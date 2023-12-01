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  4. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Аргентина (до 17 лет)
0:3
Второй тайм: 68'
Мали (до 17 лет)

Ход матча

9'
0:1
Диарра Ибрагим
45'
0:2
Думбия Мамаду
48'
0:3
Макалу Хамиду
Прогнозы 122
Аргентина (до 17 лет) 89.3% (109)
X 4.9% (6)
Мали (до 17 лет) 5.7% (7)
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Аргентина (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руберто Агустин 8 (1) 1.14
Эчеверри Клаудио 5 0.71
Лопес Сантьяго 2 0.29
Акунья Валентино 1 0.14
Лапласе Тьяго 1 0.14
Субиабре Ян 1 0.14
Мали (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диарра Ибрагим 5 0.71
Думбия Мамаду 4 (1) 0.57
Барри Махамуд 3 0.43
Макалу Хамиду 2 0.29
Канате Ибрагим 2 (1) 0.29
Тиа Анж Мартиал 1 0.14
Тиеро Усман 1 0.14

Карточки

Аргентина (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мали (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Мамаду 0 1
Саного Сулейман 0 1

Результаты матчей

Аргентина (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мали (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Аргентина (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мали (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
9
Аргентина (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Мали (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
3
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина (до 17 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:3 Бразилия (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 5:0 Польша (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:4
Япония (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Аргентина (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 1:2 Парагвай (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 3:2 Аргентина (до 17 лет) - Таджикистан (до 17 лет) 3:1 Камерун (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Испания (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет) 1:2 Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Мексика (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Кот-д'Ивуар (до 17 лет) 2:1 Аргентина (до 17 лет) - Тунис (до 17 лет) 3:1 Аргентина (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Аргентина (до 17 лет) - Австрия (до 17 лет) 3:2 Иран (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:1
Мали (до 17 лет)
(19 матчей)
68.4%
31.6%
13 побед 0 ничьих 6 поражений
Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 5:0 Канада (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:5
Испания (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Бразилия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:0 Мали (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 1:3 Мали (до 17 лет) - Гана (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Ирак (до 17 лет) 5:1 Мали (до 17 лет) - Новая Зеландия (до 17 лет) 3:1 Турция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:3 Парагвай (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 3:2 Мали (до 17 лет) - Нигерия (до 17 лет) 0:2 Мали (до 17 лет) - Бельгия (до 17 лет) 3:1 Хорватия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:1 Мали (до 17 лет) - КНДР (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Гондурас (до 17 лет) 3:0 Эквадор (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:2

