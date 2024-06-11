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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 6.
Таджикистан
FIFA #99
 
Позже
Пакистан
FIFA #195
Прогнозы 106
Таджикистан 87.7% (93)
X 9.4% (10)
Пакистан 2.8% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Таджикистан
Ничья
Пакистан
22.00
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Таджикистан
Пакистан

История личных встреч

Таджикистан
Пакистан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Ч2КА
1:6

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
6

Среднее время на гол

90
15

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самиев Шахром 2 0.4
Соиров Рустам 2 0.4
Камолов Амадони 2 0.4
Умарбаев Парвизджон 1 0.2
Панджшанбе Эхсони 1 0.2
Пакистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наби Рахис 1 0.14
Амид Арун 1 0.14

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурабаев Амирбек 2 0
Джалилов Алишер 1 0
Умарбаев Парвизджон 1 0
Панджшанбе Эхсони 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Джурабаев Зоир 1 0
Ханонов Вахдат 1 0
Пакистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кхан Али 2 0
Дост Шаяк 2 0
Хан Отис 1 0
Наби Рахис 1 0
Хаят Умер 1 0
Фазал Мохаммад 1 0
Икбал Абдуллах 1 0
Амид Арун 1 0
Вахид Мухаммад 1 0
Хайят Мохаммад 1 0
Кхан Мухаммад Валид 1 0
Кхан Мамун Мооса 1 0
Шах Джунаид 1 0
Юнас Адил 1 0

Результаты матчей

Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пакистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Таджикистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пакистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

6
1
Таджикистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пакистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
4
36%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
33%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
6
26%
1-15
2
29%
3
13%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
29%
3
13%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1
Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2
Пакистан
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Пакистан - Саудовская Аравия 0:3 Иордания - Пакистан 7:0 Пакистан - Иордания 0:3 Пакистан - Таджикистан 1:6
Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Пакистан - Камбоджа 1:0 Камбоджа - Пакистан 0:0 Пакистан - Джибути 1:3 Кения - Пакистан 1:0 Маврикий - Пакистан 3:0 Мальдивы - Пакистан 1:0 Непал - Пакистан 1:0 Пакистан - Камбоджа 1:2 Камбоджа - Пакистан 2:0 Палестина - Пакистан 2:0 Пакистан - Палестина 1:2 Непал - Пакистан 1:2 Пакистан - Йемен 0:0 Йемен - Пакистан 3:1 Таиланд (до 22 лет) - Пакистан 2:0

Результаты матчей

Таджикистан
Пакистан

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
Пакистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Иордания
 Заявка 5 3 1 1 14 - 3 10
3.
Таджикистан
 Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
4.
Пакистан
 Заявка 5 0 0 5 1 - 23 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Иордания
 Заявка 3 2 0 1 10 - 2 6
3.
Таджикистан
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пакистан
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Иордания
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Таджикистан
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
4.
Пакистан
 Заявка 2 0 0 2 0 - 11 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Китай Лэй У 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Бангладеш Рана Сохель 3
Сингапур Шахиран Нур 3
Сингапур Малер Джейкоб 3
Бангладеш Уддин Саад 3
Весь список
  • До матча
  • К сожалению, в этом матче обе команды не имеют никакой турнирной мотивации. В группе G сборная Таджикистана останется на третьем месте, а пакистанцы останутся на последней четвёртой строчке.
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча последнего тура второго раунда азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года, в котором сборная Таджикистана сыграет дома со сборной Пакистана. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Пакистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2024, осталось 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 51 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 106
Таджикистан 87.7% (93)
X 9.4% (10)
Пакистан 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Пакистан
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Таджикистан - Пакистан

Исход игры
Таджикистан
87.9% (94)
Ничья
9.3% (10)
Пакистан
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
49% (49)
Меньше
51% (51)
Обе команды забьют
Да
33% (33)
Нет
67% (67)
Популярный счёт
2:0 Таджикистан
26.2% (28)
2:1 Таджикистан
19.6% (21)
1:0 Таджикистан
12.1% (13)
3:0 Таджикистан
8.4% (9)
1:1 Ничья
6.5% (7)
4:0 Таджикистан
5.6% (6)
5:0 Таджикистан
4.7% (5)
6:0 Таджикистан
1.9% (2)
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