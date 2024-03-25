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Тур: 4.
Узбекистан
FIFA #66
 
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Гонконг
FIFA #154
Прогнозы 99
Узбекистан 96% (95)
X 2% (2)
Гонконг 2% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Узбекистан
Ничья
Гонконг
42.00
9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Узбекистан
Гонконг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМА
0:2
ММ
0:2
ММ
0:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

0
67

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шукуров Отабек 2 0.67
Шомуродов Элдор 2 0.67
Сергеев Игорь 1 0.33
Ашурматов Рустам 1 0.33
Урунов Остон 1 0.33
Гонконг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удебулузор Майкл 2 0.4
Вон Вай 1 0.2
Чань Шиничи 1 0.2
Камарго Эвертон 1 0.2

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамробеков Одилжон 1 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Гонконг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Чун Лок 1 0
Авал Махама 1 0
Чань Шиничи 1 0
Юэ Тзе Нам 1 0
Ву Чун-Минг 1 0
Камарго Эвертон 1 0
Лам Хин Тинг 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гонконг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гонконг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гонконг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1
Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0
Гонконг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гонконг - Узбекистан 0:2 Гонконг - Палестина 0:3 Гонконг - Иран 0:1 ОАЭ - Гонконг 3:1
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0

Результаты матчей

Узбекистан
Гонконг

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Гонконг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 11 - 2 7
2.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Гонконг
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
4.
Туркменистан
 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Узбекистан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Гонконг
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Иран
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Туркменистан
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Южная Корея Хын Мин Сон 4
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Китай Лэй У 3
Весь список

Топ нарушителей
Сингапур Шахиран Нур 3
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Кыргызстан Said Datsiev 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - Гонконг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 16 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 99
    Узбекистан 96% (95)
    X 2% (2)
    Гонконг 2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    Гонконг
    42.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Узбекистан - Гонконг

    Исход игры
    Узбекистан
    96% (95)
    Ничья
    2% (2)
    Гонконг
    2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (52)
    Меньше
    40.91% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (33)
    Нет
    62.5% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан
    29.3% (29)
    2:0 Узбекистан
    25.3% (25)
    3:0 Узбекистан
    15.2% (15)
    1:0 Узбекистан
    9.1% (9)
    4:0 Узбекистан
    4% (4)
    1:2 Гонконг
    2% (2)
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    Узбекистан
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