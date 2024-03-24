Тур: 1. Стадион: Уэмбли.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Англия
Бельгия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1
Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0
Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1
Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия - Бельгия
Исход игры
Англия
88.9% (24)
Ничья
11.1% (3)
Бельгия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (19)
Меньше
29.63% (8)
Обе команды забьют
Да
77.78% (21)
Нет
22.22% (6)
Популярный счёт
2:1 Англия
59.3% (16)
1:0 Англия
11.1% (3)
2:0 Англия
11.1% (3)
3:1 Англия
7.4% (2)
1:1 Ничья
7.4% (2)
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