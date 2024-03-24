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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: .
Грузия
FIFA #77
 
Позже
Греция
FIFA #49
Прогнозы 42
Грузия 21.4% (9)
X 21.4% (9)
Греция 57.1% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Греция
3.60
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3.20
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3.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Грузия
Греция

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
1:1
Е2
1:2
Е2
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 0.44
Зивзивадзе Буду 3 0.33
Микаутадзе Жорж 3 (1) 0.33
Чакветадзе Георгий 1 0.11
Шенгелия Леван 1 0.11
Китеишвили Отар 1 0.11
Давиташвили Зурико 1 0.11
Кверквелия Соломон 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 5 0.56
Бакасетас Тасос 4 (2) 0.44
Пелкас Димитрис 2 0.22
Мавропанос Константинос 2 0.22
Иоаннидис Фотис 2 0.22
Якумакис Георгиос 1 0.11
Курбелис Димитрис 1 0.11
Сиопис Манолис 1 0.11
Цимикас Костас 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 3 0
Кварацхелия Хвича 3 0
Абурджания Георгий 2 0
Зивзивадзе Буду 2 0
Чакветадзе Георгий 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Канкава Джаба 1 0
Саньоль Вилли 1 0
Кверквелия Соломон 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Мавропанос Константинос 1 1
Бухалакис Андреас 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Рецос Панайотис 2 0
Цимикас Костас 2 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Греция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Грузия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
13
Грузия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Греция
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
5
45%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
13%
5
28%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0
Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1
Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0

Результаты матчей

Грузия
Греция

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Грузия
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люксембург Мартинс Кристофер 6
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Грузия 21.4% (9)
    X 21.4% (9)
    Греция 57.1% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Греция
    3.60
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    Прогнозы на матч Грузия - Греция

    Исход игры
    Грузия
    20.5% (9)
    Ничья
    22.7% (10)
    Греция
    56.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (30)
    Нет
    11.76% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Греция
    36.4% (16)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    2:1 Грузия
    6.8% (3)
    0:1 Греция
    4.5% (2)
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