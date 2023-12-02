  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Германия (до 17 лет)
1:0
Первый тайм: 39'
Франция (до 17 лет)
0'
1:0
29' Пенальти
Бруннер Парис

Ход матча

29'
Бруннер Парис
1:0
Прогнозы 136
Германия (до 17 лет) 67.6% (92)
X 13.2% (18)
Франция (до 17 лет) 19.1% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

История личных встреч

Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е(1ЛФР
0:0
Е(1ЛФР
1:3
Е(1ЛФР
1:1
Е(1ЛФР
4:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Германия (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моэрстедт Макс 4 0.57
Бруннер Парис 4 (1) 0.57
Рамзак Роберт 2 0.29
Яльчинкая Билаль 2 0.29
Да Сильва Морейра Эрик 2 0.29
Дарвих Ноа 1 0.14
Херрман Чарльз 1 0.14
Франция (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тинкр Жоан 3 (1) 0.43
Бунеб Исмаил 2 0.29
Ламбурд Матис 1 0.14
Мёпийу Бастьен 1 0.14
Тити Иванн 1 0.14
Амугу Матис 1 0.14
Гомис Тидиам 1 (1) 0.14

Карточки

Германия (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франция (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Германия (до 17 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Германия (до 17 лет)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Франция (до 17 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
7
Германия (до 17 лет)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Франция (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
5
50%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германия (до 17 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:3 Испания (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - США (до 17 лет) 3:2 Германия (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 3:0
Новая Зеландия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Мексика (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Украина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Лихтенштейн (до 17 лет) 6:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Польша (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:5 Германия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Шотландия (до 17 лет) 3:0 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Португалия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 3:4 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 7:0 Турция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:2 Словакия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:0
Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0
США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3 Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0

