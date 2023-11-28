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Аргентина (до 17 лет)
3:3
Второй тайм: 90+'
Германия (до 17 лет)

Ход матча

9'
0:1
Бруннер Парис
36'
Руберто Агустин
1:1
45'
Руберто Агустин
2:1
58'
2:2
Бруннер Парис
69'
2:3
Моэрстедт Макс
90'
Руберто Агустин
3:3
Прогнозы 111
Аргентина (до 17 лет) 73% (81)
X 7.2% (8)
Германия (до 17 лет) 19.8% (22)
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Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)

История личных встреч

Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ(1Л
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руберто Агустин 7 (1) 1.17
Эчеверри Клаудио 5 0.83
Лопес Сантьяго 2 0.33
Акунья Валентино 1 0.17
Лапласе Тьяго 1 0.17
Субиабре Ян 1 0.17
Германия (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моэрстедт Макс 4 0.67
Бруннер Парис 4 (1) 0.67
Рамзак Роберт 2 0.33
Яльчинкая Билаль 2 0.33
Да Сильва Морейра Эрик 2 0.33
Дарвих Ноа 1 0.17
Херрман Чарльз 1 0.17

Карточки

Аргентина (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Германия (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аргентина (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 17 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Аргентина (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Германия (до 17 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
6
Аргентина (до 17 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Германия (до 17 лет)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина (до 17 лет)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бразилия (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 5:0 Польша (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:4 Япония (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3
Аргентина (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 1:2 Парагвай (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 3:2 Аргентина (до 17 лет) - Таджикистан (до 17 лет) 3:1 Камерун (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Испания (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет) 1:2 Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Мексика (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Кот-д'Ивуар (до 17 лет) 2:1 Аргентина (до 17 лет) - Тунис (до 17 лет) 3:1 Аргентина (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Аргентина (до 17 лет) - Австрия (до 17 лет) 3:2 Иран (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:1 Jamaica - U17 - Аргентина (до 17 лет) 1:2
Германия (до 17 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - США (до 17 лет) 3:2 Германия (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 3:0 Новая Зеландия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3
Мексика (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Украина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Лихтенштейн (до 17 лет) 6:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Польша (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:5 Германия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Шотландия (до 17 лет) 3:0 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Португалия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 3:4 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 7:0 Турция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:2 Словакия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:0 Германия (до 17 лет) - Молдова (до 17 лет) 4:0

