30)
    Нет
    14.29% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.3% (9)
    2:1 Англия
    18.9% (7)
    2:2 Ничья
    18.9% (7)
    1:2 Бразилия
    13.5% (5)
    1:0 Англия
    5.4% (2)
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    Англия
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