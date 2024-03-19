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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: .
Уэльс
FIFA #29
 
Позже
Финляндия
FIFA #60
Прогнозы 47
Уэльс 80.9% (38)
X 14.9% (7)
Финляндия 4.3% (2)
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Уэльс
Ничья
Финляндия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Уэльс
Финляндия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
0:0
ЛНУ
3:1
ЛНУ
0:1
ММ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 3 0.38
Джеймс Дэниэл 1 0.13
Брукс Дэвид 1 0.13
Мур Киффер 1 0.13
Бродхед Нейтан 1 0.13
Уильямс Неко 1 0.13
Ремзи Аарон 1 (1) 0.13
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 4 0.4
Антман Оливер 3 0.3
Пукки Теэму 2 0.2
Кялльман Беньямин 2 0.2
Соири Пюрю 2 0.2
Похьянпало Йоэль 2 (1) 0.2
Камара Глен 1 0.1
Тейлор Роберт 1 0.1
Лод Робин 1 0.1
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0
Tomas Galvez 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 3 0
Робертс Коннор II 2 0
Ампаду Этан 2 0
Джеймс Джордан 2 0
Мур Киффер 0 1
Моррелл Джозефф 0 1
Дэвис Бен 1 0
Уорд Дэнни II 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Уильямс Неко 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 2 0
Иванов Роберт 2 0
Уронен Йере 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Tomas Galvez 1 0

Результаты матчей

Уэльс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Финляндия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Финляндия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
12
Уэльс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Финляндия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
67%
2
15%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
7
70%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0
Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1
Финляндия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0
Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1

Результаты матчей

Уэльс
Финляндия

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
5
1.5
4
6

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 47
    Уэльс 80.9% (38)
    X 14.9% (7)
    Финляндия 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Финляндия
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    Прогнозы на матч Уэльс - Финляндия

    Исход игры
    Уэльс
    80.9% (38)
    Ничья
    14.9% (7)
    Финляндия
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Уэльс
    46.8% (22)
    1:0 Уэльс
    23.4% (11)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    2:0 Уэльс
    4.3% (2)
    1:2 Финляндия
    4.3% (2)
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    Уэльс
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