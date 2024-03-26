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Тур: 4.
Кыргызстан
FIFA #104
 
Позже
Тайвань
FIFA #153
Прогнозы 128
Кыргызстан 85.2% (109)
X 7.8% (10)
Тайвань 7% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Тайвань
21.00
8.84
7.70
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Кыргызстан
Тайвань

История личных встреч

Кыргызстан
Тайвань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМА
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерк Кай 2 0.67
Абдурахманов Одилжон 1 0.33
Жыргалбек Кайрат 1 0.33
Батырканов Эрнест 1 0.33
Кичин Валерий 1 (1) 0.33
Тайвань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ю Яо-Хсин 2 0.4
Ко Ю-Тин 1 0.2
Чэнь Тин-Ян 1 0.2
Ву Йен-Шу 1 0.2
Ю Чиа-Хуан 1 0.2
Куаме Анж Самуэль 1 0.2

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Said Datsiev 1 1
Абдурахманов Одилжон 2 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0
Тайвань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Цзянь-Мин 2 0
Gary White 0 1
Чэнь Вэй-Чуань 1 0
Вэнь Чи-Хао 1 0
Ю Чиа-Хуан 1 0
Ю Яо-Хсин 1 0
Лиан Менг-Ксин 1 0
Куаме Анж Самуэль 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тайвань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тайвань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Кыргызстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тайвань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0
Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0
Тайвань
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Тайвань - Кыргызстан 0:2 Тайвань - Малайзия 0:1 Оман - Тайвань 3:0 Восточный Тимор - Тайвань 0:3
Тайвань - Восточный Тимор 4:0 Сингапур - Тайвань 3:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - Тайвань 0:1 Тайвань - Индонезия 0:3 Индонезия - Тайвань 2:1 Тайвань - Кувейт 1:2 Австралия - Тайвань 5:1 Непал - Тайвань 2:0 Иордания - Тайвань 5:0 Кувейт - Тайвань 9:0 Тайвань - Австралия 1:7 Тайвань - Непал 0:2 Тайвань - Иордания 1:2

Результаты матчей

Кыргызстан
Тайвань

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Тайвань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5
2
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
2.
Кыргызстан
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Малайзия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Тайвань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Кыргызстан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Малайзия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
4.
Тайвань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
2.
Малайзия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Тайвань
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Китай Лэй У 6
Япония Уэда Аясэ 5
Южная Корея Хын Мин Сон 5
Катар Али Алмоез 5
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Сингапур Шахиран Нур 3
Бангладеш Уддин Саад 3
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В отборочном матче в зоне АФК между собой сыграют сборные Кыргызстана и Тайваня (Китайского Тайбэя). Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Тайвань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось считанные секунды.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 26.4% пользователей.
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Прогнозы 128
Кыргызстан 85.2% (109)
X 7.8% (10)
Тайвань 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Тайвань
21.00
8.84
7.70
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Где смотреть матч Кыргызстан - Тайвань онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кыргызстан - Тайвань

Исход игры
Кыргызстан
85.3% (110)
Ничья
7.8% (10)
Тайвань
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
2:0 Кыргызстан
26.4% (34)
2:1 Кыргызстан
18.6% (24)
1:0 Кыргызстан
16.3% (21)
3:0 Кыргызстан
10.9% (14)
1:1 Ничья
6.2% (8)
1:2 Тайвань
3.1% (4)
3:1 Кыргызстан
2.3% (3)
0:2 Тайвань
2.3% (3)
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Тайвань
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