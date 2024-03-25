Тур: 4.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Узбекистан
Гонконг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
0
67
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шукуров Отабек
|2
|0.67
|Шомуродов Элдор
|2
|0.67
|Сергеев Игорь
|1
|0.33
|Ашурматов Рустам
|1
|0.33
|Урунов Остон
|1
|0.33
Гонконг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удебулузор Майкл
|2
|0.4
|Вон Вай
|1
|0.2
|Чань Шиничи
|1
|0.2
|Камарго Эвертон
|1
|0.2
Карточки
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Сайфиев Фаррух
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Гонконг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Чун Лок
|1
|0
|Авал Махама
|1
|0
|Чань Шиничи
|1
|0
|Юэ Тзе Нам
|1
|0
|Ву Чун-Минг
|1
|0
|Камарго Эвертон
|1
|0
|Лам Хин Тинг
|1
|0
Результаты матчей
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гонконг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гонконг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гонконг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1
Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0
Гонконг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гонконг - Узбекистан 0:2 Гонконг - Палестина 0:3 Гонконг - Иран 0:1 ОАЭ - Гонконг 3:1
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0
Результаты матчей
Узбекистан
Гонконг
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Узбекистан
Гонконг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
14
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Катар
|Али Алмоез
|5
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|4
|Саудовская Аравия
|Аль-Шехри Салех
|4
|Китай
|Лэй У
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Кыргызстан
|Said Datsiev
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Узбекистан - Гонконг
Исход игры
Узбекистан
96% (95)
Ничья
2% (2)
Гонконг
2% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (52)
Меньше
40.91% (36)
Обе команды забьют
Да
37.5% (33)
Нет
62.5% (55)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан
29.3% (29)
2:0 Узбекистан
25.3% (25)
3:0 Узбекистан
15.2% (15)
1:0 Узбекистан
9.1% (9)
4:0 Узбекистан
4% (4)
1:2 Гонконг
2% (2)
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