Результаты матчей

Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
4
1
2.5
4
1
2
3
3.5
1
4
4.5
1/8 финала
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1/4 финала
0 Бразилия (до 17 лет)
3 Аргентина (до 17 лет)
0 Испания (до 17 лет)
1 Германия (до 17 лет)
1 Франция (до 17 лет)
0 Узбекистан (до 17 лет)
1 Мали (до 17 лет)
0 Марокко (до 17 лет)
1/2 финала
Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 7
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Германия (до 17 лет) Моэрстедт Макс 4
Япония (до 17 лет) Танака Ренто 4
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Франко Вильяльба на поле появляется вместо Херемиаса Флорентина. Это ротация сразу под серию 11-метровых ударов!
  • 3 гола - хет-трик!
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:3! РУБЕРТО! ХЕТ-ТРИК!
    Спасается Аргентина!!! Дала сбой оборона немецкой команды сейчас. Эчеверри хладнокровно отдал проникающий пас в центр на партнера, который уже в подкате, еле доставая до снаряда, переправляет сферу в ворота оппонента! Сегодня Руберто - герой аргентинской нации!
  • 90'
    Потягивают уже время игроки немецкой сборной. Дают они понять, что концовка встречи будет вязкой и далеко не самой активной.
  • Замена
    90'
    Вместо автора пока победного гола в матче Моэрстедта на поле появился Рюгер. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии. 
  • Дополнительное время
    90'
    Целых восемь минут судья добавил к основному времени второго тайма.
  • 89'
    Очень напряженная концовка, стоит этот факт признать. Замены в составе немецкой команды готовятся. Или, по крайней мере, одна ротация точно. 
  • Опасный момент
    88'
    ОПАСНО! Эчеверри! Классный удар по воротам нанес игрок аргентинской команды, но Хайде спас свой коллектив, сумев каким-то чудесным образом отразить мяч в сторону!
  • 87'
    Хименес снова наносил удар по воротам соперника. Мяч прилетел в голкипера, который среагировал и свою команду сумел спасти!
  • Желтая карточка
    85'
    Хименес следом увидел карточку перед собой. Опять-таки, крайне грубый подкат, который привел к фолу и предупреждению со стороны судьи. 
  • Желтая карточка
    84'
    Моэрстедт фолит сейчас против соперника. В руках судьи и тут появляется карточка желтого цвета. Действительно посыпались предупреждения. 
  • Замена
    83'
    Хиц вместо Дарвиха на поле появляется в составе сборной Германии. Немецкая сборная откровенно на сохранение результата переходит. 
  • Желтая карточка
    81'
    Пошли желтые карточки у нас. Нервы на пределе у коллективов. Хименеса по ногам отоварил Дарвих, после чего увидел перед собой "горчичник". 
  • Офсайд
    80'
    Бруннер оформил хет-трик, но судья его третий мяч не засчитан, поскольку на добивании футболист немецкой команды выстреливал уже из офсайда. 
  • Желтая карточка
    79'
    Мастантуоно за фол против Аршауи получает карточку желтого цвета. Слишком явное нарушение он совершил, за что был наказан главным арбитром встречи. 
  • 78'
    Много сегодня ошибаются аргентинцы. Дважды голкипер "альбиселесте" ошибся в пользу соперника. Еще однажды Вильяльба не лучшим образом в своей штрафной сыграл. Ну, а Германия своего соперника за это уверенно наказывает. 
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    • 77'
      Водопой в игре. Небольшая пауза у нас назрела, пока водные запасы пополняют игроки обеих сборных. Порядка 20 минут еще играть противникам с учетом добавленного ко второму тайму времени. 
    • Замена
      76'
      Вместо Яльчинкая на поле в составе гостей Рамзак появился. Первая, если я не ошибаюсь, ротация у Бундестим на сегодня случилась. 
    • Желтая карточка
      74'
      Одогу в центре поля нарушает правила против соперника. В руках рефери появилась карточка желтого цвета, которая была предъявлена футболисту немецкой дружины. 
    • Анонс
      73'
      Сегодня в программе молодежного чемпионата мира по футболу еще один полуфинальный поединок стоит. Это встреча между сборными Франции и Мали. Текстовую трансляцию того поединка наш спортивный портал, конечно же, проведет в прямом эфире. 
    • Опасный момент
      72'
      Эчеверри пронесся к воротам, после чего с дужки штрафной пытался он, как рукой, положить мяч в сторону правой "девятки", но с траекторией полета не рассчитал. Сфера выше цели ушла. 
    • Замена
      71'
      Продолжает Аргентина активно свои замены использовать. Вместо Альбаррасина на поле появился Гутьеррес. Отметим эту ротацию в нашем протоколе. 
    • 70'