Результаты матчей

Аргентина (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аргентина (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
5
1
2.5
3
3
2
4
3.5
2
4
1
5
4.5
2
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 17 лет)
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Эквадор (до 17 лет)
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Индонезия (до 17 лет)
 3 0 2 1 3 - 5 2
4.
Панама (до 17 лет)
 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 17 лет)
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Мали (до 17 лет)
 3:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Узбекистан (до 17 лет)
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Канада (до 17 лет)
 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 17 лет)
 Заявка 3 2 0 1 13 - 3 6
2.
Бразилия (до 17 лет)
 3 2 0 1 13 - 4 6
3.
Иран (до 17 лет)
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Новая Каледония (до 17 лет)
 3 0 0 3 0 - 24 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 17 лет)
 0:3 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
2.
Сенегал (до 17 лет)
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Япония (до 17 лет)
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Польша (до 17 лет)
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 17 лет)
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
США (до 17 лет)
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Буркина-Фасо (до 17 лет)
 3 1 0 2 3 - 6 3
4.
Южная Корея (до 17 лет)
 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия (до 17 лет)
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Мексика (до 17 лет)
 3 1 1 1 7 - 5 4
3.
Венесуэла (до 17 лет)
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Новая Зеландия (до 17 лет)
 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 17 лет)
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Индонезия (до 17 лет)
 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Эквадор (до 17 лет)
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Панама (до 17 лет)
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 17 лет)
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Узбекистан (до 17 лет)
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Мали (до 17 лет)
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Канада (до 17 лет)
 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (до 17 лет)
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бразилия (до 17 лет)
 2 1 0 1 11 - 3 3
3.
Англия (до 17 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Новая Каледония (до 17 лет)
 1 0 0 1 0 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал (до 17 лет)
 2 1 0 1 4 - 3 3
2.
Япония (до 17 лет)
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Аргентина (до 17 лет)
 0:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Польша (до 17 лет)
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 17 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Буркина-Фасо (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
США (до 17 лет)
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Южная Корея (до 17 лет)
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла (до 17 лет)
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Германия (до 17 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Мексика (до 17 лет)
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Новая Зеландия (до 17 лет)
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эквадор (до 17 лет)
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Марокко (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Панама (до 17 лет)
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Индонезия (до 17 лет)
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мали (до 17 лет)
 3:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
2.
Испания (до 17 лет)
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Узбекистан (до 17 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Канада (до 17 лет)
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 17 лет)
 Заявка 1 1 0 0 10 - 0 3
2.
Бразилия (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Иран (до 17 лет)
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Новая Каледония (до 17 лет)
 2 0 0 2 0 - 14 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 17 лет)
 0:3 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Япония (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сенегал (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Польша (до 17 лет)
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 17 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
США (до 17 лет)
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Южная Корея (до 17 лет)
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Буркина-Фасо (до 17 лет)
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия (до 17 лет)
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Мексика (до 17 лет)
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Венесуэла (до 17 лет)
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Новая Зеландия (до 17 лет)
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 8
Мали (до 17 лет) Диарра Ибрагим 5
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Германия (до 17 лет) Моэрстедт Макс 4
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    62'
    Эчеверри забивает у Аргентины сейчас гол в ворота соперника, но 10-й номер номинальных хозяев был в офсайде. Само собой гол засчитан не был. 
  • Угловой
    61'
    Еще один угловой подали игроки Мали, но смогли отбиться от наступления соперника в этой ситуации аргентинцы. Правда, снова с трудом.
  • Опасный момент
