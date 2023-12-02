Тур: 37.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Лукас
VI
17
Жоване
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
21 Igor GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
-
36 Thauan Lara
-
-
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.13
1.31
Среднее время на гол
80
68
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.56
Среднее время на гол
72
160
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
75
96
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8
|0.22
|Роджер
|7 (2)
|0.19
|Ромеро Анхель
|6
|0.16
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.11
|Аугусто Ренато
|2
|0.05
|Майкон Барберан
|2
|0.05
|Жил Карлос
|2
|0.05
|Жулиано де Паула
|2
|0.05
|Оливейра Руан
|2
|0.05
|Лукас VI
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Москардо Габриэль
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|8 (1)
|0.22
|Вандерсон
|6
|0.16
|José Maurisio3
|5
|0.14
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.08
|Бустос Фабрисио
|3
|0.08
|Адриано Луис
|3
|0.08
|Джонни
|2
|0.05
|Энрике Педро
|2 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|2
|0.05
|Энрике Бруно
|2
|0.05
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Журавски Алешандре
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагнер Лемос
|10
|0
|Жил Карлос
|9
|0
|Fabio Santos IV
|7
|0
|Мендес Бруно II
|5
|1
|Алберто Юри
|6
|0
|Вера Фаусто
|6
|0
|Майкон Барберан
|4
|1
|Москардо Габриэль
|5
|0
|Лукас VI
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Каэтано Жоао
|3
|0
|Оливейра Руан
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Аугусто Ренато
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|12
|1
|Джонни
|7
|0
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Патрик Алан
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Мартинс Родригес
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|José Maurisio3
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Арангис Чарлес
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Адриано Луис
|1
|1
|Мальо Уго
|1
|1
|Ромуло
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
6
Коринтианс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
15
22
Коринтианс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
27
28
Голы по времени матча
Забито
25
15
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 26
0
0%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
4
16%
5
33%
46-60
7
28%
2
13%
61-75
7
28%
3
20%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
5
23%
76-90
Забито
18
26
13 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
4
22%
4
15%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
26
21
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
8%
6
29%
61-75
9
35%
7
33%
76-90
Забито
43
41
20 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 14
4
9%
6
15%
1-15
7
16%
6
15%
16-30
9
21%
4
10%
31-45
4
9%
10
24%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
11
26%
8
20%
76-90
Пропущено
47
43
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
3
6%
6
14%
1-15
12
26%
5
12%
16-30
7
15%
8
19%
31-45
7
15%
3
7%
46-60
5
11%
9
21%
61-75
13
28%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Байя 1:5 Гремио - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Результаты матчей
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
8 раз 44%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
Точный счет
1:1
9 раз 25%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 53%
0
8 раз 22%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
0
14 раз 39%
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
126
513
810
315
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
108
414
414
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
2214
927
1224
531
333
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|19
|9
|8
|62 - 32
|66
|2.
|37
|18
|10
|9
|58 - 35
|64
|3.
|36
|18
|9
|9
|49 - 27
|63
|4.
|36
|18
|9
|9
|54 - 40
|63
|5.
|36
|19
|5
|12
|59 - 54
|62
|6.
|36
|16
|11
|9
|47 - 33
|59
|7.
|36
|16
|8
|12
|49 - 43
|56
|8.
|37
|13
|15
|9
|49 - 41
|54
|9.
|36
|13
|11
|12
|38 - 36
|50
|10.
|0:0
|37
|13
|11
|13
|41 - 43
|50
|11.
|36
|13
|9
|14
|42 - 43
|48
|12.
|36
|13
|9
|14
|36 - 37
|48
|13.
|0:0
|37
|11
|15
|11
|44 - 46
|48
|14.
|36
|11
|12
|13
|34 - 31
|45
|15.
|36
|11
|10
|15
|38 - 59
|43
|16.
|36
|11
|9
|16
|39 - 49
|42
|17.
|36
|11
|8
|17
|44 - 49
|41
|18.
|36
|8
|11
|17
|35 - 52
|35
|19.
|36
|8
|6
|22
|41 - 70
|30
|20.
|36
|4
|9
|23
|39 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|34 - 12
|41
|3.
|18
|13
|2
|3
|33 - 16
|41
|4.
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|5.
|19
|11
|4
|4
|37 - 18
|37
|6.
|18
|10
|5
|3
|27 - 14
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|8.
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|9.
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|10.
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|11.
|0:0
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|0:0
|19
|6
|11
|2
|25 - 21
|29
|13.
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|14.
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|15.
|18
|6
|7
|5
|25 - 26
|25
|16.
|18
|5
|6
|7
|20 - 22
|21
|17.
|18
|4
|7
|7
|13 - 16
|19
|18.
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|19.
|18
|4
|4
|10
|17 - 26
|16
|20.
|18
|4
|2
|12
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|2.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|3.
|18
|8
|3
|7
|16 - 15
|27
|4.
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|21 - 15
|26
|6.
|18
|6
|7
|5
|28 - 20
|25
|7.
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|8.
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|9.
|0:0
|19
|5
|6
|8
|14 - 23
|21
|10.
|0:0
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|11.
|19
|4
|7
|8
|19 - 22
|19
|12.
|18
|5
|3
|10
|15 - 23
|18
|13.
|18
|5
|3
|10
|13 - 33
|18
|14.
|18
|4
|4
|10
|17 - 27
|16
|15.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|18
|4
|2
|12
|24 - 44
|14
|18.
|18
|3
|4
|11
|18 - 28
|13
|19.
|18
|1
|8
|9
|10 - 23
|11
|20.
|18
|0
|7
|11
|21 - 42
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|18 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Коритиба Парана
|Robson IV
|13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11