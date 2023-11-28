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  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Франция (до 17 лет)
0:1
Перерыв
Мали (до 17 лет)
0'
0:1
45' Гол
Диарра Ибрагим

Ход матча

45'
0:1
Диарра Ибрагим
Прогнозы 114
Франция (до 17 лет) 85.1% (97)
X 5.3% (6)
Мали (до 17 лет) 9.6% (11)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тинкр Жоан 3 (1) 0.5
Ламбурд Матис 1 0.17
Мёпийу Бастьен 1 0.17
Амугу Матис 1 0.17
Бунеб Исмаил 1 0.17
Гомис Тидиам 1 (1) 0.17
Мали (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диарра Ибрагим 4 0.67
Барри Махамуд 3 0.5
Думбия Мамаду 3 (1) 0.5
Канате Ибрагим 2 (1) 0.33
Макалу Хамиду 1 0.17
Тиа Анж Мартиал 1 0.17
Тиеро Усман 1 0.17

Карточки

Франция (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мали (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Мамаду 0 1

Результаты матчей

Франция (до 17 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мали (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мали (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9
Франция (до 17 лет)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мали (до 17 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
1
11%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
63%
3
21%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3
Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 4:0
Мали (до 17 лет)
(18 матчей)
72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 поражений
Мали (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 5:0 Канада (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:5 Испания (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:0
Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Бразилия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:0 Мали (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 1:3 Мали (до 17 лет) - Гана (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Ирак (до 17 лет) 5:1 Мали (до 17 лет) - Новая Зеландия (до 17 лет) 3:1 Турция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:3 Парагвай (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 3:2 Мали (до 17 лет) - Нигерия (до 17 лет) 0:2 Мали (до 17 лет) - Бельгия (до 17 лет) 3:1 Хорватия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:1 Мали (до 17 лет) - КНДР (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Гондурас (до 17 лет) 3:0 Эквадор (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:2

