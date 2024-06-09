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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 6.
Туркменистан
FIFA #143
 
Позже
Гонконг
FIFA #157
Прогнозы 32
Туркменистан 78.1% (25)
X 12.5% (4)
Гонконг 9.4% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Туркменистан
Гонконг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМА
2:2
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мингазов Руслан 2 0.4
Тиркишов Шаназар 1 0.2
Дурдыев Мейлис 1 0.2
Гонконг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удебулузор Майкл 2 0.29
Вон Вай 1 0.14
Чань Шиничи 1 0.14
Камарго Эвертон 1 0.14
Hei-Wai Ma 1 0.14
Anthony Pinto 1 0.14

Карточки

Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бешимов Абди 2 0
Нурмурадов Селим 1 0
Дурдиев Дидар 1 0
Тиркишов Шаназар 1 0
Чариев Теймур 1 0
Гурбанов Язгылык 1 0
Абдурахманов Алибек 1 0
Бяшимов Хакмухаммет 1 0
Mergen Orazov 1 0
Гонконг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Чун Лок 1 0
Авал Махама 1 0
Цуй Ван Кит 1 0
Чань Шиничи 1 0
Нгань Чхек-Пхань 1 0
Юэ Тзе Нам 1 0
Ву Чун-Минг 1 0
Камарго Эвертон 1 0
Лам Хин Тинг 1 0

Результаты матчей

Туркменистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гонконг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Туркменистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гонконг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
5
Туркменистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гонконг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
3
43%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
30%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
3
43%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
21%
4
22%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Туркменистан
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Узбекистан - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0
Гонконг - Туркменистан 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1
Гонконг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гонконг - Иран 2:4 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Гонконг - Палестина 0:3
Гонконг - Иран 0:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0

Результаты матчей

Туркменистан
Гонконг

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Туркменистан
Гонконг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
4
1.5
3
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
2.
Узбекистан
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Туркменистан
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
4.
Гонконг
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Гонконг
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
4.
Туркменистан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Узбекистан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Туркменистан
 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
4.
Гонконг
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Китай Лэй У 5
Япония Уэда Аясэ 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Сингапур Шахиран Нур 3
Бангладеш Уддин Саад 3
Мьянма Аунг Вай Лин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Туркменистан - Гонконг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 32
    Туркменистан 78.1% (25)
    X 12.5% (4)
    Гонконг 9.4% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Туркменистан - Гонконг онлайн

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    Прогнозы на матч Туркменистан - Гонконг

    Исход игры
    Туркменистан
    78.1% (25)
    Ничья
    12.5% (4)
    Гонконг
    9.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (14)
    Меньше
    54.84% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    51.61% (16)
    Нет
    48.39% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Туркменистан
    40.6% (13)
    1:0 Туркменистан
    28.1% (9)
    1:1 Ничья
    9.4% (3)
    0:1 Гонконг
    6.3% (2)
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    Туркменистан
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