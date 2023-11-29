Бомбардиры внутри турнира
Аргентина (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руберто Агустин
|8 (1)
|1.33
|Эчеверри Клаудио
|5
|0.83
|Лопес Сантьяго
|2
|0.33
|Акунья Валентино
|1
|0.17
|Лапласе Тьяго
|1
|0.17
|Субиабре Ян
|1
|0.17
Мали (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диарра Ибрагим
|4
|0.67
|Барри Махамуд
|3
|0.5
|Думбия Мамаду
|3 (1)
|0.5
|Канате Ибрагим
|2 (1)
|0.33
|Макалу Хамиду
|1
|0.17
|Тиа Анж Мартиал
|1
|0.17
|Тиеро Усман
|1
|0.17
Карточки
Аргентина (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мали (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Мамаду
|0
|1
|Саного Сулейман
|0
|1
Результаты матчей
Аргентина (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мали (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Аргентина (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мали (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
9
Аргентина (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Мали (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
3
20%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина (до 17 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:3 Бразилия (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 5:0 Польша (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:4
Япония (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Аргентина (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 1:2 Парагвай (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 3:2 Аргентина (до 17 лет) - Таджикистан (до 17 лет) 3:1 Камерун (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Испания (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет) 1:2 Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Мексика (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Кот-д'Ивуар (до 17 лет) 2:1 Аргентина (до 17 лет) - Тунис (до 17 лет) 3:1 Аргентина (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Аргентина (до 17 лет) - Австрия (до 17 лет) 3:2 Иран (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:1
Мали (до 17 лет)
(19 матчей)
68.4%
31.6%
13 побед 0 ничьих 6 поражений
Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 5:0 Канада (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:5
Испания (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Бразилия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:0 Мали (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 1:3 Мали (до 17 лет) - Гана (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Ирак (до 17 лет) 5:1 Мали (до 17 лет) - Новая Зеландия (до 17 лет) 3:1 Турция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:3 Парагвай (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 3:2 Мали (до 17 лет) - Нигерия (до 17 лет) 0:2 Мали (до 17 лет) - Бельгия (до 17 лет) 3:1 Хорватия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:1 Мали (до 17 лет) - КНДР (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Гондурас (до 17 лет) 3:0 Эквадор (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:2
Результаты матчей
Аргентина (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аргентина (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
33
24
24
15
24
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|13 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|13 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 24
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|11 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 10
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|10 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 14
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Аргентина (до 17 лет)
|Руберто Агустин
|8
|Аргентина (до 17 лет)
|Эчеверри Клаудио
|5
|Мали (до 17 лет)
|Диарра Ибрагим
|4
|Бразилия (до 17 лет)
|Кауан Элиас
|4
|Германия (до 17 лет)
|Моэрстедт Макс
|4
|Мали (до 17 лет)
|Думбия Мамаду
|1
|Испания (до 17 лет)
|Хименес Рауль
|1
|Венесуэла (до 17 лет)
|Секера Джованни
|1
|США (до 17 лет)
|Холл Тэйлор
|1
|Канада (до 17 лет)
|Биелло Алессандро
|1
Прогнозы на матч Аргентина (до 17 лет) - Мали (до 17 лет)
Исход игры
Аргентина (до 17 лет)
89.5% (34)
Ничья
2.6% (1)
Мали (до 17 лет)
7.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.29% (26)
Меньше
25.71% (9)
Обе команды забьют
Да
68.57% (24)
Нет
31.43% (11)
Популярный счёт
2:1 Аргентина (до 17 лет)
52.6% (20)
1:0 Аргентина (до 17 лет)
13.2% (5)
2:0 Аргентина (до 17 лет)
7.9% (3)
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