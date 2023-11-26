История личных встреч
Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эчеверри Клаудио
|5
|1
|Руберто Агустин
|5 (1)
|1
|Лопес Сантьяго
|2
|0.4
|Акунья Валентино
|1
|0.2
|Лапласе Тьяго
|1
|0.2
|Субиабре Ян
|1
|0.2
Германия (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мёрштедт Макс
|3
|0.6
|Рамзак Роберт
|2
|0.4
|Ялчинкайя Билал
|2
|0.4
|Да Сильва Морейра Эрик
|2
|0.4
|Бруннер Парис
|2 (1)
|0.4
|Дарвич Ной
|1
|0.2
|Херрманн Чарльз
|1
|0.2
Карточки
Аргентина (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Германия (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Аргентина (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 17 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Аргентина (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Германия (до 17 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
6
Аргентина (до 17 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Германия (до 17 лет)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина (до 17 лет)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бразилия (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 5:0 Польша (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:4 Япония (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3
Аргентина (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 1:2 Парагвай (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 3:2 Аргентина (до 17 лет) - Таджикистан (до 17 лет) 3:1 Камерун (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Испания (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет) 1:2 Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Мексика (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Кот-д'Ивуар (до 17 лет) 2:1 Аргентина (до 17 лет) - Тунис (до 17 лет) 3:1 Аргентина (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Аргентина (до 17 лет) - Австрия (до 17 лет) 3:2 Иран (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:1 Jamaica - U17 - Аргентина (до 17 лет) 1:2
Германия (до 17 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - США (до 17 лет) 3:2 Германия (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 3:0 Новая Зеландия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3
Мексика (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Украина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Лихтенштейн (до 17 лет) 6:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Польша (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:5 Германия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Шотландия (до 17 лет) 3:0 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Португалия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 3:4 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 7:0 Турция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:2 Словакия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:0 Германия (до 17 лет) - Молдова (до 17 лет) 4:0
Результаты матчей
Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
41
23
14
1/8 финала
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
- 1:3 ЭКВ-БРА
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
- 5:0 АРГ-ВЕН
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
- 2:1 ИСП-ЯПО
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
- 3:2 ГЕР-США
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
- 0:0 ФРА-СЕН
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
- 1:2 АНГ-УЗБ
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аргентина (до 17 лет)
|Эчеверри Клаудио
|5
|Аргентина (до 17 лет)
|Руберто Агустин
|5
|Бразилия (до 17 лет)
|Кауан Элиас
|4
|Япония (до 17 лет)
|Танака Ренто
|4
|Узбекистан (до 17 лет)
|Саидов Амирбек
|4
|Мали (до 17 лет)
|Думбия Мамаду
|1
|Испания (до 17 лет)
|Хименес Рауль
|1
|Венесуэла (до 17 лет)
|Секера Джованни
|1
|США (до 17 лет)
|Холл Тэйлор
|1
|Канада (до 17 лет)
|Биелло Алессандро
|1
Прогнозы на матч Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)
Исход игры
Аргентина (до 17 лет)
75% (3)
Ничья
25% (1)
Германия (до 17 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (3)
Меньше
25% (1)
Обе команды забьют
Да
100% (4)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
2:1 Аргентина (до 17 лет)
75% (3)
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