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Англия
FIFA #3
 
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Бельгия
FIFA #4
Прогнозы 27
Англия 88.9% (24)
X 11.1% (3)
Бельгия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Бельгия
3.60
3.70
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3.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Англия
Бельгия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
2:1
ЧМ
2:0
ЧМ
0:1
ММ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1
Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0
Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1
Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 59.3% пользователей.
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    • Прогнозы 27
    Англия 88.9% (24)
    X 11.1% (3)
    Бельгия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Бельгия
    3.60
    3.70
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    3.80
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    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия - Бельгия

    Исход игры
    Англия
    88.9% (24)
    Ничья
    11.1% (3)
    Бельгия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (19)
    Меньше
    29.63% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (21)
    Нет
    22.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    59.3% (16)
    1:0 Англия
    11.1% (3)
    2:0 Англия
    11.1% (3)
    3:1 Англия
    7.4% (2)
    1:1 Ничья
    7.4% (2)
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