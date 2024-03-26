А вот другой кипер хозяев, Мамардашивили, вполне может летом оказаться в "МЮ". По крайней мере, ходят слухи о том, что кипера из испанской Примеры активно сватают в АПЛ.

Посвистывает стадион сейчас. Владеет мячом команда из Греции, которая максимально усложняет жизнь своему сопернику в первом тайме.

В центре поля Мавропаносу досталось по ноге. Но быстро футболист поднялся на ноги. Встречу ему продолжить удалось в этой ситуации.

Бэлдон подвал мяч в штрафную оппонента. Сфера прилетела на голову защитнику, который спокойно выбил снаряд за пределы поля.

Двойная замена в составе Греции состоится сейчас. Пока же Бэлдок с поля уходит. Рота вместе него в составе "эллинов" появляется на газоне.

Вместо Пелкаса на поле появился в составе Греции Константелиас. Атакующий полузащитник вышел на футбольный газон в составе греков.

Кварацхелия получил мяч на левом фланге, выполнил подачу в центр штрафной - прямо в руки вратарю сфера прилетела сейчас.

Судя по всему, замен в перерыве в составе команд не произошло. В прежнем сочетании игроков вышли на футбольный газон соперники.

Кверквелия получает сейчас каточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник" для игрока, который слишком жестко сыграл против оппонента.

Угловой зарабатывает сейчас команда Греции. Подача с правого края, и следует вынос мяча в район центрального круга.

Греция активнее в эти минуты с мячом взаимодействует. Грузии приходится в обороне отрабатывать и пытаться не пустить своего оппонента вперед.

По такой игре можем мы сегодня и не увидеть забитых мячей. Можем стать мы свидетелями овертайма. впрочем, времени у соперников еще немало.

Удаленный вратарь Лория - этот тот самый вратарь, который играл в самарских "Крыльях Советов" и махачкалинском "Анжи". Сегодня он проявил себя далеко не лучшим образом, удалившись, по сути, в перерыве.

Ага, рефери начинает кому-то из запасных, судя по всему, раздавать красные карточки. Будем разбираться и ждать официальной информации. Пока не ясно, кто же в матче удален. Ага, узнали мы, Лорию удалили, запасного кипера Грузии.

От Пелкаса с левого края подача пошла, но там игрок сборной Греции явно фолит против оппонента, роняя последнего на газон. Был толчок, да.

Последние пять минут идут в первом тайме. Сборная Греции старается запереть своего соперника на его половине поля. Буквально прижаты к собственной рамке хозяева.

Зивзивадзе сейчас сфолил в центре поля. В итоге рефери дал свисток. Правила были нарушены в этой ситуации. Свисток судьи мы услышали практически тут же. Карточка в руках рефери.

Хвича на левом фланге к снаряду рвался. Простреливал он мяч в центр штрафной - сфера попала в ногу защитнику, после чего ушла за боковую линию.

Против заложившего вираж Хвичи фолит сейчас Мавропанос. В руках рефери появляется в этой ситуации карточка желтого цвета. Пауза в игре.

Две минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.

ОПАСНО! Влаходимос! Спасает он свой коллектив после выстрела Кварацхелии со стандарта. Из-под перекладины буквально сферу игрок вынимает! Красота!

Отбивается с трудом после очередной подачи с углового команда Греции. Начинает вовсю сказывать уже и давление грузинского коллектива.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока у нас без забитых мячей. Ждем их после перерыва.

Тут уже после перерыва потасовка возникает. Игроки там бросаются выяснять отношение, но обходится, благо, без рукоприкладства.

38' Последние 10 минут первого тайма у нас активно идут. Сборная Греции продолжает владеть мячом. С левого края Цимикас подавал сферу на дальнюю штангу - сфера в руки вратарю спланировала.

37' Иоаннидис упал сейчас на газон в чужой штрафной, но рефери фола в этой ситуации не зафиксировал. Нарушения правил и впрямь не было в этой ситуации.

36' Фол в центре поля. Хацидиакос фолит против одного из соперников, срывая контратаку. В руках рефери появляется вторая карточка желтого цвета.

35' От Цимикаса удар мы видим из-за пределов штрафной. Сфера попадает в голову защитнику, после чего выбивается другим оборонцем в район центрального круга.

