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  4. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Аргентина (до 17 лет)
 
Позже
Мали (до 17 лет)
Прогнозы 38
Аргентина (до 17 лет) 89.5% (34)
X 2.6% (1)
Мали (до 17 лет) 7.9% (3)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руберто Агустин 8 (1) 1.33
Эчеверри Клаудио 5 0.83
Лопес Сантьяго 2 0.33
Акунья Валентино 1 0.17
Лапласе Тьяго 1 0.17
Субиабре Ян 1 0.17
Мали (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диарра Ибрагим 4 0.67
Барри Махамуд 3 0.5
Думбия Мамаду 3 (1) 0.5
Канате Ибрагим 2 (1) 0.33
Макалу Хамиду 1 0.17
Тиа Анж Мартиал 1 0.17
Тиеро Усман 1 0.17

Карточки

Аргентина (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мали (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Мамаду 0 1
Саного Сулейман 0 1

Результаты матчей

Аргентина (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мали (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Аргентина (до 17 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мали (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
9
Аргентина (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Мали (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
3
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина (до 17 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:3 Бразилия (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 5:0 Польша (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:4
Япония (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Аргентина (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 1:2 Парагвай (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 3:2 Аргентина (до 17 лет) - Таджикистан (до 17 лет) 3:1 Камерун (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:3 Испания (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет) 1:2 Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Мексика (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 0:3 Аргентина (до 17 лет) - Кот-д'Ивуар (до 17 лет) 2:1 Аргентина (до 17 лет) - Тунис (до 17 лет) 3:1 Аргентина (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Аргентина (до 17 лет) - Австрия (до 17 лет) 3:2 Иран (до 17 лет) - Аргентина (до 17 лет) 1:1
Мали (до 17 лет)
(19 матчей)
68.4%
31.6%
13 побед 0 ничьих 6 поражений
Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Мексика (до 17 лет) 5:0 Канада (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:5
Испания (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Бразилия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:0 Мали (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 1:3 Мали (до 17 лет) - Гана (до 17 лет) 2:1 Мали (до 17 лет) - Ирак (до 17 лет) 5:1 Мали (до 17 лет) - Новая Зеландия (до 17 лет) 3:1 Турция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:3 Парагвай (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 3:2 Мали (до 17 лет) - Нигерия (до 17 лет) 0:2 Мали (до 17 лет) - Бельгия (до 17 лет) 3:1 Хорватия (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 0:1 Мали (до 17 лет) - КНДР (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Гондурас (до 17 лет) 3:0 Эквадор (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 1:2

Результаты матчей

Аргентина (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аргентина (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
5
1
2.5
3
3
2
4
3.5
2
4
1
5
4.5
2
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 17 лет)
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Эквадор (до 17 лет)
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Индонезия (до 17 лет)
 3 0 2 1 3 - 5 2
4.
Панама (до 17 лет)
 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 17 лет)
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Мали (до 17 лет)
 Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Узбекистан (до 17 лет)
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Канада (до 17 лет)
 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 17 лет)
 Заявка 3 2 0 1 13 - 3 6
2.
Бразилия (до 17 лет)
 3 2 0 1 13 - 4 6
3.
Иран (до 17 лет)
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Новая Каледония (до 17 лет)
 3 0 0 3 0 - 24 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 17 лет)
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
2.
Сенегал (до 17 лет)
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Япония (до 17 лет)
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Польша (до 17 лет)
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 17 лет)
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
США (до 17 лет)
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Буркина-Фасо (до 17 лет)
 3 1 0 2 3 - 6 3
4.
Южная Корея (до 17 лет)
 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия (до 17 лет)
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Мексика (до 17 лет)
 3 1 1 1 7 - 5 4
3.
Венесуэла (до 17 лет)
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Новая Зеландия (до 17 лет)
 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 17 лет)
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Индонезия (до 17 лет)
 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Эквадор (до 17 лет)
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Панама (до 17 лет)
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 17 лет)
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Узбекистан (до 17 лет)
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Мали (до 17 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Канада (до 17 лет)
 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (до 17 лет)
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бразилия (до 17 лет)
 2 1 0 1 11 - 3 3
3.
Англия (до 17 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Новая Каледония (до 17 лет)
 1 0 0 1 0 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал (до 17 лет)
 2 1 0 1 4 - 3 3
2.
Япония (до 17 лет)
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Аргентина (до 17 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Польша (до 17 лет)
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 17 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Буркина-Фасо (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
США (до 17 лет)
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Южная Корея (до 17 лет)
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла (до 17 лет)
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Германия (до 17 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Мексика (до 17 лет)
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Новая Зеландия (до 17 лет)
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эквадор (до 17 лет)
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Марокко (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Панама (до 17 лет)
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Индонезия (до 17 лет)
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мали (до 17 лет)
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
2.
Испания (до 17 лет)
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Узбекистан (до 17 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Канада (до 17 лет)
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 17 лет)
 Заявка 1 1 0 0 10 - 0 3
2.
Бразилия (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Иран (до 17 лет)
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Новая Каледония (до 17 лет)
 2 0 0 2 0 - 14 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 17 лет)
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Япония (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сенегал (до 17 лет)
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Польша (до 17 лет)
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 17 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
США (до 17 лет)
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Южная Корея (до 17 лет)
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Буркина-Фасо (до 17 лет)
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия (до 17 лет)
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Мексика (до 17 лет)
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Венесуэла (до 17 лет)
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Новая Зеландия (до 17 лет)
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 8
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Мали (до 17 лет) Диарра Ибрагим 4
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Германия (до 17 лет) Моэрстедт Макс 4
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 38
    Аргентина (до 17 лет) 89.5% (34)
    X 2.6% (1)
    Мали (до 17 лет) 7.9% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аргентина (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Аргентина (до 17 лет) - Мали (до 17 лет)

    Исход игры
    Аргентина (до 17 лет)
    89.5% (34)
    Ничья
    2.6% (1)
    Мали (до 17 лет)
    7.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.29% (26)
    Меньше
    25.71% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    68.57% (24)
    Нет
    31.43% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина (до 17 лет)
    52.6% (20)
    1:0 Аргентина (до 17 лет)
    13.2% (5)
    2:0 Аргентина (до 17 лет)
    7.9% (3)
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    Аргентина (до 17 лет)
    Мали (до 17 лет)
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