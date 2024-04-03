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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Перт Глори
1:1
Конец матча
ФК Сидней
0'
0:1
25' Пенальти
Лолли Джо
34' Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк
57' Желтая карточка
Сусняр Александар
69' Желтая карточка
Амини Мустафа
71' Желтая карточка
Касерес Энтони
1:1
72' Гол
Kaelan Majekodunmi
90' Желтая карточка
Giordano Colli
90'+7
1
Сэил
Оливер
16
Роулинс
Джошуа
28
Kaelan
Majekodunmi
29
Лахман
Даррил
31
Joel
Anasmo
77
Камау
Брюс
15
Сусняр
Александар
8
Амини
Мустафа
23
Daniel
Bennie
20
Giordano
Colli
22
Таггарт
Адам
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
25
Кучарски
Джейден
Перт Глори
ФК Сидней

История личных встреч

Перт Глори
ФК Сидней

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

32 матча

6.3%
93.7%
0 побед 2 ничьи 30 побед

Первый тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 23 победы

48 матчей

20.8%
16.7%
62.5%
10 побед 8 ничьих 30 побед

Первый тайм

18.8%
35.4%
45.8%
9 побед 17 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.8%
31.3%
47.9%
10 побед 15 ничьих 23 победы

История матчей

3:2
4:1
2:2
0:2
1:2
1:0
1:1
2:0
0:0
1:3
0:0
1:0
3:1
1:2
2:3
6:0
2:0
3:0
0:3
1:4
4:1
КФ
0:2
4:0
1:2
0:0
0:3
1:3
1:2
2:1
2:1
1:0
2:1
2:2
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:4
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

2.29
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

79
69

Голов в среднем за матч

1.65
1.44

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
17
Больше 35%
Меньше 65%
31
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 15 0.65
Цолаковски Стефан 6 0.26
David Williams III 4 0.17
Сусняр Александар 2 0.09
Амини Мустафа 2 (2) 0.09
Kaelan Majekodunmi 2 0.09
Daniel Bennie 1 0.04
Божанич Оливер 1 0.04
Хелифи Салим 1 0.04
Иванович Люк 1 0.04
Карлуччо Джеррод 1 0.04
Биверс Марк 1 0.04
Роулинс Джошуа 1 0.04
Joel Anasmo 1 0.04
Giordano Colli 0 0
Riley Warland 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Остлер Трент 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 9 (1) 0.39
Fabio da Silva2 9 (3) 0.39
Мак Роберт 6 0.26
Касерес Энтони 3 0.13
Грант Райан 3 0.13
Кучарски Джейден 2 0.09
Берджесс Макс 2 0.09
Кортни-Перкинс Джордан 2 0.09
Вуд Патрик 1 0.04
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.04
Родуэлл Джек 1 0.04
Кинг Джоэл 1 0.04
Брэттан Люк 0 0
Corey Hollman 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 6 1
Цолаковски Стефан 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Giordano Colli 5 0
Alen Stajcic 5 0
Амини Мустафа 4 0
Камау Брюс 2 1
Таггарт Адам 3 0
Карлуччо Джеррод 3 0
Биверс Марк 1 1
Роулинс Джошуа 2 0
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк 4 2
Брэттан Люк 6 0
Вуд Патрик 3 1
Берджесс Макс 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Кинг Джоэл 3 0
Грант Райан 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Corey Hollman 2 0
Кучарски Джейден 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Касерес Энтони 1 0
Лолли Джо 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
9
Перт Глори
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ФК Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

10
19
Перт Глори
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
ФК Сидней
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

22
28

Голы по времени матча

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
2
8%
10
43%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
6
25%
2
9%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
6
29%
16-30
6
27%
5
24%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Забито

18
19
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
7
39%
7
37%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
5
36%
61-75
4
18%
7
50%
76-90

Забито

42
42
11 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
2
5%
11
26%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
5
12%
9
21%
31-45
7
17%
5
12%
46-60
11
26%
4
10%
61-75
13
31%
9
21%
76-90

Пропущено

44
35
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 20
5
11%
2
6%
1-15
8
18%
7
20%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
8
18%
5
14%
46-60
5
11%
9
26%
61-75
8
18%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4
ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0

Результаты матчей

Перт Глори
ФК Сидней

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
6
5
4
8
2.5
4
7
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
6
6
1
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
17
6
14
9
1.5
12
11
5
18
2.5
8
15
1
22
3.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 23 13 7 3 36 - 23 46
2.
Централ Кост Маринерс
 23 13 4 6 40 - 25 43
3.
Мельбурн Виктори
 23 9 11 3 38 - 27 38
4.
ФК Сидней
 23 10 5 8 42 - 35 35
5.
Макартур
 23 9 8 6 40 - 40 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 23 10 4 9 37 - 39 34
7.
Мельбурн Сити
 23 8 6 9 38 - 35 30
8.
Брисбен Роар
 23 7 5 11 37 - 48 26
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Перт Глори
 23 5 7 11 40 - 46 22
11.
Ньюкасл Джетс
 23 4 9 10 32 - 42 21
12.
Вестерн Юнайтед
 22 5 4 13 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 24 - 15 23
3.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
4.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
5.
Мельбурн Виктори
 10 5 3 2 17 - 10 18
6.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 12 4 4 4 24 - 22 16
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 2 4 17 - 21 20
3.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
4.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
5.
Макартур
 10 5 3 2 19 - 15 18
6.
ФК Сидней
 12 4 3 5 22 - 22 15
7.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
8.
Мельбурн Сити
 11 3 1 7 12 - 25 10
9.
Брисбен Роар
 11 2 2 7 13 - 27 8
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 17 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
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