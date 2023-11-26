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  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Франция (до 17 лет)
 
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Мали (до 17 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тинкр Жоан 3 (1) 0.6
Ламбурд Матис 1 0.2
Мёпийу Бастьен 1 0.2
Амугу Матис 1 0.2
Бунеб Исмаил 1 0.2
Гомис Тидиам 1 (1) 0.2
Мали (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диарра Ибрагим 3 0.6
Бэрри Махмуд 3 0.6
Думбия Мамаду 3 (1) 0.6
Канате Ибрахим 2 (1) 0.4
Макалу Хамиду 1 0.2
Тьеро Усман 1 0.2
Ange Martial Tia 1 0.2

Карточки

Франция (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мали (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Мамаду 0 1

Результаты матчей

Франция (до 17 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мали (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мали (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9
Франция (до 17 лет)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мали (до 17 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
1
11%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
63%
3
21%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3
Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 4:0
Мали (до 17 лет)
(18 матчей)
72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 поражений
Мали (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 5:0 Канада (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:5 Испания (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:0
Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Бразилия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:0 Мали (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 1:3 Мали (до 17 лет) - Гана (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Ирак (до 17 лет) 5:1 Мали (до 17 лет) - Новая Зеландия (до 17 лет) 3:1 Турция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:3 Парагвай (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 3:2 Мали (до 17 лет) - Нигерия (до 17 лет) 0:2 Мали (до 17 лет) - Бельгия (до 17 лет) 3:1 Хорватия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:1 Мали (до 17 лет) - КНДР (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Гондурас (до 17 лет) 3:0 Эквадор (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:2

Результаты матчей

Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
3
2
1/8 финала
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1/4 финала
0 Бразилия (до 17 лет)
3 Аргентина (до 17 лет)
0 Испания (до 17 лет)
1 Германия (до 17 лет)
1 Франция (до 17 лет)
0 Узбекистан (до 17 лет)
1 Мали (до 17 лет)
0 Марокко (до 17 лет)
1/2 финала
Аргентина (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 5
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Япония (до 17 лет) Танака Ренто 4
Узбекистан (до 17 лет) Саидов Амирбек 4
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 1 день 13 часов 31 минуту.



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    Прогнозы на матч Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет)

    Исход игры
    Франция (до 17 лет)
    100% (4)
    Ничья
    0% (0)
    Мали (до 17 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (3)
    Меньше
    25% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (2)
    Нет
    50% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 17 лет)
    50% (2)
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    Франция (до 17 лет)
    Мали (до 17 лет)
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