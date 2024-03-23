Стадион: Tarczynski Arena Wroclaw.
История личных встреч
Украина
Исландия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.22
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.22
|Конопля Ефим
|1
|0.11
|Мудрик Михаил
|1
|0.11
|Зинченко Александр
|1
|0.11
|Яремчук Роман
|1
|0.11
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.11
|Караваев Александр
|1
|0.11
|Судаков Георгий
|1
|0.11
|Забарный Илья
|1
|0.11
|Миколенко Виталий
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|3 (1)
|0.27
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.27
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0.27
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.27
|Гудьонсен Андри
|2
|0.18
|Оскарссон Орри
|2
|0.18
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.18
|Траустасон Арнор
|1
|0.09
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.09
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.09
|Торстейнссон Йон
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Виллюмссон Виллюм
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карточки
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Хёрдур
|2
|1
|Виллюмссон Виллюм
|2
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Украина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Украина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Исландия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
6
Украина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Исландия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
1
25%
5
36%
76-90
Пропущено
1
13
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Пропущено
8
4
8 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
5
38%
6
29%
76-90
Пропущено
9
17
9 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
6
67%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Украина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0
Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3
Исландия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0
Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1
Результаты матчей
Украина
Исландия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:7
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Украина
Исландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
83
45
47
27
38
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|14 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|9 (6)
|Англия
|Кейн Гарри
|8 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|6
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 4
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|5
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|5
Прогнозы на матч Украина - Исландия
Исход игры
Украина
76.2% (32)
Ничья
16.7% (7)
Исландия
7.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
67.65% (23)
Нет
32.35% (11)
Популярный счёт
2:1 Украина
31% (13)
2:0 Украина
14.3% (6)
1:1 Ничья
11.9% (5)
1:0 Украина
7.1% (3)
3:1 Украина
4.8% (2)
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