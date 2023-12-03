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  3. Товарищеские матчи. Сборные: Женщины 2023
Тур: 1.
Парагвай (жен)
 
Позже
Россия (жен)
Прогнозы 106
Парагвай (жен) 19.8% (21)
X 9.4% (10)
Россия (жен) 70.8% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Парагвай (жен)
Россия (жен)

История личных встреч

Парагвай (жен)
Россия (жен)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Россия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бизенкова Валерия 1 1
Шеина Яна 1 1
Якупова Лина 1 1

Карточки

Парагвай (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фёдорова Марина 1 0

Результаты матчей

Парагвай (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Россия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Парагвай (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Россия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай (жен)
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Парагвай (жен) - Россия (жен) 0:3 Парагвай (жен) - Эквадор (жен) 2:1 Парагвай (жен) - Эквадор (жен) 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1
Тайвань (жен) - Парагвай (жен) 2:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Эквадор (жен) - Парагвай (жен) 0:1 Парагвай (жен) - Uruguay2 2:0 Парагвай (жен) - Uruguay2 1:1 Парагвай (жен) - Перу (жен) 4:2 Парагвай (жен) - Перу (жен) 1:1 США (жен) - Парагвай (жен) 8:0 США (жен) - Парагвай (жен) 9:0 Япония (жен) - Парагвай (жен) 7:0 Парагвай (жен) - Аргентина (жен) 1:2 Венесуэла (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Парагвай (жен) - Коста-Рика (жен) 0:1
Россия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Парагвай (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Иран (жен) 2:0 Россия (жен) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1
Китай (жен) - Россия (жен) 1:0 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:2 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:0 Беларусь (жен) - Россия (жен) 2:2 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:2 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Россия (жен) 0:1 Венгрия (жен) - Россия (жен) 2:2 Дания (жен) - Россия (жен) 3:1 Азербайджан (жен) - Россия (жен) 0:4 Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) 0:4 Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3

Результаты матчей

Парагвай (жен)
Россия (жен)

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Парагвай (жен)
Россия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
США (жен) Хоран Линдси 1
Россия (жен) Бизенкова Валерия 1
Россия (жен) Шеина Яна 1
Россия (жен) Якупова Лина 1
США (жен) Sophia Smith 1
Весь список

Топ нарушителей
Россия (жен) Фёдорова Марина 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Мы с вами совсем скоро будем смотреть товарищеский матч между сборными России и Парагвая. Поддержим наших звёздочек и будем надеяться, что они забьют много голов!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай (жен) - Россия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2023, осталось 11 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 106
Парагвай (жен) 19.8% (21)
X 9.4% (10)
Россия (жен) 70.8% (75)
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Где смотреть матч Парагвай (жен) - Россия (жен) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Парагвай (жен) - Россия (жен)

Исход игры
Парагвай (жен)
19.8% (21)
Ничья
9.4% (10)
Россия (жен)
70.8% (75)
Тотал 2.5
Больше
73.27% (74)
Меньше
26.73% (27)
Обе команды забьют
Да
78.22% (79)
Нет
21.78% (22)
Популярный счёт
1:2 Россия (жен)
33% (35)
2:1 Парагвай (жен)
16% (17)
1:3 Россия (жен)
11.3% (12)
0:1 Россия (жен)
9.4% (10)
0:2 Россия (жен)
8.5% (9)
1:1 Ничья
6.6% (7)
2:2 Ничья
1.9% (2)
3:2 Парагвай (жен)
1.9% (2)
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