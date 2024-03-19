Стадион: Стадион имени Ференца Суса.
История личных встреч
Израиль
Исландия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
45
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.2
|Вайссман Шон
|2 (1)
|0.2
|Манор Соломон
|1
|0.1
|Захави Эран
|1
|0.1
|Кинда Гади
|1
|0.1
|Перец Дор
|1
|0.1
|Каничовски Габи
|1
|0.1
|Шломо Раз
|1
|0.1
|Лави Нета
|0
|0
|Витор Мигел
|0
|0
|Коэн Авишай
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|3 (1)
|0.3
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0.3
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.3
|Гудьонсен Андри
|2
|0.2
|Оскарссон Орри
|2
|0.2
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.2
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.1
|Торстейнссон Йон
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Траустасон Арнор
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Виллюмссон Виллюм
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Мигел
|3
|0
|Ревиво Рой
|1
|1
|Давидзаде Офир
|2
|0
|Шломо Раз
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Кинда Гади
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Хёрдур
|2
|1
|Виллюмссон Виллюм
|2
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Израиль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Исландия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
6
Израиль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Исландия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
5
45%
4
24%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0
Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Исландия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0
Результаты матчей
Израиль
Исландия
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Израиль
Исландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
37
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогнозы на матч Израиль - Исландия
Исход игры
Израиль
68% (34)
Ничья
22% (11)
Исландия
10% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
76.74% (33)
Нет
23.26% (10)
Популярный счёт
2:1 Израиль
42% (21)
1:1 Ничья
16% (8)
1:0 Израиль
14% (7)
2:0 Израиль
6% (3)
1:2 Исландия
4% (2)
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