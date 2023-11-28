Последние минуты первого тайма у нас заканчиваются. Надо полагать, что минут пять добавит к первой половине игры судья. Пауз было предостаточно у нас.

Шесть минут добавляет рефери. Почти угадали мы с вами.

Гомис после передачи с левого края поймал сферу на ногу. Наносил он выстрел по рамке соперника, но угодил прямо в защитника, после чего сфера прилетела в руки вратарю.

Гомис сделал пас на Тити на правый фланг, откуда игрок сборной Франции подал слишком сильно и крайне неточно. Сфера за пределы поля укатилась по итогу.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАРРА! 0:1! Забивает капитан сборной Мали! Подача с левого края пошла в центр вратарской. Не лучшим образом сыграл Арнье, отбив мяч прямо на Диарра, который в касание переправил снаряд в сетку!

Все-таки открывает счет в матче более активная сборная Мали. Ну, а Франции теперь ничего не остается делать, кроме как во втором тайме просыпаться.

Звучит свисток на перерыв. Диарра пока является автором единственного гола в матче, и сборная Мали после первого тайма впереди - 0:1.

Оба наставника вышли к кромке поля. Если главный тренер Франции сегодня в джинсах и футболке, то специалист из Мали в черных шортах и футболке. Одет по погоде!

ОПАСНО! Снова Канате оказался слева в штрафной Франции. Пытался он в красивом стиле перебросить Арнье, но недоработал чуть в этой ситуации. Вратарь с угрозой, исходящей от оппонента, справился!

Голов нет в нашем матче пока, но моментов у ворот Франции хватает. Сами же французы пока серьезным образом рамке африканской сборной не угрожали.

Еще один угловой сборная Мали зарабатывает. Теперь за счет атаки по правому краю. В обороне отыграл один из защитников, выбив мяч за лицевую линию.

Неудачно угловой малийцы сейчас разыграли. Ну, а в штрафной Франции кто-то из игроков номинальных гостей лежит, показывая, что ему нужна медицинская помощь.

Финальная встреча пройдет на этой же арене в Суракарте, уже 2 декабря. Победитель этого поединка сыграют против Германии в решающей встрече. LiveResult.Ru, конечно же, проведет прямую текстовую трансляцию того матча. Будет и встреча за третье место.

УФФФ! Ламбурд на правом фланге разобрался с тремя соперника и выкатил снаряд под удар Гомису. Тот в касание посылал сферу по центру, однако угодил в голову кому-то из защитников!

Секу Коне теперь проверил реакцию вратаря хозяев. Из-за пределов штрафной он выстрел нанес, но кипер был к такому повороту готов!

20-я минута встречи идет, пока ничья на поле, без забитых голов, но соперники действуют опасно. Исса Траоре сносит оппонента на правом фланге сейчас, после чего видит перед собой "горчичник".

Пауза в игре у нас сейчас. Игроку Франции оказывается помощь. Водички отправились попить игроки. Жарко в Индонезии. В Суракарте порядка +30 показывает столбик термометра.

В спину получил пас Канате сейчас. Не сумел по этой причине игрок африканского коллектива атаку своей команды разогнать и принести пользу коллективу.

Диарра нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч сорвался с ноги у игрока французской сборной, улетев куда-то за пределы поля.

Кеи Санда не позволил сопернику добраться сейчас до мяча, тем не менее, малийский футболист буквально вытолкал оппонента за пределы поля. Аут заработал он.

Исса Траоре снова фолит, на сей раз против Гомиса. Пятому номеру малийцев нужно играть осторожнее, ведь в его пассиве уже имеется карточка желтого цвета.

Очень много у нас стыков, масса толчков, останов в матче. Не думаю, что такой ход поединка нравится болельщикам, но такова особенность этой встречи.

Перерыв на водопой у нас тем временем. Регламентированный. Отправились к кромке поля игроки, чтобы пообщаться со своими наставниками, после чего вернуться на футбольный газон.

Диарра снова подходил с мячом к штрафной соперника. Выстрел в его исполнении был слишком сильным. Мяч улетел намного выше цели.

19' Играет Коне на выходе сейчас после навеса соперника от угла поля. Мяч в руках голкипера оказывается. Тот действовал в рамке очень уверенно.

18' ЛАМБУРД! Момент был у Франции сейчас! Игрок хозяев выскочил на свидание с голкипером, после чего мощно пробил по рамке, однако угодил во вратаря, которому удалось отбить снаряд на угловой.

17' За Ибрагимом Диарра тщательно наблюдают скауты "Барселоны" на этом турнире. Поговаривают, что этого парнишку активно переманивают в молодежный состав каталонцев.

15' Бунеб с правого края подавал мяч на дальнюю штангу. Там Гомис выиграл верховую борьбу у соперника, но головой по высокой траектории прямо в руки вратарю направил.

14' Гомис на правом краю получил сейчас мяч, сместился чуть в сторону и пробил в ближний угол. Коне добрался до мяча, отбив сферу в сторону!

13' Удивляет сборная Мали на старте матча. Постоянно бегает к воротам соперника, при первом же случае. Скорости у молодых африканских ребят не занимать, но вот с техникой есть проблемы.

12' МОМЕНТИЩЕ! Канате! Должен был забивать он сейчас, мог и отдавать, но, выйдя слева на свидание с голкипером, выстрелил во вратаря! А ведь был вариант справа, где стоял одинокий партнер...

11' Чуть все же успокоилась игра у нас. Франция нашла себя на поле, смогла забрать мяч под свой контроль и по привычке гоняет соперника по полю, заставляя того идти в прессинг.

9' Гомис дальний удар по воротам Мали нанес, но был далек от успеха в этой ситуации футболист, который мяч направил далеко на трибуны.

8' Исса Траоре на Муссу Траоре сыграл, но тот не сумел на фланге мяч обработать. В итоге сферу он упустил за пределы поля. Аут в пользу Франции.

7' Малийцы заработали штрафной удар в центре поля. По ногам получил капитан гостевой команды Диарра. Не торопятся африканцы разыгрывать стандартное положение.

6' Угловой со второй попытки уже не лучшим образом сборная Мали разыграла. Сфера остается сейчас у Франции, которая пока никак не половину поля оппонента выскочить не может.

5' МОМЕНТИЩЕ! Едва Мали не выходит вперед! Диарра на дальней штанге оказался с мячом. Арнье чуть выдвинулся из ворот и принял выстрел на себя! Плечом он спас команду, снова переведя сферу на угловой!

3' С прессинга встречу начинает сборная Мали. Это Барри рвался к воротам, заработав аут. Далее он же пошел вперед и с левого края прострелил в центр. Угловой!

2' Футболисты сборной Франции предстали сегодня в синих футболках и белых трусах, а игрок сборной Мали вышли на газон в бело-желтом обмундировании.