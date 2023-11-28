ОПАСНО! Эчеверри! Классный удар по воротам нанес игрок аргентинской команды, но Хайде спас свой коллектив, сумев каким-то чудесным образом отразить мяч в сторону!

Очень напряженная концовка, стоит этот факт признать. Замены в составе немецкой команды готовятся. Или, по крайней мере, одна ротация точно.

Целых восемь минут судья добавил к основному времени второго тайма.

Вместо автора пока победного гола в матче Моэрстедта на поле появился Рюгер. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии.

Потягивают уже время игроки немецкой сборной. Дают они понять, что концовка встречи будет вязкой и далеко не самой активной.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:3! РУБЕРТО! ХЕТ-ТРИК! Спасается Аргентина!!! Дала сбой оборона немецкой команды сейчас. Эчеверри хладнокровно отдал проникающий пас в центр на партнера, который уже в подкате, еле доставая до снаряда, переправляет сферу в ворота оппонента! Сегодня Руберто - герой аргентинской нации!

Франко Вильяльба на поле появляется вместо Херемиаса Флорентина. Это ротация сразу под серию 11-метровых ударов!

Много сегодня ошибаются аргентинцы. Дважды голкипер "альбиселесте" ошибся в пользу соперника. Еще однажды Вильяльба не лучшим образом в своей штрафной сыграл. Ну, а Германия своего соперника за это уверенно наказывает.

Мастантуоно за фол против Аршауи получает карточку желтого цвета. Слишком явное нарушение он совершил, за что был наказан главным арбитром встречи.

Бруннер оформил хет-трик, но судья его третий мяч не засчитан, поскольку на добивании футболист немецкой команды выстреливал уже из офсайда.

Пошли желтые карточки у нас. Нервы на пределе у коллективов. Хименеса по ногам отоварил Дарвих, после чего увидел перед собой "горчичник".

Хиц вместо Дарвиха на поле появляется в составе сборной Германии. Немецкая сборная откровенно на сохранение результата переходит.

Моэрстедт фолит сейчас против соперника. В руках судьи и тут появляется карточка желтого цвета. Действительно посыпались предупреждения.

Хименес следом увидел карточку перед собой. Опять-таки, крайне грубый подкат, который привел к фолу и предупреждению со стороны судьи.

Хименес снова наносил удар по воротам соперника. Мяч прилетел в голкипера, который среагировал и свою команду сумел спасти!

В случае ничейного результата в основное время поединка нас будут ждать сразу 11-метровые удары. Регламентом экстра-таймы по 15 минут не предусмотрены.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОЭРСТЕДТ! 2:3! Невероятно! Германия снова вырывается вперед! Подача с левого края. Вильяльба не лучшим образом сыграл на выносе, выбил мяч прямо на голову Максу, который, опять-таки, головой ткнул мяч в сторону правой "девятки". Мяч оказался в сетке! Красота!

Нет, ну какой же интригующий поединок мы с вами смотрим сегодня. Фантастически играют обе команды. Интрига в концовке поединка нам обеспечена.

Лапласе на линии штрафной получил мяч, но пока подбирал ногу для удара, сферу у него защитники уже выбили. Мяч в центр поля был вынесен.

Продолжает Аргентина активно свои замены использовать. Вместо Альбаррасина на поле появился Гутьеррес. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

Эчеверри пронесся к воротам, после чего с дужки штрафной пытался он, как рукой, положить мяч в сторону правой "девятки", но с траекторией полета не рассчитал. Сфера выше цели ушла.

Сегодня в программе молодежного чемпионата мира по футболу еще один полуфинальный поединок стоит. Это встреча между сборными Франции и Мали. Текстовую трансляцию того поединка наш спортивный портал, конечно же, проведет в прямом эфире.

Одогу в центре поля нарушает правила против соперника. В руках рефери появилась карточка желтого цвета, которая была предъявлена футболисту немецкой дружины.

Вместо Яльчинкая на поле в составе гостей Рамзак появился. Первая, если я не ошибаюсь, ротация у Бундестим на сегодня случилась.

Водопой в игре. Небольшая пауза у нас назрела, пока водные запасы пополняют игроки обеих сборных. Порядка 20 минут еще играть противникам с учетом добавленного ко второму тайму времени.

Онтиверо с поля ушел у Аргентины в перерыве. Вильяльба на поле в составе "альбиселесте" появился. Именно он теперь слева в обороне будет играть у номинальных хозяев.

Дарвих классную передачу отдал на Моэрстедта, и девятый номер выстрелил под опорную голкиперу. Впрочем, Флорентин сумел спасти свою команду, отразив сферу на угловой!

Отбивается и сейчас Аргентина после навеса соперника от углового флага. Мяч вынесен в район центрального круга, где до снаряда первыми добираются защитники сборной "альбиселесте".

Обостряющий пас на Акунью последовал. Тот в подкате попытался до снаряда добраться, но до удара по рамке дело так и не довел футболист. Вратарь его опередил

Субиабре, как казалось, получил мяч в выгодной позиции, после чего нанес сильный и мощный удар по воротам, но мяч скакнул у футболиста и полетел значительно выше цели!

