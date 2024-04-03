Тур: 12. Стадион: HBF Park.
1:1
Конец матча
0'
0:1
25' ПенальтиЛолли Джо
34' Красная карточкаГирдвуд-Райх Джейк
57' Желтая карточкаСусняр Александар
69' Желтая карточкаАмини Мустафа
71' Желтая карточкаКасерес Энтони
1:1
72' ГолKaelan Majekodunmi
90' Желтая карточкаGiordano Colli
90'+7
Ход матча
25'
0:1
69'
71'
72'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Joel
Anasmo
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Joel AnasmoЗащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Перт Глори
ФК Сидней
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
32 матча
6.3%
93.7%
0 побед 2 ничьи 30 побед
Первый тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 23 победы
48 матчей
20.8%
16.7%
62.5%
10 побед 8 ничьих 30 побед
Первый тайм
18.8%
35.4%
45.8%
9 побед 17 ничьих 22 победы
Второй тайм
20.8%
31.3%
47.9%
10 побед 15 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
2.29
1.75
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
79
69
Голов в среднем за матч
1.65
1.44
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
17
Больше 35%
Меньше 65%
31
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|15
|0.65
|Цолаковски Стефан
|6
|0.26
|David Williams III
|4
|0.17
|Сусняр Александар
|2
|0.09
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.09
|Kaelan Majekodunmi
|2
|0.09
|Daniel Bennie
|1
|0.04
|Божанич Оливер
|1
|0.04
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|Иванович Люк
|1
|0.04
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.04
|Биверс Марк
|1
|0.04
|Роулинс Джошуа
|1
|0.04
|Joel Anasmo
|1
|0.04
|Giordano Colli
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|9 (1)
|0.39
|Fabio da Silva2
|9 (3)
|0.39
|Мак Роберт
|6
|0.26
|Касерес Энтони
|3
|0.13
|Грант Райан
|3
|0.13
|Кучарски Джейден
|2
|0.09
|Берджесс Макс
|2
|0.09
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.09
|Вуд Патрик
|1
|0.04
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.04
|Родуэлл Джек
|1
|0.04
|Кинг Джоэл
|1
|0.04
|Брэттан Люк
|0
|0
|Corey Hollman
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|6
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|5
|0
|Alen Stajcic
|5
|0
|Амини Мустафа
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Таггарт Адам
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Роулинс Джошуа
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|6
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Лолли Джо
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
12
9
Перт Глори
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ФК Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
10
19
Перт Глори
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
ФК Сидней
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
22
28
Голы по времени матча
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
2
8%
10
43%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
6
25%
2
9%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
6
29%
16-30
6
27%
5
24%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Забито
18
19
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
7
39%
7
37%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
5
36%
61-75
4
18%
7
50%
76-90
Забито
42
42
11 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
2
5%
11
26%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
5
12%
9
21%
31-45
7
17%
5
12%
46-60
11
26%
4
10%
61-75
13
31%
9
21%
76-90
Пропущено
44
35
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 20
5
11%
2
6%
1-15
8
18%
7
20%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
8
18%
5
14%
46-60
5
11%
9
26%
61-75
8
18%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4
ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0
Результаты матчей
Перт Глори
ФК Сидней
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
84
65
48
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
65
66
110
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
176
149
1211
518
815
122
419
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|17 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6