Стадион: Кардифф Сити Стэдиум.
История личных встреч
Уэльс
Польша
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|3
|0.33
|Брукс Дэвид
|2
|0.22
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.22
|Уильямс Неко
|2
|0.22
|Мур Киффер
|1
|0.11
|Джонсон Бреннан
|1
|0.11
|Бродхед Нейтан
|1
|0.11
|Ремзи Аарон
|1 (1)
|0.11
|Мефам Крис
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.33
|Свидерски Кароль
|2
|0.22
|Пётровски Якуб
|2
|0.22
|Шиманьски Себастьян
|2
|0.22
|Зелиньски Пётр
|1
|0.11
|Милик Аркадиуш
|1
|0.11
|Франковски Пшемыслав
|1
|0.11
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.11
|Букса Адам
|1
|0.11
|Залевски Никола
|0
|0
|Скораш Михал
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|4
|0
|Джеймс Джордан
|3
|0
|Мур Киффер
|1
|1
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Робертс Коннор II
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Моррелл Джозефф
|0
|1
|Дэвис Бен
|1
|0
|Уорд Дэнни II
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Уэльс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Польша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Польша
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
9
Уэльс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Польша
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
30%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
57%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1
Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0
Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1
Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2
Результаты матчей
Уэльс
Польша
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Уэльс
Польша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
45
18
18
18
18
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|6
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогнозы на матч Уэльс - Польша
Исход игры
Уэльс
30.6% (11)
Ничья
30.6% (11)
Польша
38.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
87.5% (28)
Нет
12.5% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (11)
1:2 Польша
27.8% (10)
2:1 Уэльс
16.7% (6)
1:0 Уэльс
5.6% (2)
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