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  3. ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 1.
Испания (до 21 года)
 
Позже
Казахстан (до 21 года)
Прогнозы 50
Испания (до 21 года) 100% (50)
X 0% (0)
Казахстан (до 21 года) 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Испания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е(2ГОМ
0:4
Е(2ГОМ
3:0
Е(2ГОМ
0:1
Е
1:2
Е(2Г
5:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

4
2.33

Среднее время на гол

22
38

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туррьентес Беньят 2 0.25
Вейга Габриэль 2 0.25
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.25
Торре Пабло 2 0.25
Фернандес Матео 2 0.25
Омородион Сэмюэль 2 0.25
Перес Фран 1 0.13
Наварро Роберто 1 0.13
Мартин Карлос 1 0.13
Хёйсен Дин 1 0.13
Лопес Фермин 1 0.13
Казахстан (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свиридов Иван 2 0.25
Абдулла Айбар 2 0.25
Касабулат Дамир 1 0.13
Жумаханов Адильбек 1 (1) 0.13
Труфанов Ян 1 (1) 0.13

Карточки

Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казахстан (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artem Litosh 0 1

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Казахстан (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

13
4
Испания (до 21 года)
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Казахстан (до 21 года)
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
100%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
5
29%
29%
2
29%
61-75
3
18%
2
29%
76-90

Пропущено

2
18
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
100%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 21 года)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Венгрия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Шотландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 0:2
Бельгия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:4 Испания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4
Казахстан (до 21 года)
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:3 Казахстан (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:0 Казахстан (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 0:3
Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:2 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:4 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Болгария (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:1

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Испания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
6
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Шотландия (до 21 года)
 8 5 1 2 17 - 6 16
3.
Бельгия (до 21 года)
 8 5 1 2 11 - 5 16
4.
Венгрия (до 21 года)
 8 3 1 4 9 - 7 10
5.
Казахстан (до 21 года)
 8 2 0 6 7 - 18 6
6.
Мальта (до 21 года)
 8 0 0 8 3 - 27 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 3 3 0 0 4 - 0 9
2.
Шотландия (до 21 года)
 4 3 0 1 10 - 5 9
3.
Бельгия (до 21 года)
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Венгрия (до 21 года)
 4 1 1 2 2 - 2 4
5.
Казахстан (до 21 года)
 4 1 0 3 4 - 11 3
6.
Мальта (до 21 года)
 5 0 0 5 0 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 5 4 1 0 14 - 2 13
2.
Бельгия (до 21 года)
 4 3 0 1 6 - 1 9
3.
Шотландия (до 21 года)
 4 2 1 1 7 - 1 7
4.
Венгрия (до 21 года)
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Казахстан (до 21 года)
 4 1 0 3 3 - 7 3
6.
Мальта (до 21 года)
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы
  • — Возможный выход в финальную часть чемпионата Европы

Топ бомбардиров
Англия (до 21 года) Эллиотт Харви 7
Нидерланды (до 21 года) Огайо Ноа 7
Финляндия (до 21 года) Лииматта Отсо 7
Португалия (до 21 года) Силва Фабио 7
Англия (до 21 года) Мадуэке Нони 6
Весь список

Топ нарушителей
Молдова (до 21 года) Дану Даниэль 1
Северная Ирландия (до 21 года) Доннелли Аарон 1
Украина (до 21 года) Батагов Арсений 1
Греция (до 21 года) Куциас Георгиос 1
Финляндия (до 21 года) Коски Вилле 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Испания (до 21 года) 100% (50)
    X 0% (0)
    Казахстан (до 21 года) 0% (0)
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    Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

    Исход игры
    Испания (до 21 года)
    100% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Казахстан (до 21 года)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    22.45% (11)
    Нет
    77.55% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Испания (до 21 года)
    32% (16)
    3:0 Испания (до 21 года)
    26% (13)
    4:0 Испания (до 21 года)
    16% (8)
    2:1 Испания (до 21 года)
    8% (4)
    3:1 Испания (до 21 года)
    6% (3)
    4:1 Испания (до 21 года)
    6% (3)
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    Испания (до 21 года)
    Казахстан (до 21 года)
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