Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тинкр Жоан
|3 (1)
|0.6
|Ламбурд Матис
|1
|0.2
|Мёпийу Бастьен
|1
|0.2
|Амугу Матис
|1
|0.2
|Бунеб Исмаил
|1
|0.2
|Гомис Тидиам
|1 (1)
|0.2
Мали (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диарра Ибрагим
|3
|0.6
|Бэрри Махмуд
|3
|0.6
|Думбия Мамаду
|3 (1)
|0.6
|Канате Ибрахим
|2 (1)
|0.4
|Макалу Хамиду
|1
|0.2
|Тьеро Усман
|1
|0.2
|Ange Martial Tia
|1
|0.2
Карточки
Франция (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мали (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Мамаду
|0
|1
Результаты матчей
Франция (до 17 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мали (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мали (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
Франция (до 17 лет)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мали (до 17 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
1
11%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
63%
3
21%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3
Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 4:0
Мали (до 17 лет)
(18 матчей)
72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 поражений
Мали (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 5:0 Канада (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:5 Испания (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:0
Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Бразилия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:0 Мали (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 1:3 Мали (до 17 лет) - Гана (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Ирак (до 17 лет) 5:1 Мали (до 17 лет) - Новая Зеландия (до 17 лет) 3:1 Турция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:3 Парагвай (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 3:2 Мали (до 17 лет) - Нигерия (до 17 лет) 0:2 Мали (до 17 лет) - Бельгия (до 17 лет) 3:1 Хорватия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:1 Мали (до 17 лет) - КНДР (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Гондурас (до 17 лет) 3:0 Эквадор (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:2
Результаты матчей
Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
23
32
1/8 финала
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
- 1:3 ЭКВ-БРА
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
- 5:0 АРГ-ВЕН
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
- 2:1 ИСП-ЯПО
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
- 3:2 ГЕР-США
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
- 0:0 ФРА-СЕН
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
- 1:2 АНГ-УЗБ
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аргентина (до 17 лет)
|Эчеверри Клаудио
|5
|Аргентина (до 17 лет)
|Руберто Агустин
|5
|Бразилия (до 17 лет)
|Кауан Элиас
|4
|Япония (до 17 лет)
|Танака Ренто
|4
|Узбекистан (до 17 лет)
|Саидов Амирбек
|4
|Мали (до 17 лет)
|Думбия Мамаду
|1
|Испания (до 17 лет)
|Хименес Рауль
|1
|Венесуэла (до 17 лет)
|Секера Джованни
|1
|США (до 17 лет)
|Холл Тэйлор
|1
|Канада (до 17 лет)
|Биелло Алессандро
|1
Прогнозы на матч Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет)
Исход игры
Франция (до 17 лет)
100% (4)
Ничья
0% (0)
Мали (до 17 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (3)
Меньше
25% (1)
Обе команды забьют
Да
50% (2)
Нет
50% (2)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 17 лет)
50% (2)
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