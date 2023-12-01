Начали аргентинцы давить, создавать опасный ситуации у ворот соперника. Очередной такой эпизод привел к заработанному угловому.

От Акуньи в итоге по позиции Коне мы удар увидели. Бурама спокойно в рамке сыграл, зафиксировав снаряд в своих перчатках. Сыграно очень надежно.

МОМЕНТИЩЕ! Барри не смог сейчас Флорентина пробить в рамке, нанеся удар по его позиции. Тиеро играл на добивании, но закатить мяч в ворота не удалось. Снова спас вратарь!

Лапласе вместо Гереса на поле в составе сборной Аргентины появился тем временем. Новая ротация в нашем матче. У Мали тоже будет замена?

ДУМБИЯ! И снова голевой момент у Мали. Думбия получил сферу на правом краю штрафной, и вторым касанием направлял мяч в сетку, однако в створ ворот попасть не смог!

Еще один угловой подали игроки Мали, но смогли отбиться от наступления соперника в этой ситуации аргентинцы. Правда, снова с трудом.

Эчеверри забивает у Аргентины сейчас гол в ворота соперника, но 10-й номер номинальных хозяев был в офсайде. Само собой гол засчитан не был.

Хименес вместо Субиабре на поле появился в перерыве. Эчеверри на поле также появился вместо Альбаррасина. Двойная замена у хозяев произошла.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКАЛУ! 0:3! Просто разорвали малийцы оборону соперника. Диарра отдал пас на Макалу, который на ложных замахах убрал двух защитников, ушел от вратаря и покатил снаряд в пустой створ!

Да, третий мяч, как мне кажется, окончательно отправил Аргентину в нокаут. Сложно теперь будет собраться "альбиселесте" и оказать оппоненту сопротивление.

Макалу и тут ударом с дальней дистанции отметился, но на сей раз не так успешно действовал игрок. Сфера намного выше цели полетела.

Угловой у ворот соперника Аргентина заработала, но соперник легко отбил этот натиск. Готовят малийцы теперь свое наступление на ворота оппонента.

ДУМБИЯ! А сейчас едва он дубль не оформил, но споткнулся в самый неподходящий момент. По итогу пробить по воротам соперника ему не удалось.

Прозвучал свисток на перерыв. Сборная Мали пока уверенно ведет в матче за третье место в поединке против Аргентины. Счет на табло - 0:2 в пользу африканцев.

А тут Думбия с дужки штрафной наносил выстрел по рамке соперника, но мяч по замысловатой траектории прилетел в перчатки вратарю, сыгравшему в рамке!

Пять минут в первом тайме (или чуть больше) есть у Аргентины, чтобы сравнять счет и уйти на перерыв в хорошем расположении духа. Но дела в атаке у "альбиселесте" пока обстоят не лучшим образом.

МАКАЛУ! Неплохо он закручивал мяч в тот угол, где стояла "стенка". Совсем немного не попал он в цель. Мяч просвистел рядом с правой стойкой!

Так-так... А по статистике-то совсем явное превосходство африканцев. Мали впереди по ударам - 11:1! Только вдумайтесь. По ударам в створ чуть скромнее - 4:0. Но Аргентина настолько слабо провела первый тайм, что ей попросту нечего вспомнить в свою защиту.

Теперь на правом краю сборная Мали заработала штрафной удар. Готовятся африканцы исполнить стандарт. Это снова может быть очень опасно.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДУМБИЯ! 0:2! Второй гол сборная Мали забивает! Макалу, тот самый Макалу делает мягкий навес на ближнюю штангу, откуда ударом головой мяч в ворота соперника посылает Думбия!

А тут уже Думбия от Гереса достается. Лопес там пытается вмешаться в конфликт, и уже рефери приходиться оттаскивать игроков друг от друга, нейтрализуя стычку.

Собственно говоря, пока арбитр проводил беседы, снова в центре поля случился фол, и уже Думбия наступил на ногу оппоненту. Градус игры повышается.

37' Онтиверо снова нарушил правила в районе центрального круга, и в числе пострадавших снова Диарра. Так может игрок аргентинской команды и до красной карточки доиграться.

36' Онтиверо грубовато в центре поля отоварил по ноге Диарра. Снова на газоне Ибрагим оказался, а футболист сборной Аргентины увидел перед собой карточку желтого цвета.

35' Субиабре затолкал Диопа в центре поля, после чего рефери принял решение остановить игру. Отдал судья мяч в итоге малийцам, которые разыгрывать стандарт пока не торопятся.

33' Лопес отдал слишком сильный пас во фланг. Горосито пытался до снаряда добраться, но с лицевой линии прострелил крайне неточно, и уже в тот момент, когда сфера покинула пределы газона.

