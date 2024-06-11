Тур: 6.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бешимов АбдиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бабаев БатырВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Оразов Мерген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Вон Хо-ЧунЗащитник
-
21 Юэ Тзе НамЗащитник
-
17 Чань ШиничиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДжуниорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ын ВайхимВратарь
-
18 Чан Ка-ХоВратарь
-
13 Пинто ЭнтониЗащитник
- Защитник
-
23 Лам Хин ТингПолузащитник
-
15 Ма Хей-ВайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пун Хин ПуйНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люссе Вольфганг
История личных встреч
Туркменистан
Гонконг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Туркменистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мингазов Руслан
|2
|0.4
|Тиркишов Шаназар
|1
|0.2
|Дурдыев Мейлис
|1
|0.2
Гонконг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удебулузор Майкл
|2
|0.29
|Вон Вай
|1
|0.14
|Чань Шиничи
|1
|0.14
|Камарго Эвертон
|1
|0.14
|Hei-Wai Ma
|1
|0.14
|Anthony Pinto
|1
|0.14
Карточки
Туркменистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бешимов Абди
|2
|0
|Нурмурадов Селим
|1
|0
|Дурдиев Дидар
|1
|0
|Тиркишов Шаназар
|1
|0
|Чариев Теймур
|1
|0
|Гурбанов Язгылык
|1
|0
|Абдурахманов Алибек
|1
|0
|Бяшимов Хакмухаммет
|1
|0
|Mergen Orazov
|1
|0
Гонконг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Чун Лок
|1
|0
|Авал Махама
|1
|0
|Цуй Ван Кит
|1
|0
|Чань Шиничи
|1
|0
|Нгань Чхек-Пхань
|1
|0
|Юэ Тзе Нам
|1
|0
|Ву Чун-Минг
|1
|0
|Камарго Эвертон
|1
|0
|Лам Хин Тинг
|1
|0
Результаты матчей
Туркменистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гонконг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Туркменистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гонконг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
2
5
Туркменистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гонконг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
3
43%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
30%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
3
43%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
21%
4
22%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Туркменистан
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Узбекистан - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0
Гонконг - Туркменистан 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1
Гонконг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гонконг - Иран 2:4 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Гонконг - Палестина 0:3
Гонконг - Иран 0:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0
Результаты матчей
Туркменистан
Гонконг
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Туркменистан
Гонконг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
14
34
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|4.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Япония
|Уэда Аясэ
|6
|Китай
|Лэй У
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Сингапур
|Малер Джейкоб
|3
|Бангладеш
|Уддин Саад
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Туркменистан - Гонконг
Исход игры
Туркменистан
75.2% (94)
Ничья
15.2% (19)
Гонконг
9.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.12% (45)
Меньше
55.88% (57)
Обе команды забьют
Да
54.9% (56)
Нет
45.1% (46)
Популярный счёт
1:0 Туркменистан
29.6% (37)
2:1 Туркменистан
25.6% (32)
1:1 Ничья
10.4% (13)
1:2 Гонконг
4.8% (6)
3:1 Туркменистан
2.4% (3)
0:1 Гонконг
2.4% (3)
2:0 Туркменистан
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!