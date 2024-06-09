Тур: 6.
Позже
История личных встреч
Таджикистан
Пакистан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
6
Среднее время на гол
90
15
Бомбардиры внутри турнира
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самиев Шахром
|2
|0.4
|Соиров Рустам
|2
|0.4
|Камолов Амадони
|2
|0.4
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0.2
|Панджшанбе Эхсони
|1
|0.2
Пакистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наби Рахис
|1
|0.14
|Амид Арун
|1
|0.14
Карточки
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурабаев Амирбек
|2
|0
|Джалилов Алишер
|1
|0
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0
|Панджшанбе Эхсони
|1
|0
|Сафаров Манучехр
|1
|0
|Джурабаев Зоир
|1
|0
|Ханонов Вахдат
|1
|0
Пакистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кхан Али
|2
|0
|Дост Шаяк
|2
|0
|Хан Отис
|1
|0
|Наби Рахис
|1
|0
|Хаят Умер
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
|Икбал Абдуллах
|1
|0
|Амид Арун
|1
|0
|Вахид Мухаммад
|1
|0
|Хайят Мохаммад
|1
|0
|Кхан Мухаммад Валид
|1
|0
|Кхан Мамун Мооса
|1
|0
|Шах Джунаид
|1
|0
|Adeel Younas
|1
|0
Результаты матчей
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пакистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Таджикистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пакистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
6
1
Таджикистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пакистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
4
36%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
33%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
6
26%
1-15
2
29%
3
13%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
29%
3
13%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1
Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2
Пакистан
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Пакистан - Саудовская Аравия 0:3 Иордания - Пакистан 7:0 Пакистан - Иордания 0:3 Пакистан - Таджикистан 1:6
Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Пакистан - Камбоджа 1:0 Камбоджа - Пакистан 0:0 Пакистан - Джибути 1:3 Кения - Пакистан 1:0 Маврикий - Пакистан 3:0 Мальдивы - Пакистан 1:0 Непал - Пакистан 1:0 Пакистан - Камбоджа 1:2 Камбоджа - Пакистан 2:0 Палестина - Пакистан 2:0 Пакистан - Палестина 1:2 Непал - Пакистан 1:2 Пакистан - Йемен 0:0 Йемен - Пакистан 3:1 Таиланд (до 22 лет) - Пакистан 2:0
Результаты матчей
Таджикистан
Пакистан
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Таджикистан
Пакистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
25
14
14
14
14
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 23
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 11
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Китай
|Лэй У
|5
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Бангладеш
|Уддин Саад
|3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|3
Прогнозы на матч Таджикистан - Пакистан
Исход игры
Таджикистан
84.4% (27)
Ничья
15.6% (5)
Пакистан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (12)
Меньше
61.29% (19)
Обе команды забьют
Да
41.94% (13)
Нет
58.06% (18)
Популярный счёт
2:0 Таджикистан
28.1% (9)
2:1 Таджикистан
25% (8)
1:0 Таджикистан
18.8% (6)
1:1 Ничья
9.4% (3)
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