Субиабре сейчас активно навязывал борьбу своим соперникам, но в офсайде явном пребывал игрок Аргентины. Интересно, что судьи не среагировали. Аут заработали хозяева.

А тут уже все тот же Субиабре в жестком подкате пошел против соперника, срубив его на газон. Пока отказывается показывать желтые карточки арбитр.

Немало болельщиков сегодня на стадионе, честно говоря. Поддержка у Аргентины довольно неплохая, что не может не радовать самих футболистов.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРУННЕР! 2:2! Сегодня бенефис Руберто и Бруннера! Неудачно выбил мяч кипер Аргентины. Бруннер в итоге получил снаряд, после чего сблизился со штрафной соперника и нанес неотразимый выстрел в дальний угол! Красивейший гол!

Субиабре и Акунья поле покинули у Аргентины. Лапласе и Мастантуоно на газоне вместе них появились. Отметим эти ротации в нашем противостоянии.

Только вышел Мастантуоно на футбольное поле, как тут же правила против соперника нарушил. В итоге 20-й номер Аргентины был наказан "горчичником".

Достойные соперники в полуфинале сегодня сошлись, в этом нет никакого сомнения. И Германия, и Аргентина - команды, которые, безусловно, достойны финала.

Хименес отдавал пас вперед, но ход своим партнерам, но передача Хуана оставляла желать лучшего. Никто из партнеров его не поддержал в этой ситуации.

Бруннер выполнял забег по левому флангу. Сместился далее игрок в центр и надеялся пробить по воротам соперника, однако до удара дело так и не довел.

Пожалуй, что тот, кто забьет в этом матче третий гол, сможет победить. Но сейчас оппоненты будут действовать более осторожно и не лезть на рожон.

Первый тайм

— И далее звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. По мне, логичный счет по итогам первого тайма. Отдохнем и вернемся на поле!

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РУБЕРТО! 2:1!

Оформляет форвард Аргентины дубль в матче! От Акуньи получил Руберто пас. Убрал тот на замахе одного из защитников, после чего по невероятной траектории направил снаряд в правую "девятку"! Прекрасный гол!

45' МОМЕНТИЩЕ! Классно разрезали своей комбинацией всю оборону соперника немцы. С правого фланга последовал пас на Дарвиха. Тот пяткой скатил снаряд под удар Бруннеру, который с линии штрафной направил мяч выше перекладины!

45' Снова Бруннер в центре внимания. Разбегался он с мячом по бровке, но получил удар по ногам, после чего оказался лежащим на футбольном газоне. Фола не было, как считает рефери.

45' Немцы за счет длинного паса пытаются выйти сейчас из обороны, но Бруннер на левом фланге, пытаясь сохранить сферу в игре, упустил ее за пределы газона.

45' Пять минут судья добавил к основному времени первого тайма.

44' Заканчивается основное время первого тайма у нас. Фол со стороны Дарвиха сейчас углядел португальский рефери. Мяч отдал судья сейчас Аргентине.

43' Заканчивается уже основное время первого тайма. Можно уже сейчас рассуждать над тем, что повезло Германии, что по ходу первого тайма Бундестим пропустили только один гол в свои ворота.

42' Аршауи бил по воротам противника с дальнего расстояния, однако мяч не лег на ногу игроку. Сфера пошла намного выше цели. Снова неудача постигла Германию в атаке.

41' Немецкий коллектив активно владеет снарядом сейчас. Субиабре получил мяч сейчас от партнера, после чего нанес выстрел по рамке соперника, однако мяч полетел выше ворот.

40' Заканчивается постепенно первый тайм. Пять минут до конца игрового отрезка остается. Бруннер сейчас отметился дальним ударом по рамке противника, но сфера полетела выше цели.

38' Ну, а Германия слишком явно на свои ворота "села". Такая сугубо оборонительная игра ничем хорошим закончиться не могла. Так и случилось в итоге.

37' Классно сыграла Аргентины во время своего очередного наступления. Мне кажется, что такими темпами и второй гол в ворота соперника Аргентина сможет забить. Все к этому идет.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РУБЕРТО! 1:1!

Все-таки Аргентина сравнивает счет в матче! Справедливо ведь! Классная атака "альбиселесте", передача с правого края на дальнюю штангу, которую спокойно замыкает в касание Руберто!

34' А теперь в атаке Яльчинкая себя попытался проявить. Вышел он по центру на ударную позицию и мощно выстрелил по рамке соперника. Мяч прямо во вратаря прилетел!

33' Яльчинкая сбил оппонента в центре поля. Гересу по ноге прилетело. За этот тактический фол 18-й номер сборной Германии не увидел в свой пассив карточки желтого цвета.

32' Еще один угловой подал у ворот соперника Эчеверри, но теперь с левого фланга. Правда, и эта подача для соперника никакой угрозы в себе не несла.

31' Небольшая пауза была в игре, пока соперники были на водопое. Получили они за время паузы рекомендации от своих наставников, после чего вернулись на поле.

