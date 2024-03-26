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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: .
Грузия
FIFA #77
0:0
Второй тайм: 62'
Греция
FIFA #49
0'
6' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
35' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
42' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
45' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
45' Красная карточка
Лория Гиорги
50' Желтая карточка
Кверквелия Соломон

Ход матча

6'
 
Бэлдок Джордж
35'
 
Хацидиакос Пантелис
42'
Зивзивадзе Буду
 
45'
 
Мавропанос Константинос
45'
Лория Гиорги
 
50'
Кверквелия Соломон
 
61'
 
Рота Лазарос
Бэлдок Джордж
61'
 
Константелиас Янис
Пелкас Димитрис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 202
Грузия 29.7% (60)
X 16.8% (34)
Греция 53.5% (108)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Мамардашвили
Георгий
5
Кверквелия
Соломон
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
19
Шенгелия
Леван
17
Китеишвили
Отар
6
Кочорашвили
Георгий
2
Какабадзе
Отар
10
Чакветадзе
Георгий
8
Зивзивадзе
Буду
7
Кварацхелия
Хвича
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Бэлдок
Джордж
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
6
Курбелис
Димитрис
20
Манталос
Петрос
7
Масурас
Гиоргос
8
Иоаннидис
Фотис
10
Пелкас
Димитрис
Грузия
3-4-3
Греция
4-3-3

История личных встреч

Грузия
Греция

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
1:1
Е2
1:2
Е2
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 0.4
Зивзивадзе Буду 3 0.3
Микаутадзе Жорж 3 (1) 0.3
Чакветадзе Георгий 1 0.1
Шенгелия Леван 1 0.1
Китеишвили Отар 1 0.1
Давиташвили Зурико 1 0.1
Кверквелия Соломон 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 5 0.5
Бакасетас Тасос 4 (2) 0.4
Пелкас Димитрис 2 0.2
Мавропанос Константинос 2 0.2
Иоаннидис Фотис 2 0.2
Якумакис Георгиос 1 0.1
Курбелис Димитрис 1 0.1
Сиопис Манолис 1 0.1
Цимикас Костас 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 3 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Кварацхелия Хвича 3 0
Абурджания Георгий 2 0
Чакветадзе Георгий 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Канкава Джаба 1 0
Саньоль Вилли 1 0
Кверквелия Соломон 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 2 1
Манталос Петрос 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Бухалакис Андреас 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Рецос Панайотис 2 0
Цимикас Костас 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Греция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Грузия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
13
Грузия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Греция
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
5
45%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
13%
5
28%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0
Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1
Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0

