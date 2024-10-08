Венгрия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

Шотландия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

Испания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

21.11.2023

Бельгия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

1:1

17.11.2023

Испания (до 21 года) - Венгрия (до 21 года)

2:0

17.10.2023

Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года)

0:4

11.09.2023

Испания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

1:0

08.09.2023

Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года)

0:6

08.07.2023

Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

1:0

05.07.2023

Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года)

5:1

01.07.2023

Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

2:1

27.06.2023

Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года)

2:2

24.06.2023

Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

1:0

21.06.2023

Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)

0:3

28.03.2023

Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года)

0:0

24.03.2023

Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

3:2

18.11.2022

Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года)

2:0

27.09.2022

Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

3:0

23.09.2022

Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)

1:4