Тур: 1.
История личных встреч
Испания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
4
2.33
Среднее время на гол
22
38
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туррьентес Беньят
|2
|0.25
|Вейга Габриэль
|2
|0.25
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.25
|Торре Пабло
|2
|0.25
|Фернандес Матео
|2
|0.25
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.25
|Перес Фран
|1
|0.13
|Наварро Роберто
|1
|0.13
|Мартин Карлос
|1
|0.13
|Хёйсен Дин
|1
|0.13
|Лопес Фермин
|1
|0.13
Казахстан (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свиридов Иван
|2
|0.25
|Абдулла Айбар
|2
|0.25
|Касабулат Дамир
|1
|0.13
|Жумаханов Адильбек
|1 (1)
|0.13
|Труфанов Ян
|1 (1)
|0.13
Карточки
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Казахстан (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artem Litosh
|0
|1
Результаты матчей
Испания (до 21 года)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Казахстан (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
13
4
Испания (до 21 года)
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Казахстан (до 21 года)
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
13
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
100%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
5
29%
29%
2
29%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Пропущено
2
18
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
100%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Венгрия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Шотландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 0:2
Бельгия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:4 Испания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4
Казахстан (до 21 года)
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:3 Казахстан (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:0 Казахстан (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 0:3
Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:2 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:4 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Болгария (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:1
Результаты матчей
Испания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Испания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
26
17
26
17
17
17
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 6
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 7
|10
|5.
|8
|2
|0
|6
|7 - 18
|6
|6.
|8
|0
|0
|8
|3 - 27
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|5.
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|6.
|5
|0
|0
|5
|0 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 2
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 1
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в финальную часть чемпионата Европы
- — Возможный выход в финальную часть чемпионата Европы
|Англия (до 21 года)
|Эллиотт Харви
|7
|Нидерланды (до 21 года)
|Огайо Ноа
|7
|Финляндия (до 21 года)
|Лииматта Отсо
|7
|Португалия (до 21 года)
|Силва Фабио
|7
|Англия (до 21 года)
|Мадуэке Нони
|6
|Молдова (до 21 года)
|Дану Даниэль
|1
|Северная Ирландия (до 21 года)
|Доннелли Аарон
|1
|Украина (до 21 года)
|Батагов Арсений
|1
|Греция (до 21 года)
|Куциас Георгиос
|1
|Финляндия (до 21 года)
|Коски Вилле
|1
Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)
Исход игры
Испания (до 21 года)
100% (50)
Ничья
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (33)
Меньше
32.65% (16)
Обе команды забьют
Да
22.45% (11)
Нет
77.55% (38)
Популярный счёт
2:0 Испания (до 21 года)
32% (16)
3:0 Испания (до 21 года)
26% (13)
4:0 Испания (до 21 года)
16% (8)
2:1 Испания (до 21 года)
8% (4)
3:1 Испания (до 21 года)
6% (3)
4:1 Испания (до 21 года)
6% (3)
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