      Лапласе на линии штрафной получил мяч, но пока подбирал ногу для удара, сферу у него защитники уже выбили. Мяч в центр поля был вынесен. 
    • 69'
      Нет, ну какой же интригующий поединок мы с вами смотрим сегодня. Фантастически играют обе команды. Интрига в концовке поединка нам обеспечена. 
    • Описание гола
      68'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОЭРСТЕДТ! 2:3!
      Невероятно! Германия снова вырывается вперед! Подача с левого края. Вильяльба не лучшим образом сыграл на выносе, выбил мяч прямо на голову Максу, который, опять-таки, головой ткнул мяч в сторону правой "девятки". Мяч оказался в сетке! Красота!
    • Анонс
      66'
      В случае ничейного результата в основное время поединка нас будут ждать сразу 11-метровые удары. Регламентом экстра-таймы по 15 минут не предусмотрены. 
    • 65'
      Пожалуй, что тот, кто забьет в этом матче третий гол, сможет победить. Но сейчас оппоненты будут действовать более осторожно и не лезть на рожон. 
    • 63'
      Бруннер выполнял забег по левому флангу. Сместился далее игрок в центр и надеялся пробить по воротам соперника, однако до удара дело так и не довел. 
    • 62'
      Хименес отдавал пас вперед, но ход своим партнерам, но передача Хуана оставляла желать лучшего. Никто из партнеров его не поддержал в этой ситуации. 
    • 61'
      Достойные соперники в полуфинале сегодня сошлись, в этом нет никакого сомнения. И Германия, и Аргентина - команды, которые, безусловно, достойны финала. 
    • Желтая карточка
      60'
      Только вышел Мастантуоно на футбольное поле, как тут же правила против соперника нарушил. В итоге 20-й номер Аргентины был наказан "горчичником". 
    • Замена
      58'
      Субиабре и Акунья поле покинули у Аргентины. Лапласе и Мастантуоно на газоне вместе них появились. Отметим эти ротации в нашем противостоянии. 
    • 2 гола - дубль!
      57'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРУННЕР! 2:2!
      Сегодня бенефис Руберто и Бруннера! Неудачно выбил мяч кипер Аргентины. Бруннер в итоге получил снаряд, после чего сблизился со штрафной соперника и нанес неотразимый выстрел в дальний угол! Красивейший гол!
    • 56'
      Немало болельщиков сегодня на стадионе, честно говоря. Поддержка у Аргентины довольно неплохая, что не может не радовать самих футболистов.
    • Фол, нарушение
      55'
      А тут уже все тот же Субиабре в жестком подкате пошел против соперника, срубив его на газон. Пока отказывается показывать желтые карточки арбитр. 
    • 54'
      Субиабре сейчас активно навязывал борьбу своим соперникам, но в офсайде явном пребывал игрок Аргентины. Интересно, что судьи не среагировали. Аут заработали хозяева. 
    • 53'
      Субиабре, как казалось, получил мяч в выгодной позиции, после чего нанес сильный и мощный удар по воротам, но мяч скакнул у футболиста и полетел значительно выше цели!
    • 51'
      Обостряющий пас на Акунью последовал. Тот в подкате попытался до снаряда добраться, но до удара по рамке дело так и не довел футболист. Вратарь его опередил 
    • Угловой
      50'
      Отбивается и сейчас Аргентина после навеса соперника от углового флага. Мяч вынесен в район центрального круга, где до снаряда первыми добираются защитники сборной "альбиселесте". 
    • Опасный момент
      48'
      Дарвих классную передачу отдал на Моэрстедта, и девятый номер выстрелил под опорную голкиперу. Впрочем, Флорентин сумел спасти свою команду, отразив сферу на угловой!
    • Замена
      47'
      Онтиверо с поля ушел у Аргентины в перерыве. Вильяльба на поле в составе "альбиселесте" появился. Именно он теперь слева в обороне будет играть у номинальных хозяев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И далее звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. По мне, логичный счет по итогам первого тайма. Отдохнем и вернемся на поле!
    • 2 гола - дубль!
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РУБЕРТО! 2:1!
      Оформляет форвард Аргентины дубль в матче! От Акуньи получил Руберто пас. Убрал тот на замахе одного из защитников, после чего по невероятной траектории направил снаряд в правую "девятку"! Прекрасный гол!
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТИЩЕ! Классно разрезали своей комбинацией всю оборону соперника немцы. С правого фланга последовал пас на Дарвиха. Тот пяткой скатил снаряд под удар Бруннеру, который с линии штрафной направил мяч выше перекладины!
    • Судья
      45'
