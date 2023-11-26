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  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Аргентина (до 17 лет)
 
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Германия (до 17 лет)
Прогнозы 2
Аргентина (до 17 лет) 50% (1)
X 50% (1)
Германия (до 17 лет) 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ(1Л
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эчеверри Клаудио 5 1
Руберто Агустин 5 (1) 1
Лопес Сантьяго 2 0.4
Акунья Валентино 1 0.2
Лапласе Тьяго 1 0.2
Субиабре Ян 1 0.2
Германия (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мёрштедт Макс 3 0.6
Рамзак Роберт 2 0.4
Ялчинкайя Билал 2 0.4
Да Сильва Морейра Эрик 2 0.4
Бруннер Парис 2 (1) 0.4
Дарвич Ной 1 0.2
Херрманн Чарльз 1 0.2

Карточки

Аргентина (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Германия (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аргентина (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 17 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Аргентина (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Германия (до 17 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
6
Аргентина (до 17 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Германия (до 17 лет)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина (до 17 лет)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бразилия (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 5:0 Польша (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:4 Япония (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3
Аргентина (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 1:2 Парагвай (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 3:2 Аргентина (до 17 лет) - Таджикистан (до 17 лет) 3:1 Камерун (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Испания (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет) 1:2 Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Мексика (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Кот-д'Ивуар (до 17 лет) 2:1 Аргентина (до 17 лет) - Тунис (до 17 лет) 3:1 Аргентина (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Аргентина (до 17 лет) - Австрия (до 17 лет) 3:2 Иран (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:1 Jamaica - U17 - Аргентина (до 17 лет) 1:2
Германия (до 17 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - США (до 17 лет) 3:2 Германия (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 3:0 Новая Зеландия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3
Мексика (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Украина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Лихтенштейн (до 17 лет) 6:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Польша (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:5 Германия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Шотландия (до 17 лет) 3:0 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Португалия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 3:4 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 7:0 Турция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:2 Словакия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:0 Германия (до 17 лет) - Молдова (до 17 лет) 4:0

Результаты матчей

Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
4
1
2.5
4
1
2
3
3.5
1
4
4.5
1/8 финала
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1/4 финала
0 Бразилия (до 17 лет)
3 Аргентина (до 17 лет)
0 Испания (до 17 лет)
1 Германия (до 17 лет)
1 Франция (до 17 лет)
0 Узбекистан (до 17 лет)
1 Мали (до 17 лет)
0 Марокко (до 17 лет)
1/2 финала
Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 5
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Япония (до 17 лет) Танака Ренто 4
Узбекистан (до 17 лет) Саидов Амирбек 4
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 1 день 10 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 2
    Аргентина (до 17 лет) 50% (1)
    X 50% (1)
    Германия (до 17 лет) 0% (0)
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    Прогнозы на матч Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

    Исход игры
    Аргентина (до 17 лет)
    75% (3)
    Ничья
    25% (1)
    Германия (до 17 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (3)
    Меньше
    25% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина (до 17 лет)
    75% (3)
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    Аргентина (до 17 лет)
    Германия (до 17 лет)
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