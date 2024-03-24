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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: .
Уэльс
FIFA #29
 
Позже
Польша
FIFA #30
Прогнозы 35
Уэльс 28.6% (10)
X 31.4% (11)
Польша 40% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Польша
2.50
3.20
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3.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Уэльс
Польша

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
ЛНУ
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 3 0.33
Брукс Дэвид 2 0.22
Джеймс Дэниэл 2 0.22
Уильямс Неко 2 0.22
Мур Киффер 1 0.11
Джонсон Бреннан 1 0.11
Бродхед Нейтан 1 0.11
Ремзи Аарон 1 (1) 0.11
Мефам Крис 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.33
Свидерски Кароль 2 0.22
Пётровски Якуб 2 0.22
Шиманьски Себастьян 2 0.22
Зелиньски Пётр 1 0.11
Милик Аркадиуш 1 0.11
Франковски Пшемыслав 1 0.11
Шиманьски Дамиан 1 0.11
Букса Адам 1 0.11
Залевски Никола 0 0
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 4 0
Джеймс Джордан 3 0
Мур Киффер 1 1
Уилсон Гарри 2 0
Робертс Коннор II 2 0
Ампаду Этан 2 0
Моррелл Джозефф 0 1
Дэвис Бен 1 0
Уорд Дэнни II 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Уильямс Неко 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Вшолек Павел 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Линетти Кароль 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Беднарек Ян 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Слиш Бартош 1 0
Пухач Тымотеуш 1 0
Каминьски Якуб 1 0

Результаты матчей

Уэльс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Польша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Польша
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
9
Уэльс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Польша
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
30%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
57%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1
Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0
Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1
Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2

Результаты матчей

Уэльс
Польша

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люксембург Мартинс Кристофер 6
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 35
    Уэльс 28.6% (10)
    X 31.4% (11)
    Польша 40% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Польша
    2.50
    3.20
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    Прогнозы на матч Уэльс - Польша

    Исход игры
    Уэльс
    30.6% (11)
    Ничья
    30.6% (11)
    Польша
    38.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (28)
    Нет
    12.5% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (11)
    1:2 Польша
    27.8% (10)
    2:1 Уэльс
    16.7% (6)
    1:0 Уэльс
    5.6% (2)
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