      Снова Бруннер в центре внимания. Разбегался он с мячом по бровке, но получил удар по ногам, после чего оказался лежащим на футбольном газоне. Фола не было, как считает рефери. 
    • 45'
      Немцы за счет длинного паса пытаются выйти сейчас из обороны, но Бруннер на левом фланге, пытаясь сохранить сферу в игре, упустил ее за пределы газона. 
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут судья добавил к основному времени первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Заканчивается основное время первого тайма у нас. Фол со стороны Дарвиха сейчас углядел португальский рефери. Мяч отдал судья сейчас Аргентине. 
    • 43'
      Заканчивается уже основное время первого тайма. Можно уже сейчас рассуждать над тем, что повезло Германии, что по ходу первого тайма Бундестим пропустили только один гол в свои ворота.
    • 42'
      Аршауи бил по воротам противника с дальнего расстояния, однако мяч не лег на ногу игроку. Сфера пошла намного выше цели. Снова неудача постигла Германию в атаке. 
    • 41'
      Немецкий коллектив активно владеет снарядом сейчас. Субиабре получил мяч сейчас от партнера, после чего нанес выстрел по рамке соперника, однако мяч полетел выше ворот. 
    • 40'
      Заканчивается постепенно первый тайм. Пять минут до конца игрового отрезка остается. Бруннер сейчас отметился дальним ударом по рамке противника, но сфера полетела выше цели. 
    • 38'
      Ну, а Германия слишком явно на свои ворота "села". Такая сугубо оборонительная игра ничем хорошим закончиться не могла. Так и случилось в итоге. 
    • 37'
      Классно сыграла Аргентины во время своего очередного наступления. Мне кажется, что такими темпами и второй гол в ворота соперника Аргентина сможет забить. Все к этому идет.
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РУБЕРТО! 1:1!
      Все-таки Аргентина сравнивает счет в матче! Справедливо ведь! Классная атака "альбиселесте", передача с правого края на дальнюю штангу, которую спокойно замыкает в касание Руберто!
    • 34'
      А теперь в атаке Яльчинкая себя попытался проявить. Вышел он по центру на ударную позицию и мощно выстрелил по рамке соперника. Мяч прямо во вратаря прилетел!
    • Фол, нарушение
      33'
      Яльчинкая сбил оппонента в центре поля. Гересу по ноге прилетело. За этот тактический фол 18-й номер сборной Германии не увидел в свой пассив карточки желтого цвета. 
    • Угловой
      32'
      Еще один угловой подал у ворот соперника Эчеверри, но теперь с левого фланга. Правда, и эта подача для соперника никакой угрозы в себе не несла. 
    • 31'
      Небольшая пауза была в игре, пока соперники были на водопое. Получили они за время паузы рекомендации от своих наставников, после чего вернулись на поле. 
    • 30'
      Визуально кажется, что Аргентина играет сегодня в свое удовольствие. Много создают игроки "альбиселесте", часто бьют по воротам соперника, и сейчас оборона соперника буквально дрожать под этим прессингом начала. 
    • 28'
      Фактически полчаса отыграли соперники. Мяч не уходит из-под контроля Аргентины. Вторым темпом по воротам соперника пробивал Акунья, мяч полетел значительно выше цели. Слетел с ноги снаряд.
    • Угловой
      27'
      Одогу в обороне у ворот Германии сейчас отработал. На сей раз Акунья угловой Аргентины с правого края подавал, но прямо на ногу сопернику он подачу выполнил. Вынос последовал незамедлительно. 
    • Анонс
      26'
      61% против 19% по владению мячом на данный момент времени, и 20% в нейтральном владении находится мяч. Преимущество Аргентины очевидно, но воплотить его в результат пока не удается. 
    • 25'
      Герес в жестком подкате пытался сейчас добраться до снаряда, но явно нарушил правила против оппонента. Мяч достался Германии, которая штрафной удар разыгрывать не торопится. 
    • Угловой
      24'
      Новый угловой заработали игроки сборной Аргентины. Эчеверри на сей раз с правого края на дальний угол штрафной подачу производил, но партнеров в той зоне не оказалось. 
    • Угловой
      23'
      Самым наикрутейшим образом пока что немецкий вратарь смотрится, выдерживая даже под прессингом соперника. Ну, а сейчас он снова сыграл на выходе, зафиксировав мяч в перчатках после неудачной подачи "альбиселесте" от углового флага.
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТИЩЕ! Прострел у Аргентины с левого края сейчас пошел в центр. Там Альбаррасин спокойно должен был замыкать прострел от партнера, но каким-то образом среагировал на удар Хайде, который коленом спас свой коллектив, отразив мяч на угловой!
    • 20'
