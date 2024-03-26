Стадион: Борис Пайчадзе.
0'
6' Желтая карточкаБэлдок Джордж
35' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
42' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
45' Желтая карточкаМавропанос Константинос
45' Красная карточкаЛория Гиорги
50' Желтая карточкаКверквелия Соломон
Ход матча
42'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зека КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Густаво Пойет
История личных встреч
Грузия
Греция
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.4
|Зивзивадзе Буду
|3
|0.3
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|0.3
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.1
|Шенгелия Леван
|1
|0.1
|Китеишвили Отар
|1
|0.1
|Давиташвили Зурико
|1
|0.1
|Кверквелия Соломон
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|5
|0.5
|Бакасетас Тасос
|4 (2)
|0.4
|Пелкас Димитрис
|2
|0.2
|Мавропанос Константинос
|2
|0.2
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.2
|Якумакис Георгиос
|1
|0.1
|Курбелис Димитрис
|1
|0.1
|Сиопис Манолис
|1
|0.1
|Цимикас Костас
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|3
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Саньоль Вилли
|1
|0
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Кочорашвили Георгий
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мавропанос Константинос
|2
|1
|Манталос Петрос
|3
|0
|Курбелис Димитрис
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Греция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Грузия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
13
Грузия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Греция
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
5
45%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
13%
5
28%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0
Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1
Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0
Результаты матчей
Грузия
Греция
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Грузия
Греция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
63
18
36
18
27
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|6
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Греция
Исход игры
Грузия
29.7% (60)
Ничья
16.8% (34)
Греция
53.5% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
1:2 Греция
23.8% (48)
1:1 Ничья
11.9% (24)
0:1 Греция
9.9% (20)
2:1 Грузия
5.4% (11)
1:0 Грузия
1% (2)
0:2 Греция
1% (2)
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