Результаты матчей

Грузия
Греция

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Грузия
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люксембург Мартинс Кристофер 6
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Кварацхелия получил мяч на левом фланге, выполнил подачу в центр штрафной - прямо в руки вратарю сфера прилетела сейчас. 
  • Замена
    61'
    Вместо Пелкаса на поле появился в составе Греции Константелиас. Атакующий полузащитник вышел на футбольный газон в составе греков. 
  • Замена
    60'
    Двойная замена в составе Греции состоится сейчас. Пока же Бэлдок с поля уходит. Рота вместе него в составе "эллинов" появляется на газоне. 
  • 59'
    Бэлдон подвал мяч в штрафную оппонента. Сфера прилетела на голову защитнику, который спокойно выбил снаряд за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    58'
    В центре поля Мавропаносу досталось по ноге. Но быстро футболист поднялся на ноги. Встречу ему продолжить удалось в этой ситуации. 
  • 57'
    Посвистывает стадион сейчас. Владеет мячом команда из Греции, которая максимально усложняет жизнь своему сопернику в первом тайме. 
  • 55'
    А вот другой кипер хозяев, Мамардашивили, вполне может летом оказаться в "МЮ". По крайней мере, ходят слухи о том, что кипера из испанской Примеры активно сватают в АПЛ. 
  • 54'
    Удаленный вратарь Лория - этот тот самый вратарь, который играл в самарских "Крыльях Советов" и махачкалинском "Анжи". Сегодня он проявил себя далеко не лучшим образом, удалившись, по сути, в перерыве. 
  • 53'
    По такой игре можем мы сегодня и не увидеть забитых мячей. Можем стать мы свидетелями овертайма. впрочем, времени у соперников еще немало. 
  • 51'
    Греция активнее в эти минуты с мячом взаимодействует. Грузии приходится в обороне отрабатывать и пытаться не пустить своего оппонента вперед. 
  • Угловой
    50'
    Угловой зарабатывает сейчас команда Греции. Подача с правого края, и следует вынос мяча в район центрального круга. 
  • Желтая карточка
    49'
    Кверквелия получает сейчас каточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник" для игрока, который слишком жестко сыграл против оппонента. 
  • 47'
    Судя по всему, замен в перерыве в составе команд не произошло. В прежнем сочетании игроков вышли на футбольный газон соперники. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашем матче второй тайм! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Красная карточка
    Ага, рефери начинает кому-то из запасных, судя по всему, раздавать красные карточки. Будем разбираться и ждать официальной информации. Пока не ясно, кто же в матче удален. Ага, узнали мы, Лорию удалили, запасного кипера Грузии.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Тут уже после перерыва потасовка возникает. Игроки там бросаются выяснять отношение, но обходится, благо, без рукоприкладства.
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока у нас без забитых мячей. Ждем их после перерыва. 
    • 45'
      Отбивается с трудом после очередной подачи с углового команда Греции. Начинает вовсю сказывать уже и давление грузинского коллектива.
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Влаходимос! Спасает он свой коллектив после выстрела Кварацхелии со стандарта. Из-под перекладины буквально сферу игрок вынимает! Красота!
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.
    • Желтая карточка
      44'
      Против заложившего вираж Хвичи фолит сейчас Мавропанос. В руках рефери появляется в этой ситуации карточка желтого цвета. Пауза в игре. 
    • 43'
      Хвича на левом фланге к снаряду рвался. Простреливал он мяч в центр штрафной - сфера попала в ногу защитнику, после чего ушла за боковую линию. 
    • Желтая карточка
      42'
      Зивзивадзе сейчас сфолил в центре поля. В итоге рефери дал свисток. Правила были нарушены в этой ситуации. Свисток судьи мы услышали практически тут же. Карточка в руках рефери.
    • 41'
      Последние пять минут идут в первом тайме. Сборная Греции старается запереть своего соперника на его половине поля. Буквально прижаты к собственной рамке хозяева. 
    • Фол, нарушение
      40'
      От Пелкаса с левого края подача пошла, но там игрок сборной Греции явно фолит против оппонента, роняя последнего на газон. Был толчок, да. 
    • 38'
      Последние 10 минут первого тайма у нас активно идут. Сборная Греции продолжает владеть мячом. С левого края Цимикас подавал сферу на дальнюю штангу - сфера в руки вратарю спланировала. 
    • Судья
      37'
      Иоаннидис упал сейчас на газон в чужой штрафной, но рефери фола в этой ситуации не зафиксировал. Нарушения правил и впрямь не было в этой ситуации. 
    • Желтая карточка
      36'
      Фол в центре поля. Хацидиакос фолит против одного из соперников, срывая контратаку. В руках рефери появляется вторая карточка желтого цвета. 
    • 35'