    60'
    ДУМБИЯ! И снова голевой момент у Мали. Думбия получил сферу на правом краю штрафной, и вторым касанием направлял мяч в сетку, однако в створ ворот попасть не смог!
  • Замена
    59'
    Лапласе вместо Гереса на поле в составе сборной Аргентины появился тем временем. Новая ротация в нашем матче. У Мали тоже будет замена?
  • Опасный момент
    58'
    МОМЕНТИЩЕ! Барри не смог сейчас Флорентина пробить в рамке, нанеся удар по его позиции. Тиеро играл на добивании, но закатить мяч в ворота не удалось. Снова спас вратарь!
  • 56'
    От Акуньи в итоге по позиции Коне мы удар увидели. Бурама спокойно в рамке сыграл, зафиксировав снаряд в своих перчатках. Сыграно очень надежно. 
  • Угловой
    55'
    Начали аргентинцы давить, создавать опасный ситуации у ворот соперника. Очередной такой эпизод привел к заработанному угловому. 
  • Опасный момент
    54'
    ДУМБИЯ! А сейчас едва он дубль не оформил, но споткнулся в самый неподходящий момент. По итогу пробить по воротам соперника ему не удалось. 
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот соперника Аргентина заработала, но соперник легко отбил этот натиск. Готовят малийцы теперь свое наступление на ворота оппонента. 
  • 51'
    Макалу и тут ударом с дальней дистанции отметился, но на сей раз не так успешно действовал игрок. Сфера намного выше цели полетела. 
  • 50'
    Да, третий мяч, как мне кажется, окончательно отправил Аргентину в нокаут. Сложно теперь будет собраться "альбиселесте" и оказать оппоненту сопротивление. 
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКАЛУ! 0:3!
    Просто разорвали малийцы оборону соперника. Диарра отдал пас на Макалу, который на ложных замахах убрал двух защитников, ушел от вратаря и покатил снаряд в пустой створ!
  • Замена
    47'
    Хименес вместо Субиабре на поле появился в перерыве. Эчеверри на поле также появился вместо Альбаррасина. Двойная замена у хозяев произошла. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашей встрече стартовал! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. Сборная Мали пока уверенно ведет в матче за третье место в поединке против Аргентины. Счет на табло - 0:2 в пользу африканцев. 
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    • Фол, нарушение
      45'
      Собственно говоря, пока арбитр проводил беседы, снова в центре поля случился фол, и уже Думбия наступил на ногу оппоненту. Градус игры повышается. 
    • Фол, нарушение
      45'
      А тут уже Думбия от Гереса достается. Лопес там пытается вмешаться в конфликт, и уже рефери приходиться оттаскивать игроков друг от друга, нейтрализуя стычку. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДУМБИЯ! 0:2!
      Второй гол сборная Мали забивает! Макалу, тот самый Макалу делает мягкий навес на ближнюю штангу, откуда ударом головой мяч в ворота соперника посылает Думбия!
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут рефери добавляет. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Теперь на правом краю сборная Мали заработала штрафной удар. Готовятся африканцы исполнить стандарт. Это снова может быть очень опасно. 
    • Анонс
      43'
      Так-так... А по статистике-то совсем явное превосходство африканцев. Мали впереди по ударам - 11:1! Только вдумайтесь. По ударам в створ чуть скромнее - 4:0. Но Аргентина настолько слабо провела первый тайм, что ей попросту нечего вспомнить в свою защиту.
    • Опасный момент
      42'
      МАКАЛУ! Неплохо он закручивал мяч в тот угол, где стояла "стенка". Совсем немного не попал он в цель. Мяч просвистел рядом с правой стойкой!
    • Фол, нарушение
      41'
      Опасный стандарт малийцы заработали перед штрафной соперника. Готовятся африканцы исполнить стандартное положение. 22 метра до ворот.
    • 39'
      Пять минут в первом тайме (или чуть больше) есть у Аргентины, чтобы сравнять счет и уйти на перерыв в хорошем расположении духа. Но дела в атаке у "альбиселесте" пока обстоят не лучшим образом. 
    • 38'
      А тут Думбия с дужки штрафной наносил выстрел по рамке соперника, но мяч по замысловатой траектории прилетел в перчатки вратарю, сыгравшему в рамке!
    • Фол, нарушение
      37'
      Онтиверо снова нарушил правила в районе центрального круга, и в числе пострадавших снова Диарра. Так может игрок аргентинской команды и до красной карточки доиграться. 
    • Желтая карточка
      36'
      Онтиверо грубовато в центре поля отоварил по ноге Диарра. Снова на газоне Ибрагим оказался, а футболист сборной Аргентины увидел перед собой карточку желтого цвета. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Субиабре затолкал Диопа в центре поля, после чего рефери принял решение остановить игру. Отдал судья мяч в итоге малийцам, которые разыгрывать стандарт пока не торопятся. 
    • 33'
      Лопес отдал слишком сильный пас во фланг. Горосито пытался до снаряда добраться, но с лицевой линии прострелил крайне неточно, и уже в тот момент, когда сфера покинула пределы газона. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Траоре наступил Горосито на правом фланге на ахиллу. В итоге покорчился от боли футболист сборной Аргентины, но поединок все-таки продолжил. 
    • 31'
      Едва Думбия не накрыл передачу соперника поперек поля. В противном случае мог выйти игрок атаки Мали на свидание с голкипером номинальных хозяев. Аргентина потеряла страх совсем. 
    • 29'
      В итоге в центре штрафной последовал пас на Коне, и Секу головой сумел пробить прямо в руки вратаря соперника. Мали давит, причем очень активно. 
    • Угловой
      28'
      Секу Коне получил мяч на фланге, отдал на Гассу Коне. Тот с левого края простреливал мяч во вратарскую, но в подкате против него сыграл защитник. Будет угловой для африканцев с левого края. 