32' Траоре наступил Горосито на правом фланге на ахиллу. В итоге покорчился от боли футболист сборной Аргентины, но поединок все-таки продолжил.

31' Едва Думбия не накрыл передачу соперника поперек поля. В противном случае мог выйти игрок атаки Мали на свидание с голкипером номинальных хозяев. Аргентина потеряла страх совсем.

29' В итоге в центре штрафной последовал пас на Коне, и Секу головой сумел пробить прямо в руки вратаря соперника. Мали давит, причем очень активно.

28' Секу Коне получил мяч на фланге, отдал на Гассу Коне. Тот с левого края простреливал мяч во вратарскую, но в подкате против него сыграл защитник. Будет угловой для африканцев с левого края.

27' Все в порядке с игроком сборной Мали, встречу он продолжил. Ну, а над стадионом в Суракарте зарядил серьезный ливень, и это может стать проблемой для команд.

26' Пауза в игре. На дужке штрафной один из игроков сборной Мали присел. Судя по всему, травму у футболиста. Уже даже прилег он, будем надеяться, что ничего серьезного.

24' Угловой не лучшим образом следом сборная Аргентины подала, но под своим контролем снаряд все же смогла сохранить. "Альбиселесте" постепенно начинает просыпаться.

23' А тут уже Коне спасает свою команду в воротах! Руберто на ударной позиции в чужой штрафной оказался, и в подкате вынес мяч за лицевую линию вратарь, сработав в обороне, как последний защитник.

22' МОМЕНТИЩЕ! Тиеро из центра покатил мяч на правый край штрафной Аргентины, откуда в касание пробил по рамке соперника Думбия. Мяч рядом с ближней правой штангой пролетел!

21' Штрафной удар заработала Аргентина на правом краю. Акунья выполнил навес на дальнюю штангу, где Макалу достал до снаряда, сыграв головой подальше от рамки.

19' Макалу в центре поля грубый подкат сейчас выполнил, после чего получил в свой пассив футболист карточку желтого цвета. Совершенно заслуженную.

18' Малийцы вчистую на старте матча у Аргентины выигрывают, по всем показателям. Еще в полуфинале, когда я комментировал обе игры оппонентов, я сказал, что "альбиселесте" с такой командой Мали будет играть тяжелее. И на деле это действительно так.

17' Еще один удар от Мали! Снова Диарра в действии свою "пушку" проверяет, но на сей раз прямо в голкипера сфера летит, и страж рамки успевает среагировать.

15' Барри с левого края простреливал сейчас мяч в штрафную соперника, но на выходе сыграл голкипер сборной Аргентины, который рукой отбил мяч в сторону.

14' Горосито справа получил мяч, после чего попытался прострелить его в центр штрафной, и даже заработал угловой, но перед этим подыграл себе рукой. Фол в атаке.

13' Продолжает сборная Мали активно давить на ворота соперника, а вот "альбиселесте" отбивается. Такое ощущение, что к подобному прессингу оказались не готовы номинальные хозяева.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАРРА! 0:1!

И вот все-таки Мали забивает после длительной атаки. На правом краю штрафной игрок гостей получил мяч и направил мяч впритирку со стойкой. Флорентин тянулся, но не достал!

10' МОМЕНТ! И снова Макалу в центре внимания. Теперь прострел на него пришел с правого края, и в касание футболист пробил чуть левее цели. Было снова опасно!

9' Совсем не стесняется Мали идти в прессинг сейчас. Пока единственный опасный момент именно африканцы создали. Самое интересное, что останавливаться на достигнутом они не собираются.

8' Горосито нарушил правила в центре поля, отоварив по ноге своего соперника. Судейский свисток прозвучал незамедлительно. Рефери фиксирует фол.

7' Угловой, к слову, не лучшим образом африканская команда разыграла, но мяч у себя оставила Мали. Пытается коллектив номинальных гостей прижать оппонента к рамке.

6' МОМЕНТИЩЕ! Макалу! Классно он в центр, на ударную позицию вышел. Технично третий номер малийцев мяч в дальний угол закручивал, но голкипер достал до снаряда, отбив его на угловой.

5' Сборная Мали сегодня отнюдь не являлась аутсайдером матче. Букмекеры и вовсе выставляли ее фаворитом на фоне того, какой матч она провела против Франции в полуфинале.

3' Барри на ударной позиции оказался у Мали сейчас. Наносил он выстрел с 19-ти метров по рамке соперника, но снаряд толком не лег на ногу. Прокатился он низом рядом со стойкой!

2' Футболисты сборной Аргентины вышли на поле в бело-голубых цветах, а футболисты Мали предстали перед нами в желто-зеленом обмундировании.