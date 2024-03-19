Стадион: Кардифф Сити Стэдиум.
История личных встреч
Уэльс
Финляндия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|3
|0.38
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.13
|Брукс Дэвид
|1
|0.13
|Мур Киффер
|1
|0.13
|Бродхед Нейтан
|1
|0.13
|Уильямс Неко
|1
|0.13
|Ремзи Аарон
|1 (1)
|0.13
|Мефам Крис
|0
|0
|Джонсон Бреннан
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|4
|0.4
|Антман Оливер
|3
|0.3
|Пукки Теэму
|2
|0.2
|Кялльман Беньямин
|2
|0.2
|Соири Пюрю
|2
|0.2
|Похьянпало Йоэль
|2 (1)
|0.2
|Камара Глен
|1
|0.1
|Тейлор Роберт
|1
|0.1
|Лод Робин
|1
|0.1
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
|Tomas Galvez
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|3
|0
|Робертс Коннор II
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Джеймс Джордан
|2
|0
|Мур Киффер
|0
|1
|Моррелл Джозефф
|0
|1
|Дэвис Бен
|1
|0
|Уорд Дэнни II
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Ричард
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Нисканен Ильмари
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Tomas Galvez
|1
|0
Результаты матчей
Уэльс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Финляндия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Финляндия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
12
Уэльс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Финляндия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
67%
2
15%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
7
70%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0
Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1
Финляндия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0
Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Результаты матчей
Уэльс
Финляндия
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Уэльс
Финляндия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
82
35
46
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогнозы на матч Уэльс - Финляндия
Исход игры
Уэльс
80.9% (38)
Ничья
14.9% (7)
Финляндия
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
2:1 Уэльс
46.8% (22)
1:0 Уэльс
23.4% (11)
1:1 Ничья
10.6% (5)
2:0 Уэльс
4.3% (2)
1:2 Финляндия
4.3% (2)
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