    • Дождь
      27'
      Все в порядке с игроком сборной Мали, встречу он продолжил. Ну, а над стадионом в Суракарте зарядил серьезный ливень, и это может стать проблемой для команд. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Пауза в игре. На дужке штрафной один из игроков сборной Мали присел. Судя по всему, травму у футболиста. Уже даже прилег он, будем надеяться, что ничего серьезного.
    • Угловой
      24'
      Угловой не лучшим образом следом сборная Аргентины подала, но под своим контролем снаряд все же смогла сохранить. "Альбиселесте" постепенно начинает просыпаться. 
    • Опасный момент
      23'
      А тут уже Коне спасает свою команду в воротах! Руберто на ударной позиции в чужой штрафной оказался, и в подкате вынес мяч за лицевую линию вратарь, сработав в обороне, как последний защитник. 
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТИЩЕ! Тиеро из центра покатил мяч на правый край штрафной Аргентины, откуда в касание пробил по рамке соперника Думбия. Мяч рядом с ближней правой штангой пролетел!
    • Фол, нарушение
      21'
      Штрафной удар заработала Аргентина на правом краю. Акунья выполнил навес на дальнюю штангу, где Макалу достал до снаряда, сыграв головой подальше от рамки. 
    • Желтая карточка
      19'
      Макалу в центре поля грубый подкат сейчас выполнил, после чего получил в свой пассив футболист карточку желтого цвета. Совершенно заслуженную. 
    • 18'
      Малийцы вчистую на старте матча у Аргентины выигрывают, по всем показателям. Еще в полуфинале, когда я комментировал обе игры оппонентов, я сказал, что "альбиселесте" с такой командой Мали будет играть тяжелее. И на деле это действительно так. 
    • Опасный момент
      17'
      Еще один удар от Мали! Снова Диарра в действии свою "пушку" проверяет, но на сей раз прямо в голкипера сфера летит, и страж рамки успевает среагировать. 
    • 15'
      Барри с левого края простреливал сейчас мяч в штрафную соперника, но на выходе сыграл голкипер сборной Аргентины, который рукой отбил мяч в сторону. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Горосито справа получил мяч, после чего попытался прострелить его в центр штрафной, и даже заработал угловой, но перед этим подыграл себе рукой. Фол в атаке. 
    • 13'
      Продолжает сборная Мали активно давить на ворота соперника, а вот "альбиселесте" отбивается. Такое ощущение, что к подобному прессингу оказались не готовы номинальные хозяева.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАРРА! 0:1!
      И вот все-таки Мали забивает после длительной атаки. На правом краю штрафной игрок гостей получил мяч и направил мяч впритирку со стойкой. Флорентин тянулся, но не достал!
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! И снова Макалу в центре внимания. Теперь прострел на него пришел с правого края, и в касание футболист пробил чуть левее цели. Было снова опасно!
    • 9'
      Совсем не стесняется Мали идти в прессинг сейчас. Пока единственный опасный момент именно африканцы создали. Самое интересное, что останавливаться на достигнутом они не собираются. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Горосито нарушил правила в центре поля, отоварив по ноге своего соперника. Судейский свисток прозвучал незамедлительно. Рефери фиксирует фол. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Угловой, к слову, не лучшим образом африканская команда разыграла, но мяч у себя оставила Мали. Пытается коллектив номинальных гостей прижать оппонента к рамке. 
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТИЩЕ! Макалу! Классно он в центр, на ударную позицию вышел. Технично третий номер малийцев мяч в дальний угол закручивал, но голкипер достал до снаряда, отбив его на угловой. 
    • 5'
      Сборная Мали сегодня отнюдь не являлась аутсайдером матче. Букмекеры и вовсе выставляли ее фаворитом на фоне того, какой матч она провела против Франции в полуфинале. 
    • 3'
      Барри на ударной позиции оказался у Мали сейчас. Наносил он выстрел с 19-ти метров по рамке соперника, но снаряд толком не лег на ногу. Прокатился он низом рядом со стойкой!
    • 2'
      Футболисты сборной Аргентины вышли на поле в бело-голубых цветах, а футболисты Мали предстали перед нами в желто-зеленом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча между командами стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Фу Мин (Китай);
      Ассистент: И Цао (Китай);
      Ассистент: Ма Цзи (Китай);
      Резервный: Омар Мохамед Аль-Али (ОАЭ).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках за третье место юношеского (до 17 лет) чемпионата мира по футболу сыграют сборные Аргентины и Мали. Встреча состоится в индонезийской Суракарте, на арене «Мэнахан».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Аргентина (до 17 лет) 89.3% (109)
    X 4.9% (6)
    Мали (до 17 лет) 5.7% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мали (до 17 лет)

    Исход игры
    Аргентина (до 17 лет)
    89.3% (109)
    Ничья
    4.9% (6)
    Мали (до 17 лет)
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.17% (79)
    Меньше
    28.83% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина (до 17 лет)
    45.1% (55)
    2:0 Аргентина (до 17 лет)
    13.1% (16)
    3:1 Аргентина (до 17 лет)
    9.8% (12)
    1:0 Аргентина (до 17 лет)
    8.2% (10)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:0 Аргентина (до 17 лет)
    2.5% (3)
    3:2 Аргентина (до 17 лет)
    1.6% (2)
    1:2 Мали (до 17 лет)
    1.6% (2)
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    Мали (до 17 лет)
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