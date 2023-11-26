Бразилия (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

Аргентина (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет)

Польша (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

Япония (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

11.11.2023

Аргентина (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет)

1:2

07.11.2019

Парагвай (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

3:2

03.11.2019

Аргентина (до 17 лет) - Таджикистан (до 17 лет)

3:1

31.10.2019

Камерун (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

1:3

28.10.2019

Испания (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

0:0

24.10.2015

Аргентина (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет)

1:2

21.10.2015

Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

0:4

18.10.2015

Мексика (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

2:0

08.11.2013

Швеция (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

4:1

05.11.2013

Аргентина (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет)

0:3

02.11.2013

Аргентина (до 17 лет) - Кот-д'Ивуар (до 17 лет)

2:1

29.10.2013

Аргентина (до 17 лет) - Тунис (до 17 лет)

3:1

25.10.2013

Аргентина (до 17 лет) - Канада (до 17 лет)

3:0

22.10.2013

Аргентина (до 17 лет) - Австрия (до 17 лет)

3:2

19.10.2013

Иран (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет)

1:1

21.06.2011

Jamaica - U17 - Аргентина (до 17 лет)

1:2