      Все в порядке с Бруннером, и 11-метровый удар рефери все-таки не назначил. Игру можно продолжать, Аргентина будет выстраивать свое наступление. 
    • Судья
      19'
      Бруннер сам сейчас потащил мя в чужую штрафную. В итоге убрал он оппонента на замахе, после чего получил удар по ноге от соперника. Рефери на "точку" указывать пока не стал. Но вообще-то это 11-метровый удар, как по мне...
    • 18'
      Пытается успокоить сейчас игру Германия. Немецкий коллектив понимает, что заведенный соперник ему ни к чему, а потому Бундестим всячески тормозят атакующие порывы оппонента. 
    • Угловой
      16'
      Первый в матче угловой заработан. Аргентина с правого края подала сферу в центр штрафной, но навес от Эчеверри оставлял желать лучшего. Германия спокойно отбивается.
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! Бруннер снова в центре внимания. Теперь он ассистировал Моэрстедту. Макс с линии штрафной в дальний угол мяч направлял, но сферу в перчатки поймал вратарь. 
    • 14'
      Бруннер выполнял передачу с левого края в центр штрафной, но на сей раз никого в штрафной Аргентины не оказалось. Спокойно мяч заполучили под свой контроль "альбиселесте". 
    • 13'
      Оба наставника с первых минут встречи пребывают у кромки поля. Все переживают и не хотят сегодня проигрывать. Но финалист в этом поединке будет только один.
    • 12'
      Как же должно быть обидно Аргентине за то, что при такой игре она пропустила гол. Целиком и полностью ситуацию на поле контролировали номинальные хозяева, но мяч оказался в сетки их ворот. 
    • Опасный момент
      10'
      Будет, будет отвечать Аргентина! Руберто с дужки штрафной наносил удар по воротам соперника. Мяч полетел рядом с правой стойкой. Было очень опасно, чуть не повезло!
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРУННЕР! 0:1!
      Ничего себе! А выходит вперед Германия. Первое же наступление немцев привела к тому, что Бруннер на левом краю мяч получил, ушел от двух защитников. Не дали ему пробить с правой ноги соперники, но в ближний угол выстрели левой седьмой номер. Мяч между рук и ног просочился в рамку Аргентины!
    • 8'
      Под постоянным прессингом пребывает Германия. Честно говоря, пока не ясно, за счет чего Бундестим сегодгня собираются что-т противопоставить оппоненту. Даже толком мяч у немцев сейчас не держится. 
    • 7'
      Нет, в итоге дальний удар сам Эчеверри нанес. Крайне неудачное решение от 10-го номера Аргентины. Мяч полетел значительно выше цели. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Против Эчеверри были нарушены правила. Аргентинская сборная в 27 метрах от ворота заработала штрафной удар. Вряд ли с этой точки последует прямой удар, а вот подача в штрафную наверняка произойдет. 
    • 4'
      Отбивается сейчас немецкая сборная после очередной волны атаки соперника. Мне кажется, что "альбиселесте" сделали ставку на быстрый гол в этом поединке. 
    • 3'
      Футболисты сборной Аргентины вышли на футбольный газон в бело-голубых цветах, в то время, как игроки сборной Германии предстали перед нами во всем черном.
    • Опасный момент
      2'
      НЕВЕРОЯТНО! Сразу же ошибку на своей половине поля Ельч допустил. В итоге Эчеверри сумел прокинуть мяч мимо вратаря и посылал сферу в опустевший створ, но в цель не попал! Упустила Аргентина прекрасный шанс открыть счет в матче!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка 1/2 финала юношеского (до 17 лет) чемпионата мира по футболу сыграют сборные Аргентины и Германии. Встреча состоится в индонезийской Суракарте, на арене «Мэнахан».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 111
    Аргентина (до 17 лет) 73% (81)
    X 7.2% (8)
    Германия (до 17 лет) 19.8% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина (до 17 лет) 3:3 Германия (до 17 лет)

    Исход игры
    Аргентина (до 17 лет)
    73% (81)
    Ничья
    7.2% (8)
    Германия (до 17 лет)
    19.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.55% (76)
    Меньше
    22.45% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.61% (79)
    Нет
    19.39% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина (до 17 лет)
    47.7% (53)
    1:0 Аргентина (до 17 лет)
    11.7% (13)
    1:2 Германия (до 17 лет)
    9% (10)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    3:1 Аргентина (до 17 лет)
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:3 Германия (до 17 лет)
    2.7% (3)
    0:1 Германия (до 17 лет)
    2.7% (3)
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