      От Цимикаса удар мы видим из-за пределов штрафной. Сфера попадает в голову защитнику, после чего выбивается другим оборонцем в район центрального круга. 
    • 33'
      По количеству передач впереди сборная Греции - 111:144. Активнее с мячом работают гости, но пока этот факт дивидендов греческой сборной особо не приносит. 
    • 32'
      Чакветазде попытался выйти из обороны в атаку, но слишком сильно пробросил мяч себе на ход. В итоге сфера вылетела за пределы поля. Потеря. 
    • 31'
      Полчаса отыграли оппоненты в этой встрече. Очень активно обе команды действуют на футбольном поле, но забитых мячей в нашей встрече по-прежнему нет. 
    • Судья
      29'
      Бэлдок не фолит? Снова весьма спорное решение принимает рефери. Не назначает судья штрафной удар, хотя этого явно требовала ситуация. 
    • 28'
      На Пелкаса пошла передача из центра. Голкипер сборной Грузии играет на выходе. Выбивает он мяч за пределы футбольного поля. Мяч достается хозяевам. 
    • 27'
      Освистывает каждое действие Греции фанатская торсида Грузии. 50% - 50% у нас владение мячом. 1:0 по ударам в сторону ворот в пользу Грузии. Очень у аккуратная игра пока что. 
    • 25'
      Неудачно сейчас сбегали в атаку игроки сборной Греции. Подача в центр штрафной пришлась в руки Мамардашвили. Вратарь команды хозяев очень хорош.
    • 24'
      Подача от углового флага удачно не получается. Мяч вылетает за пределы поля, но выбивают его за боковую в данном случае греки. 
    • Угловой
      23'
      От Цимикаса получил сейчас отмашку Кварацхелия. Что там? Карточки нет для игрока сборной Греции? Пока нет, но угловой зарабатывают хозяева. 
    • 22'
      Цимикас с Хвичей сошелся сейчас. В итоге игрок сборной Грузии не стал обводить оппонента, а мяч откатил назад, в сторону одного из своих партнеров. 
    • 20'
      Мамардашвили сейчас на выходе сыграл в рамке. Забрал он уверенно сферу в перчатки. Безусловно, этот кипер по меркам мирового футбола считается вратарем с приставкой "ТОП". 
    • 19'
      Греция сейчас очень активно себя проявляет в чужой штрафной. Под невероятным давлением играют грузины, которые с большой сложностью от атак противника отбиваются. 
    • Угловой
      18'
      Попытка подачи снова от греческой команды. Подставлена нога защитника, от которой сфера уходит за лицевую линию. Снова на угловой. 
    • 16'
      Разыгрывают корнер в итоге греки. Цимикас делает навес в центр штрафной, где снова до снаряда добирается Какабадзе, который уверенно разряжает обстановку в штрафной площадке. 
    • Угловой
      15'
      Отрадно, что фанаты себя очень активно ведут на трибунах. Гости же снова угловой зарабатывают. Какабадзе сферу за лицевую отправляет.
    • 14'
      Многие сегодня Грузию поддерживают. Во многом, по той причине, что в команде играет Кварацхелия. Российским фанатам этот игрок невероятно известен. 
    • 13'
      Цимикас получил мяч на левом фланге. Подавал игрок "Ливерпуля" сферу в центр штрафной, но этот навес был слишком удобным для вратаря соперника. 
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Двали после подачи с левого края замыкал дальнюю штангу, но толком по снаряду он не попал. Мяч рядом со стойкой игрок направил!
    • 10'
      Очень динамичный матч мы смотрим. Обе команды без устали атакуют. Мне кажется, что забитых мячей в нашем матче будет немало. 
    • Угловой
      9'
      Греция первый в матче угловой подала, но ничего с подачи со стандарта придумать не удалось этой команде. Вынос в центр поля последовал. 
    • Желтая карточка
      7'
      Бэлдок правила нарушает сейчас в атаке. В итоге в руках рефери появляется карточка желтого цвета. Заслуженная. 
    • 6'
      "Хвича, Хвича", - скандирует публика на местной футбольной арене. Сам же Кварацхелия провел атаку по левому флангу, но подачу выполнить не сумел. Просто поехала нога у игрока "Наполи". 
    • 5'
      Важнейший матч сегодня проводит Грузия, которая попытается сделать все, чтобы добыть победу и, вместе с ней, путевку на чемпионат Европы. 
    • 4'
      В красных футболках и черных трусах сегодня играет Грузия, а игроки команды Греции предстали перед нами в чисто белом обмундировании. 
    • 2'
      Стартовала очень неплохо Греция, которая провела атаку по правому флангу. Подачу в центр мы увидели, и прямо в руки киперу сфера приземлилась.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток к началу матча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 23.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Грузия 0:0 Греция

    Исход игры
    Грузия
    29.7% (60)
    Ничья
    16.8% (34)
    Греция
    53.5% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Греция
    23.8% (48)
    1:1 Ничья
    11.9% (24)
    0:1 Греция
    9.9% (20)
    2:1 Грузия
    5.4% (11)
    1:0 Грузия
    1% (2)
    0:2 Греция
    1% (2)
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