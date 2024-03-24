Стадион: Борис Пайчадзе.
История личных встреч
Грузия
Греция
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.44
|Зивзивадзе Буду
|3
|0.33
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|0.33
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.11
|Шенгелия Леван
|1
|0.11
|Китеишвили Отар
|1
|0.11
|Давиташвили Зурико
|1
|0.11
|Кверквелия Соломон
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|5
|0.56
|Бакасетас Тасос
|4 (2)
|0.44
|Пелкас Димитрис
|2
|0.22
|Мавропанос Константинос
|2
|0.22
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.22
|Якумакис Георгиос
|1
|0.11
|Курбелис Димитрис
|1
|0.11
|Сиопис Манолис
|1
|0.11
|Цимикас Костас
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|3
|0
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Зивзивадзе Буду
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Саньоль Вилли
|1
|0
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Кочорашвили Георгий
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|3
|0
|Курбелис Димитрис
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|1
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Греция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Грузия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
13
Грузия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Греция
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
5
45%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
13%
5
28%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0
Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1
Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0
Результаты матчей
Грузия
Греция
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Грузия
Греция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
63
18
36
18
27
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|6
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогнозы на матч Грузия - Греция
Исход игры
Грузия
20.5% (9)
Ничья
22.7% (10)
Греция
56.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
88.24% (30)
Нет
11.76% (4)
Популярный счёт
1:2 Греция
36.4% (16)
1:1 Ничья
20.5% (9)
2:1 Грузия
6.8% (3)
0:1 Греция
4.5% (2)
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