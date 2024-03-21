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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Израиль
FIFA #75
 
Позже
Исландия
FIFA #73
Прогнозы 133
Израиль 69.2% (92)
X 20.3% (27)
Исландия 10.5% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Израиль
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Глазер
Омри
2
Даса
Элазар
4
Витор
Мигел
3
Гольдберг
Шон
12
Ревиво
Рой
14
Каничовски
Габи
8
Перец
Дор
17
Кинда
Гади
13
Халаили
Анан
7
Захави
Эран
19
Тургеман
Дор
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
4
Палссон
Виктор
5
Ингасон
Сверрир
18
Гретарссон
Даниэль
3
Тораринссон
Гудмундур
15
Виллюмссон
Виллюм
17
Харальдссон
Хакон-Арнар
21
Траустасон
Арнор
8
Сигурдссон
Арнор
20
Оскарссон
Орри
10
Гудмундссон
Альберт
Израиль
4-3-3
Исландия
4-4-2

История личных встреч

Израиль
Исландия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:2
ЛНУ
2:2
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
45

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.2
Вайссман Шон 2 (1) 0.2
Манор Соломон 1 0.1
Захави Эран 1 0.1
Кинда Гади 1 0.1
Перец Дор 1 0.1
Каничовски Габи 1 0.1
Шломо Раз 1 0.1
Лави Нета 0 0
Витор Мигел 0 0
Коэн Авишай 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.3
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0.3
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.3
Гудьонсен Андри 2 0.2
Оскарссон Орри 2 0.2
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.2
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.1
Торстейнссон Йон 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Палссон Виктор 0 0
Траустасон Арнор 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 3 0
Ревиво Рой 1 1
Давидзаде Офир 2 0
Шломо Раз 2 0
Захави Эран 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Кинда Гади 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0
Барибо Тай 1 0
Тургеман Дор 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 2 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Финнбогасон Альфред 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Израиль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Исландия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
6
Израиль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Исландия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
5
45%
4
24%
76-90

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0
Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Исландия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0

Результаты матчей

Израиль
Исландия

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Израиль
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люксембург Мартинс Кристофер 6
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В одном из полуфиналов стыков за попадание на ЕВРО-2024 сыграют сборные Израиля и Исландии. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Израиль.
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Прогнозы 133
Израиль 69.2% (92)
X 20.3% (27)
Исландия 10.5% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Израиль - Исландия

Исход игры
Израиль
68.9% (93)
Ничья
20.7% (28)
Исландия
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (61)
Меньше
45.54% (51)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
2:1 Израиль
34.8% (47)
1:0 Израиль
17% (23)
1:1 Ничья
16.3% (22)
1:2 Исландия
3.7% (5)
2:0 Израиль
3% (4)
3:1 Израиль
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Исландия
1.5% (2)
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