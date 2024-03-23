  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Стадион: .
Украина
FIFA #24
 
Позже
Исландия
FIFA #73
Прогнозы 41
Украина 75.6% (31)
X 17.1% (7)
Исландия 7.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Исландия
1.50
7.00
Реклама, betboom.ru
7.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Украина
Исландия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
ОМЧ2Е
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.22
Довбик Артём 2 (1) 0.22
Конопля Ефим 1 0.11
Мудрик Михаил 1 0.11
Зинченко Александр 1 0.11
Яремчук Роман 1 0.11
Ярмоленко Андрей 1 0.11
Караваев Александр 1 0.11
Судаков Георгий 1 0.11
Забарный Илья 1 0.11
Миколенко Виталий 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.27
Гудмундссон Альберт 3 0.27
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0.27
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.27
Гудьонсен Андри 2 0.18
Оскарссон Орри 2 0.18
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.18
Траустасон Арнор 1 0.09
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.09
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.09
Торстейнссон Йон 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Палссон Виктор 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 3 0
Конопля Ефим 3 0
Степаненко Тарас 2 0
Матвиенко Николай 2 0
Яремчук Роман 2 0
Зинченко Александр 1 0
Зубков Александр 1 0
Довбик Артём 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Забарный Илья 1 0
Ванат Владислав 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 2 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Финнбогасон Альфред 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Украина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Украина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Исландия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
6
Украина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Исландия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
1
25%
5
36%
76-90

Пропущено

1
13
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
8 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
5
38%
6
29%
76-90

Пропущено

9
17
9 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
6
67%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0
Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3
Исландия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0
Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1

Результаты матчей

Украина
Исландия

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:7
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Украина
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
2
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
5
1.5
4
7
2
7
2.5
3
8

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 14 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10 (1)
Франция Мбаппе Килиан 9 (6)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люксембург Мартинс Кристофер 6
Черногория Вуячич Игор 1 4
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 19 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Украина 75.6% (31)
    X 17.1% (7)
    Исландия 7.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Украина
    Ничья
    Исландия
    1.50
    7.00
    Реклама, betboom.ru
    7.90
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Украина - Исландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Украина - Исландия

    Исход игры
    Украина
    76.2% (32)
    Ничья
    16.7% (7)
    Исландия
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (23)
    Нет
    32.35% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Украина
    31% (13)
    2:0 Украина
    14.3% (6)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    1:0 Украина
    7.1% (3)
    3:1 Украина
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Украина
    Исландия
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный