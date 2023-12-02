  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 13'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
3
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
7
Майкон
Барберан
20
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
11
Ромеро
Анхель
17
Жоване
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
21
Igor
Gomes
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
Коринтианс
4-5-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
К
1:1
К
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:2
КБ
2:0
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.31

Среднее время на гол

80
68

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.56

Среднее время на гол

72
160

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

75
96

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 8 0.22
Роджер 7 (2) 0.19
Ромеро Анхель 6 0.16
Fabio Santos IV 4 (4) 0.11
Аугусто Ренато 2 0.05
Майкон Барберан 2 0.05
Жил Карлос 2 0.05
Жулиано де Паула 2 0.05
Оливейра Руан 2 0.05
Лукас VI 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Араужо Матеус 1 0.03
Педринью Роша 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Жоване 1 0.03
Москардо Габриэль 1 0.03
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 8 (1) 0.22
Вандерсон 6 0.16
José Maurisio3 5 0.14
Патрик Алан 3 (1) 0.08
Бустос Фабрисио 3 0.08
Адриано Луис 3 0.08
Джонни 2 0.05
Энрике Педро 2 (1) 0.05
Де Пена Карлос 2 0.05
Энрике Бруно 2 0.05
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Журавски Алешандре 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагнер Лемос 10 0
Жил Карлос 9 0
Fabio Santos IV 7 0
Мендес Бруно II 5 1
Алберто Юри 6 0
Вера Фаусто 6 0
Майкон Барберан 4 1
Москардо Габриэль 5 0
Лукас VI 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Каэтано Жоао 3 0
Оливейра Руан 3 0
Рони 2 0
Ромеро Анхель 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Биду 2 0
Аугусто Ренато 1 0
Педринью Роша 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Мигель Карлос 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 12 1
Джонни 7 0
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Патрик Алан 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Мартинс Родригес 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Энрике Бруно 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
José Maurisio3 4 0
Lucca 2 1
Арангис Чарлес 3 0
Моледо Родриго 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Igor Gomes 3 0
Адриано Луис 1 1
Мальо Уго 1 1
Ромуло 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
6
Коринтианс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

15
22
Коринтианс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

27
28

Голы по времени матча

Забито

25
15
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 26
0
0%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
4
16%
5
33%
46-60
7
28%
2
13%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Пропущено

21
22
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
5
23%
76-90

Забито

18
26
13 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
4
22%
4
15%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

26
21
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
8%
6
29%
61-75
9
35%
7
33%
76-90

Забито

43
41
20 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 14
4
9%
6
15%
1-15
7
16%
6
15%
16-30
9
21%
4
10%
31-45
4
9%
10
24%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
11
26%
8
20%
76-90

Пропущено

47
43
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
3
6%
6
14%
1-15
12
26%
5
12%
16-30
7
15%
8
19%
31-45
7
15%
3
7%
46-60
5
11%
9
21%
61-75
13
28%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Байя 1:5 Гремио - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
8 раз 44%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%

Точный счет

1:1
9 раз 25%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 53%
0
8 раз 22%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
0
14 раз 39%
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
8
10
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
8
4
14
1.5
4
14
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
22
14
9
27
1.5
12
24
5
31
2.5
3
33
2
34
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 19 9 8 62 - 32 66
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 18 10 9 58 - 35 64
3.
Атлетико Минейро
 36 18 9 9 49 - 27 63
4.
Фламенго
 36 18 9 9 54 - 40 63
5.
Гремио
 36 19 5 12 59 - 54 62
6.
Ред Булл Брагантино
 36 16 11 9 47 - 33 59
7.
Флуминенсе
 36 16 8 12 49 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 37 13 15 9 49 - 41 54
9.
Сан-Паулу
 36 13 11 12 38 - 36 50
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 37 13 11 13 41 - 43 50
11.
Форталеза Сеара
 36 13 9 14 42 - 43 48
12.
Куяба
 36 13 9 14 36 - 37 48
13.
Коринтианс
 0:0 37 11 15 11 44 - 46 48
14.
Крузейро
 36 11 12 13 34 - 31 45
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 36 8 11 17 35 - 52 35
19.
Коритиба Парана
 36 8 6 22 41 - 70 30
20.
Америка Минейро
 36 4 9 23 39 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 13 2 3 34 - 12 41
3.
Гремио
 18 13 2 3 33 - 16 41
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 18 10 5 3 27 - 14 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 18 9 5 4 24 - 15 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 0:0 19 6 11 2 25 - 21 29
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 19 5 6 8 14 - 23 21
10.
Коринтианс
 0:0 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 7 8 19 - 22 19
12.
Форталеза Сеара
 18 5 3 10 15 - 23 18
13.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
14.
Гойяс
 18 4 4 10 17 - 27 16
15.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 18 3 4 11 18 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 18 1 8 9 10 - 23 11
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Весь список
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Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
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