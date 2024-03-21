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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Босния и Герцеговина
FIFA #71
 
Позже
Украина
FIFA #24
Прогнозы 163
Босния и Герцеговина 19.6% (32)
X 24.5% (40)
Украина 55.8% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Босния и Герцеговина
Ничья
Украина
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12
Шехич
Ибрагим
16
Ахмедходжич
Анел
3
Хаджикадунич
Деннис
5
Колашинац
Сеад
7
Дедич
Амар
13
Цимирот
Гойко
20
Хайрадинович
Харис
8
Крунич
Раде
4
Газибегович
Юсуф
11
Джеко
Эдин
23
Демирович
Эрмедин
23
Лунин
Андрей
2
Конопля
Ефим
22
Матвиенко
Николай
13
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
14
Бражко
Владимир
17
Зинченко
Александр
20
Зубков
Александр
7
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
11
Довбик
Артём
Босния и Герцеговина
3-5-2
Украина
4-2-3-1

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Украина

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.2
Джеко Эдин 1 0.1
Стеванович Мирослав 1 0.1
Гойкович Ренато 1 0.1
Дедич Амар 1 0.1
Рахманович Амар 1 0.1
Билбия Неманья 0 0
Хайрадинович Харис 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.25
Мудрик Михаил 1 0.13
Зинченко Александр 1 0.13
Конопля Ефим 1 0.13
Ярмоленко Андрей 1 0.13
Караваев Александр 1 0.13
Судаков Георгий 1 0.13
Забарный Илья 1 0.13
Довбик Артём 1 (1) 0.13
Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гойкович Ренато 2 1
Колашинац Сеад 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Дедич Амар 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Крунич Раде 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Башич Иван 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 3 0
Степаненко Тарас 2 0
Конопля Ефим 2 0
Зинченко Александр 1 0
Зубков Александр 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Яремчук Роман 1 0
Довбик Артём 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Забарный Илья 1 0
Ванат Владислав 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Украина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
1
Босния и Герцеговина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Украина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
4
Босния и Герцеговина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Украина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
2
17%
5
63%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

21
9
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
19%
2
22%
1-15
5
24%
1
11%
16-30
4
19%
6
67%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2
Украина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1
Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Украина

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
2
3
7
1.5
3
5
1
9
2.5
2
6

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люксембург Мартинс Кристофер 6
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/2 финала отборочного цикла Евро-2024, в котором сборная Боснии и Герцеговины сыграет дома со сборной Украины. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Цвайер Феликс

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    2.08 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 163
Босния и Герцеговина 19.6% (32)
X 24.5% (40)
Украина 55.8% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Украина
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Украина

Исход игры
Босния и Герцеговина
19.4% (33)
Ничья
23.5% (40)
Украина
57.1% (97)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
83.76% (98)
Нет
16.24% (19)
Популярный счёт
1:2 Украина
22.9% (39)
1:1 Ничья
18.8% (32)
2:1 Босния и Герцеговина
7.6% (13)
0:1 Украина
5.3% (9)
2:2 Ничья
2.9% (5)
1:3 Украина
2.9% (5)
0:2 Украина
2.4% (4)
1:0 Босния и Герцеговина
1.8% (3)
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Босния и Герцеговина
Украина
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