Результаты матчей

Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
3
2
1/8 финала
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
1/4 финала
1 Франция (до 17 лет)
0 Узбекистан (до 17 лет)
1 Мали (до 17 лет)
0 Марокко (до 17 лет)
0 Бразилия (до 17 лет)
3 Аргентина (до 17 лет)
0 Испания (до 17 лет)
1 Германия (до 17 лет)
1/2 финала
Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
7 Германия (до 17 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 8
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Мали (до 17 лет) Диарра Ибрагим 4
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Германия (до 17 лет) Моэрстедт Макс 4
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Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Диарра пока является автором единственного гола в матче, и сборная Мали после первого тайма впереди - 0:1. 
  • 45'
    Все-таки открывает счет в матче более активная сборная Мали. Ну, а Франции теперь ничего не остается делать, кроме как во втором тайме просыпаться. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАРРА! 0:1!
    Забивает капитан сборной Мали! Подача с левого края пошла в центр вратарской. Не лучшим образом сыграл Арнье, отбив мяч прямо на Диарра, который в касание переправил снаряд в сетку!
  • 45'
    Гомис сделал пас на Тити на правый фланг, откуда игрок сборной Франции подал слишком сильно и крайне неточно. Сфера за пределы поля укатилась по итогу. 
  • 45'
    Гомис после передачи с левого края поймал сферу на ногу. Наносил он выстрел по рамке соперника, но угодил прямо в защитника, после чего сфера прилетела в руки вратарю. 
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут добавляет рефери. Почти угадали мы с вами.
  • 44'
    Последние минуты первого тайма у нас заканчиваются. Надо полагать, что минут пять добавит к первой половине игры судья. Пауз было предостаточно у нас. 
  • Опасный момент
    42'
    Секу Коне теперь проверил реакцию вратаря хозяев. Из-за пределов штрафной он выстрел нанес, но кипер был к такому повороту готов!
  • Опасный момент
    41'
    УФФФ! Ламбурд на правом фланге разобрался с тремя соперника и выкатил снаряд под удар Гомису. Тот в касание посылал сферу по центру, однако угодил в голову кому-то из защитников!
  • 40'
    Финальная встреча пройдет на этой же арене в Суракарте, уже 2 декабря. Победитель этого поединка сыграют против Германии в решающей встрече. LiveResult.Ru, конечно же, проведет прямую текстовую трансляцию того матча. Будет и встреча за третье место. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Неудачно угловой малийцы сейчас разыграли. Ну, а в штрафной Франции кто-то из игроков номинальных гостей лежит, показывая, что ему нужна медицинская помощь. 
  • Угловой
    37'
    Еще один угловой сборная Мали зарабатывает. Теперь за счет атаки по правому краю. В обороне отыграл один из защитников, выбив мяч за лицевую линию. 
  • 36'
    Голов нет в нашем матче пока, но моментов у ворот Франции хватает. Сами же французы пока серьезным образом рамке африканской сборной не угрожали. 
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Снова Канате оказался слева в штрафной Франции. Пытался он в красивом стиле перебросить Арнье, но недоработал чуть в этой ситуации. Вратарь с угрозой, исходящей от оппонента, справился!
  • 33'
    Оба наставника вышли к кромке поля. Если главный тренер Франции сегодня в джинсах и футболке, то специалист из Мали в черных шортах и футболке. Одет по погоде!
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    • 32'
      Диарра снова подходил с мячом к штрафной соперника. Выстрел в его исполнении был слишком сильным. Мяч улетел намного выше цели.
    • 31'
      Перерыв на водопой у нас тем временем. Регламентированный. Отправились к кромке поля игроки, чтобы пообщаться со своими наставниками, после чего вернуться на футбольный газон.
    • 29'
      Очень много у нас стыков, масса толчков, останов в матче. Не думаю, что такой ход поединка нравится болельщикам, но такова особенность этой встречи. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Исса Траоре снова фолит, на сей раз против Гомиса. Пятому номеру малийцев нужно играть осторожнее, ведь в его пассиве уже имеется карточка желтого цвета. 
    • 27'
      Секу Коне отметился еще одним дальним ударом по воротам соперника - мяч полетел намного выше ворот. Голкипер сопроводи сферу взглядом. 
    • 25'
      Кеи Санда не позволил сопернику добраться сейчас до мяча, тем не менее, малийский футболист буквально вытолкал оппонента за пределы поля. Аут заработал он. 
    • 24'
      Диарра нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч сорвался с ноги у игрока французской сборной, улетев куда-то за пределы поля. 
    • 23'
      В спину получил пас Канате сейчас. Не сумел по этой причине игрок африканского коллектива атаку своей команды разогнать и принести пользу коллективу. 
    • 22'
      Пауза в игре у нас сейчас. Игроку Франции оказывается помощь. Водички отправились попить игроки. Жарко в Индонезии. В Суракарте порядка +30 показывает столбик термометра. 
    • Желтая карточка
      20'
      20-я минута встречи идет, пока ничья на поле, без забитых голов, но соперники действуют опасно. Исса Траоре сносит оппонента на правом фланге сейчас, после чего видит перед собой "горчичник". 
    • Угловой
      19'
      Играет Коне на выходе сейчас после навеса соперника от угла поля. Мяч в руках голкипера оказывается. Тот действовал в рамке очень уверенно. 
    • Опасный момент
      18'
      ЛАМБУРД! Момент был у Франции сейчас! Игрок хозяев выскочил на свидание с голкипером, после чего мощно пробил по рамке, однако угодил во вратаря, которому удалось отбить снаряд на угловой. 
    • 17'
      За Ибрагимом Диарра тщательно наблюдают скауты "Барселоны" на этом турнире. Поговаривают, что этого парнишку активно переманивают в молодежный состав каталонцев. 
    • Угловой
      15'
      Бунеб с правого края подавал мяч на дальнюю штангу. Там Гомис выиграл верховую борьбу у соперника, но головой по высокой траектории прямо в руки вратарю направил. 
    • Опасный момент
      14'
      Гомис на правом краю получил сейчас мяч, сместился чуть в сторону и пробил в ближний угол. Коне добрался до мяча, отбив сферу в сторону!
    • 13'
      Удивляет сборная Мали на старте матча. Постоянно бегает к воротам соперника, при первом же случае. Скорости у молодых африканских ребят не занимать, но вот с техникой есть проблемы. 
    • Опасный момент
      12'
      МОМЕНТИЩЕ! Канате! Должен был забивать он сейчас, мог и отдавать, но, выйдя слева на свидание с голкипером, выстрелил во вратаря! А ведь был вариант справа, где стоял одинокий партнер...
    • 11'
      Чуть все же успокоилась игра у нас. Франция нашла себя на поле, смогла забрать мяч под свой контроль и по привычке гоняет соперника по полю, заставляя того идти в прессинг.
    • 9'
      Гомис дальний удар по воротам Мали нанес, но был далек от успеха в этой ситуации футболист, который мяч направил далеко на трибуны. 
    • 8'
      Исса Траоре на Муссу Траоре сыграл, но тот не сумел на фланге мяч обработать. В итоге сферу он упустил за пределы поля. Аут в пользу Франции.
    • Фол, нарушение
      7'
      Малийцы заработали штрафной удар в центре поля. По ногам получил капитан гостевой команды Диарра. Не торопятся африканцы разыгрывать стандартное положение. 
    • Угловой
      6'
      Угловой со второй попытки уже не лучшим образом сборная Мали разыграла. Сфера остается сейчас у Франции, которая пока никак не половину поля оппонента выскочить не может. 
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТИЩЕ! Едва Мали не выходит вперед! Диарра на дальней штанге оказался с мячом. Арнье чуть выдвинулся из ворот и принял выстрел на себя! Плечом он спас команду, снова переведя сферу на угловой!
    • Угловой
      3'
      С прессинга встречу начинает сборная Мали. Это Барри рвался к воротам, заработав аут. Далее он же пошел вперед и с левого края прострелил в центр. Угловой!
    • 2'
      Футболисты сборной Франции предстали сегодня в синих футболках и белых трусах, а игрок сборной Мали вышли на газон в бело-желтом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду судей:

      Главный судья: Густаво Техера (Уругвай);
      Ассистент: Карлос Баррейро (Уругвай);
      Ассистент: Андрес Ньевас (Уругвай);
      Резервный: Селвин Браун (Гондурас).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка 1/2 финала юношеского (до 17 лет) чемпионата мира по футболу сыграют сборные Франции и Мали. Встреча состоится в индонезийской Суракарте, на арене «Мэнахан».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 53 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    Франция (до 17 лет) 85.1% (97)
    X 5.3% (6)
    Мали (до 17 лет) 9.6% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция (до 17 лет) 0:1 Мали (до 17 лет)

    Исход игры
    Франция (до 17 лет)
    85.1% (97)
    Ничья
    5.3% (6)
    Мали (до 17 лет)
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.04% (49)
    Меньше
    51.96% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (36)
    Нет
    64.71% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Франция (до 17 лет)
    21.9% (25)
    2:1 Франция (до 17 лет)
    20.2% (23)
    1:0 Франция (до 17 лет)
    15.8% (18)
    3:0 Франция (до 17 лет)
    10.5% (12)
    3:1 Франция (до 17 лет)
    4.4% (5)
    0:1 Мали (до 17 лет)
    4.4% (5)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    5:0 Франция (до 17 лет)
    2.6% (3)
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    Мали (до 17 лет)
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