30' Визуально кажется, что Аргентина играет сегодня в свое удовольствие. Много создают игроки "альбиселесте", часто бьют по воротам соперника, и сейчас оборона соперника буквально дрожать под этим прессингом начала.

28' Фактически полчаса отыграли соперники. Мяч не уходит из-под контроля Аргентины. Вторым темпом по воротам соперника пробивал Акунья, мяч полетел значительно выше цели. Слетел с ноги снаряд.

27' Одогу в обороне у ворот Германии сейчас отработал. На сей раз Акунья угловой Аргентины с правого края подавал, но прямо на ногу сопернику он подачу выполнил. Вынос последовал незамедлительно.

26' 61% против 19% по владению мячом на данный момент времени, и 20% в нейтральном владении находится мяч. Преимущество Аргентины очевидно, но воплотить его в результат пока не удается.

25' Герес в жестком подкате пытался сейчас добраться до снаряда, но явно нарушил правила против оппонента. Мяч достался Германии, которая штрафной удар разыгрывать не торопится.

24' Новый угловой заработали игроки сборной Аргентины. Эчеверри на сей раз с правого края на дальний угол штрафной подачу производил, но партнеров в той зоне не оказалось.

23' Самым наикрутейшим образом пока что немецкий вратарь смотрится, выдерживая даже под прессингом соперника. Ну, а сейчас он снова сыграл на выходе, зафиксировав мяч в перчатках после неудачной подачи "альбиселесте" от углового флага.

21' МОМЕНТИЩЕ! Прострел у Аргентины с левого края сейчас пошел в центр. Там Альбаррасин спокойно должен был замыкать прострел от партнера, но каким-то образом среагировал на удар Хайде, который коленом спас свой коллектив, отразив мяч на угловой!

20' Все в порядке с Бруннером, и 11-метровый удар рефери все-таки не назначил. Игру можно продолжать, Аргентина будет выстраивать свое наступление.

19' Бруннер сам сейчас потащил мя в чужую штрафную. В итоге убрал он оппонента на замахе, после чего получил удар по ноге от соперника. Рефери на "точку" указывать пока не стал. Но вообще-то это 11-метровый удар, как по мне...

18' Пытается успокоить сейчас игру Германия. Немецкий коллектив понимает, что заведенный соперник ему ни к чему, а потому Бундестим всячески тормозят атакующие порывы оппонента.

16' Первый в матче угловой заработан. Аргентина с правого края подала сферу в центр штрафной, но навес от Эчеверри оставлял желать лучшего. Германия спокойно отбивается.

15' МОМЕНТ! Бруннер снова в центре внимания. Теперь он ассистировал Моэрстедту. Макс с линии штрафной в дальний угол мяч направлял, но сферу в перчатки поймал вратарь.

14' Бруннер выполнял передачу с левого края в центр штрафной, но на сей раз никого в штрафной Аргентины не оказалось. Спокойно мяч заполучили под свой контроль "альбиселесте".

13' Оба наставника с первых минут встречи пребывают у кромки поля. Все переживают и не хотят сегодня проигрывать. Но финалист в этом поединке будет только один.

12' Как же должно быть обидно Аргентине за то, что при такой игре она пропустила гол. Целиком и полностью ситуацию на поле контролировали номинальные хозяева, но мяч оказался в сетки их ворот.

10' Будет, будет отвечать Аргентина! Руберто с дужки штрафной наносил удар по воротам соперника. Мяч полетел рядом с правой стойкой. Было очень опасно, чуть не повезло!

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРУННЕР! 0:1!

Ничего себе! А выходит вперед Германия. Первое же наступление немцев привела к тому, что Бруннер на левом краю мяч получил, ушел от двух защитников. Не дали ему пробить с правой ноги соперники, но в ближний угол выстрели левой седьмой номер. Мяч между рук и ног просочился в рамку Аргентины!

8' Под постоянным прессингом пребывает Германия. Честно говоря, пока не ясно, за счет чего Бундестим сегодгня собираются что-т противопоставить оппоненту. Даже толком мяч у немцев сейчас не держится.

7' Нет, в итоге дальний удар сам Эчеверри нанес. Крайне неудачное решение от 10-го номера Аргентины. Мяч полетел значительно выше цели.

5' Против Эчеверри были нарушены правила. Аргентинская сборная в 27 метрах от ворота заработала штрафной удар. Вряд ли с этой точки последует прямой удар, а вот подача в штрафную наверняка произойдет.

4' Отбивается сейчас немецкая сборная после очередной волны атаки соперника. Мне кажется, что "альбиселесте" сделали ставку на быстрый гол в этом поединке.

3' Футболисты сборной Аргентины вышли на футбольный газон в бело-голубых цветах, в то время, как игроки сборной Германии предстали перед нами во всем черном.

2' НЕВЕРОЯТНО! Сразу же ошибку на своей половине поля Ельч допустил. В итоге Эчеверри сумел прокинуть мяч мимо вратаря и посылал сферу в опустевший створ, но в цель не попал! Упустила Аргентина прекрасный шанс открыть счет в матче!