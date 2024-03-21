Стадион: Билино Поле. Главный судья: Цвайер Феликс
Прогноз на матч от Liveresult
11
Джеко
Эдин
23
Лунин
Андрей
11
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
-
21 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милошевич Саво
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Украина
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|0.2
|Джеко Эдин
|1
|0.1
|Стеванович Мирослав
|1
|0.1
|Гойкович Ренато
|1
|0.1
|Дедич Амар
|1
|0.1
|Рахманович Амар
|1
|0.1
|Билбия Неманья
|0
|0
|Хайрадинович Харис
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.25
|Мудрик Михаил
|1
|0.13
|Зинченко Александр
|1
|0.13
|Конопля Ефим
|1
|0.13
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.13
|Караваев Александр
|1
|0.13
|Судаков Георгий
|1
|0.13
|Забарный Илья
|1
|0.13
|Довбик Артём
|1 (1)
|0.13
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гойкович Ренато
|2
|1
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Украина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
1
Босния и Герцеговина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Украина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
4
Босния и Герцеговина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Украина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
2
17%
5
63%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
21
9
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
19%
2
22%
1-15
5
24%
1
11%
16-30
4
19%
6
67%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2
Украина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1
Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
Украина
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Босния и Герцеговина
Украина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
62
37
35
19
26
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|6
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Украина
Исход игры
Босния и Герцеговина
19.4% (33)
Ничья
23.5% (40)
Украина
57.1% (97)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
83.76% (98)
Нет
16.24% (19)
Популярный счёт
1:2 Украина
22.9% (39)
1:1 Ничья
18.8% (32)
2:1 Босния и Герцеговина
7.6% (13)
0:1 Украина
5.3% (9)
2:2 Ничья
2.9% (5)
1:3 Украина
2.9% (5)
0:2 Украина
2.4% (4)
1:0 Босния и Герцеговина
1.8% (3)
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