33' По количеству передач впереди сборная Греции - 111:144. Активнее с мячом работают гости, но пока этот факт дивидендов греческой сборной особо не приносит.

32' Чакветазде попытался выйти из обороны в атаку, но слишком сильно пробросил мяч себе на ход. В итоге сфера вылетела за пределы поля. Потеря.

31' Полчаса отыграли оппоненты в этой встрече. Очень активно обе команды действуют на футбольном поле, но забитых мячей в нашей встрече по-прежнему нет.

29' Бэлдок не фолит? Снова весьма спорное решение принимает рефери. Не назначает судья штрафной удар, хотя этого явно требовала ситуация.

28' На Пелкаса пошла передача из центра. Голкипер сборной Грузии играет на выходе. Выбивает он мяч за пределы футбольного поля. Мяч достается хозяевам.

27' Освистывает каждое действие Греции фанатская торсида Грузии. 50% - 50% у нас владение мячом. 1:0 по ударам в сторону ворот в пользу Грузии. Очень у аккуратная игра пока что.

25' Неудачно сейчас сбегали в атаку игроки сборной Греции. Подача в центр штрафной пришлась в руки Мамардашвили. Вратарь команды хозяев очень хорош.

24' Подача от углового флага удачно не получается. Мяч вылетает за пределы поля, но выбивают его за боковую в данном случае греки.

23' От Цимикаса получил сейчас отмашку Кварацхелия. Что там? Карточки нет для игрока сборной Греции? Пока нет, но угловой зарабатывают хозяева.

22' Цимикас с Хвичей сошелся сейчас. В итоге игрок сборной Грузии не стал обводить оппонента, а мяч откатил назад, в сторону одного из своих партнеров.

20' Мамардашвили сейчас на выходе сыграл в рамке. Забрал он уверенно сферу в перчатки. Безусловно, этот кипер по меркам мирового футбола считается вратарем с приставкой "ТОП".

19' Греция сейчас очень активно себя проявляет в чужой штрафной. Под невероятным давлением играют грузины, которые с большой сложностью от атак противника отбиваются.

18' Попытка подачи снова от греческой команды. Подставлена нога защитника, от которой сфера уходит за лицевую линию. Снова на угловой.

16' Разыгрывают корнер в итоге греки. Цимикас делает навес в центр штрафной, где снова до снаряда добирается Какабадзе, который уверенно разряжает обстановку в штрафной площадке.

15' Отрадно, что фанаты себя очень активно ведут на трибунах. Гости же снова угловой зарабатывают. Какабадзе сферу за лицевую отправляет.

14' Многие сегодня Грузию поддерживают. Во многом, по той причине, что в команде играет Кварацхелия. Российским фанатам этот игрок невероятно известен.

13' Цимикас получил мяч на левом фланге. Подавал игрок "Ливерпуля" сферу в центр штрафной, но этот навес был слишком удобным для вратаря соперника.

11' ОПАСНО! Двали после подачи с левого края замыкал дальнюю штангу, но толком по снаряду он не попал. Мяч рядом со стойкой игрок направил!

10' Очень динамичный матч мы смотрим. Обе команды без устали атакуют. Мне кажется, что забитых мячей в нашем матче будет немало.

9' Греция первый в матче угловой подала, но ничего с подачи со стандарта придумать не удалось этой команде. Вынос в центр поля последовал.

7' Бэлдок правила нарушает сейчас в атаке. В итоге в руках рефери появляется карточка желтого цвета. Заслуженная.

6' "Хвича, Хвича", - скандирует публика на местной футбольной арене. Сам же Кварацхелия провел атаку по левому флангу, но подачу выполнить не сумел. Просто поехала нога у игрока "Наполи".

5' Важнейший матч сегодня проводит Грузия, которая попытается сделать все, чтобы добыть победу и, вместе с ней, путевку на чемпионат Европы.

4' В красных футболках и черных трусах сегодня играет Грузия, а игроки команды Греции предстали перед нами в чисто белом обмундировании.

2' Стартовала очень неплохо Греция, которая провела атаку по правому флангу. Подачу в центр мы увидели, и прямо в руки киперу сфера приземлилась.