Результаты матчей

Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
5
1
2.5
2
4
1/8 финала
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1/4 финала
0 Бразилия (до 17 лет)
3 Аргентина (до 17 лет)
0 Испания (до 17 лет)
1 Германия (до 17 лет)
1 Франция (до 17 лет)
0 Узбекистан (до 17 лет)
1 Мали (до 17 лет)
0 Марокко (до 17 лет)
1/2 финала
5 Аргентина (до 17 лет)
7 Германия (до 17 лет)
2 Франция (до 17 лет)
1 Мали (до 17 лет)
Финал
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 8
Мали (до 17 лет) Диарра Ибрагим 5
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Германия (до 17 лет) Моэрстедт Макс 4
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Да Силва включается по правому флангу и исполняет подачу в штрафную французов, однако Моэрстедту не удается пробить по воротам.
  • 38'
    Амугу исполняет тонкий пас в штрафную сборной Германии, но партнеры момент не прочувствовали, снаряд достается Хайде.
  • 37'
    Снова немцы разворачивают быструю атаку после отбора на чужой половине поля, Моэрстедт отмечается ударом в правый от себя угол - Арнье в прыжке ловит снаряд.
  • 36'
    Интересно, что команды мимо июньского финала чемпионата Европы встречались и на групповом этапе того турнира, тогда немцы также были сильнее - 3:1. Бруннер тогда забил дважды.
  • 34'
    При этом владение мячом в пользу сборной Франции, причем в последние 10 минут больше 70 процентов времени с мячом "трехцветные".
  • 33'
    6 ударов в активе сборной Германии, 2 из них пришлось в створ, у французов всего одна попытка в этом матче, правда, довольно опасная.
  • Офсайд
    31'
    Штрафной на правом фланге атаки заработали немцы, однако после розыгрыша "стандарта" у Бруннера случился офсайд.
  • 30'
    Бруннер, отметим, забил решающий гол в ворота сборной Испании в четвертьфинале, а в полуфинале с аргентинцами забил дважды и поставил точку в серии пенальти.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПАРИС БРУННЕР!
    Бруннер забрал мяч у своего капитана и самостоятельно реализовал 11-метровый, разведя снаряд и Арнье по разным углам!
  • Пенальти!
    27'
    Да, после длительного просмотра арбитр указывает на "точку", Сади фолил против Яльчинкая в своей штрафной!
  • 26'
    Видимо, сомнений по нарушению правил нет, вопрос в другом - был ли у Яльчинкая офсайд в момент удара Дарвиха.
  • Видеоповтор
    25'
    Подзывают к монитору норвежского рефери Эспена Эскоса, коллективными усилиями арбитры изучают, был ли там пенальти.
  • 24'
    Снова немцы накрыли своего соперника, Дарвих получает мяч от Бруннера и пробивает по воротам, Арнье свои ворота спасает, дальше Яльчинкая оказывается на газоне в борьбе с защитником, но свисток судьи молчит.
  • 22'
    Штрафной с правого фланга исполнили французы, однако верховая борьба остается за обороной сборной Германии.
  • Опасный момент
    21'
    А вот и первый момент у сборной Франции! Буабр ворвался в штрафную с левого края, переложил мяч под правую и пробил в дальний угол, однако Хайде спасает свои ворота!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Отбирают немцы мяч на чужой половине поля, Бруннер без раздумий стреляет метров с 23 - снаряд летит выше перекладины.
    • 18'
      Сохраняется у нас некоторое преимущество сборной Германии, хотя ошибок юные футболисты, конечно, допускают немало.
    • Угловой
      16'
      Очередной угловой зарабатывает сборная Германии, однако с подачей Дарвиха оборона французов в этот раз совладала.
    • 15'
      Дарвих завершает атаку сборной Германии ударом из центральной зоны с дальней дистанции - мяч летит выше перекладины.
    • Угловой
      13'
      Угловой с правого фланга исполняет сборная Франции, однако первый "стандарт" у ворот Хайде не привел к остроте.
    • Травма, повреждение
      12'
      Возникла у нас небольшая пауза в матче, сразу двум футболистам требуется медицинская помощь, остальные игроки получают наставления от тренеров.
    • 11'
      Сборная Франции в группе обыграла поочередно Буркина-Фасо, Южную Корею и США, в 1/8 финала лишь по пенальти была пройдена сборная Сенегала, а потом с минимальной разницей обыграны команды Узбекистана и Мали.
    • Угловой
      10'
      С правого фланга Дарвих закручивает мяч к линии вратарской, однако французы снова не без труда, но обстановку разряжают.
    • Угловой
      9'
      Бруннер с углового закручивает мяч на дальнюю штангу, однако Силла выигрывает верховую борьбу - снова корнер.
    • Угловой
      8'
      Угловой с правого фланга подает сборная Германии, Арнье не смог выбить мяч кулаками, в итоге в толчее у линии вратарской французы заблокировали удар Бруннера - еще один корнер.
    • 7'
      Напомним, что сборная Германии на групповом этапе обыграла Мексику, Новую Зеландию и Венесуэлу с общей разницей 9:2. В плей-офф было тяжелее - 3:2 проти США, 1:0 против Испании и победа в серии пенальти над Аргентиной.
    • 6'
      Активно начинает встречу Бруннер, сейчас он пытался доставить мяч в штрафную сборной Франции, однако партнерам зацепиться не удалось.
    • Фол, нарушение
      5'
      Выпад французской сборной по центральной оси завершеается фолом со стороны Бруннера.
    • Офсайд
      4'
      После навеса с левого фланга Моэрстедт скидывает мяч на Бруннера, который расстреливает цель, однако гол не засчитан из-за положения "вне игры", причем офсайд был при обоих ключевых передачах.
    • 3'
      Отметим, что в начале июня команды выявляли сильнейшего на континентальном уровне, тогда голов в основное время не случилось, а по пенальти сильнее были немцы.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в этой встрече подают немцы, мяч вылетает из штрафной площади прямо к Аршауи, который с 22 метров пробивает неточно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в финальном матче чемпионата мира до 17 лет сыграют сборные Германии и Франции. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 136
    Германия (до 17 лет) 67.6% (92)
    X 13.2% (18)
    Франция (до 17 лет) 19.1% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Германия (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Германия (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет)

    Исход игры
    Германия (до 17 лет)
    67.9% (93)
    Ничья
    13.1% (18)
    Франция (до 17 лет)
    19% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.56% (85)
    Меньше
    25.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (99)
    Нет
    13.16% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Германия (до 17 лет)
    47.4% (65)
    1:1 Ничья
    10.9% (15)
    1:2 Франция (до 17 лет)
    7.3% (10)
    1:0 Германия (до 17 лет)
    5.8% (8)
    2:0 Германия (до 17 лет)
    2.2% (3)
    1:3 Франция (до 17 лет)
    1.5% (2)
    2:3 Франция (до 17 лет)
    1.5% (2)
    0:2 Франция (до 17 лет)
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Германия (до 17 лет)
    Франция (до 17 лет)
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     