Тур: 1.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Рисо ТаняЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Годой ФанниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Агилар Данна
-
-
-
11 Лейва Фатима
-
21 Ортиз Мария
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шеина ЯнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Якупова ЛинаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Красножан Юрий
История личных встреч
Парагвай (жен)
Россия (жен)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Россия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бизенкова Валерия
|1
|1
|Шеина Яна
|1
|1
|Якупова Лина
|1
|1
Карточки
Парагвай (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Россия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фёдорова Марина
|1
|0
Результаты матчей
Парагвай (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Россия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Парагвай (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Россия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай (жен)
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Парагвай (жен) - Россия (жен) 0:3 Парагвай (жен) - Эквадор (жен) 2:1 Парагвай (жен) - Эквадор (жен) 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1
Тайвань (жен) - Парагвай (жен) 2:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Эквадор (жен) - Парагвай (жен) 0:1 Парагвай (жен) - Uruguay2 2:0 Парагвай (жен) - Uruguay2 1:1 Парагвай (жен) - Перу (жен) 4:2 Парагвай (жен) - Перу (жен) 1:1 США (жен) - Парагвай (жен) 8:0 США (жен) - Парагвай (жен) 9:0 Япония (жен) - Парагвай (жен) 7:0 Парагвай (жен) - Аргентина (жен) 1:2 Венесуэла (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Парагвай (жен) - Коста-Рика (жен) 0:1
Россия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Парагвай (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Иран (жен) 2:0 Россия (жен) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1
Китай (жен) - Россия (жен) 1:0 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:2 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:0 Беларусь (жен) - Россия (жен) 2:2 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:2 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Россия (жен) 0:1 Венгрия (жен) - Россия (жен) 2:2 Дания (жен) - Россия (жен) 3:1 Азербайджан (жен) - Россия (жен) 0:4 Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) 0:4 Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3
Результаты матчей
Парагвай (жен)
Россия (жен)
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Парагвай (жен)
Россия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|США (жен)
|Хоран Линдси
|1
|Россия (жен)
|Бизенкова Валерия
|1
|Россия (жен)
|Шеина Яна
|1
|Россия (жен)
|Якупова Лина
|1
|США (жен)
|Sophia Smith
|1
|Россия (жен)
|Фёдорова Марина
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Парагвай (жен) - Россия (жен)
Исход игры
Парагвай (жен)
19.8% (21)
Ничья
9.4% (10)
Россия (жен)
70.8% (75)
Тотал 2.5
Больше
73.27% (74)
Меньше
26.73% (27)
Обе команды забьют
Да
78.22% (79)
Нет
21.78% (22)
Популярный счёт
1:2 Россия (жен)
33% (35)
2:1 Парагвай (жен)
16% (17)
1:3 Россия (жен)
11.3% (12)
0:1 Россия (жен)
9.4% (10)
0:2 Россия (жен)
8.5% (9)
1:1 Ничья
6.6% (7)
2:2 Ничья
1.9% (2)
3:2 Парагвай (жен)
1.9% (2)
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