Штрафной на правом фланге атаки заработали немцы, однако после розыгрыша "стандарта" у Бруннера случился офсайд.

6 ударов в активе сборной Германии, 2 из них пришлось в створ, у французов всего одна попытка в этом матче, правда, довольно опасная.

При этом владение мячом в пользу сборной Франции, причем в последние 10 минут больше 70 процентов времени с мячом "трехцветные".

Интересно, что команды мимо июньского финала чемпионата Европы встречались и на групповом этапе того турнира, тогда немцы также были сильнее - 3:1. Бруннер тогда забил дважды.

Снова немцы разворачивают быструю атаку после отбора на чужой половине поля, Моэрстедт отмечается ударом в правый от себя угол - Арнье в прыжке ловит снаряд.

Амугу исполняет тонкий пас в штрафную сборной Германии, но партнеры момент не прочувствовали, снаряд достается Хайде.

Да Силва включается по правому флангу и исполняет подачу в штрафную французов, однако Моэрстедту не удается пробить по воротам.

А вот и первый момент у сборной Франции! Буабр ворвался в штрафную с левого края, переложил мяч под правую и пробил в дальний угол, однако Хайде спасает свои ворота!

Штрафной с правого фланга исполнили французы, однако верховая борьба остается за обороной сборной Германии.

Снова немцы накрыли своего соперника, Дарвих получает мяч от Бруннера и пробивает по воротам, Арнье свои ворота спасает, дальше Яльчинкая оказывается на газоне в борьбе с защитником, но свисток судьи молчит.

Подзывают к монитору норвежского рефери Эспена Эскоса, коллективными усилиями арбитры изучают, был ли там пенальти.

Видимо, сомнений по нарушению правил нет, вопрос в другом - был ли у Яльчинкая офсайд в момент удара Дарвиха.

Да, после длительного просмотра арбитр указывает на "точку", Сади фолил против Яльчинкая в своей штрафной!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПАРИС БРУННЕР! Бруннер забрал мяч у своего капитана и самостоятельно реализовал 11-метровый, разведя снаряд и Арнье по разным углам!

Бруннер, отметим, забил решающий гол в ворота сборной Испании в четвертьфинале, а в полуфинале с аргентинцами забил дважды и поставил точку в серии пенальти.

Угловой с правого фланга подает сборная Германии, Арнье не смог выбить мяч кулаками, в итоге в толчее у линии вратарской французы заблокировали удар Бруннера - еще один корнер.

Бруннер с углового закручивает мяч на дальнюю штангу, однако Силла выигрывает верховую борьбу - снова корнер.

С правого фланга Дарвих закручивает мяч к линии вратарской, однако французы снова не без труда, но обстановку разряжают.

Сборная Франции в группе обыграла поочередно Буркина-Фасо, Южную Корею и США, в 1/8 финала лишь по пенальти была пройдена сборная Сенегала, а потом с минимальной разницей обыграны команды Узбекистана и Мали.

Возникла у нас небольшая пауза в матче, сразу двум футболистам требуется медицинская помощь, остальные игроки получают наставления от тренеров.

Угловой с правого фланга исполняет сборная Франции, однако первый "стандарт" у ворот Хайде не привел к остроте.

Очередной угловой зарабатывает сборная Германии, однако с подачей Дарвиха оборона французов в этот раз совладала.

Сохраняется у нас некоторое преимущество сборной Германии, хотя ошибок юные футболисты, конечно, допускают немало.

Отбирают немцы мяч на чужой половине поля, Бруннер без раздумий стреляет метров с 23 - снаряд летит выше перекладины.

7' Напомним, что сборная Германии на групповом этапе обыграла Мексику, Новую Зеландию и Венесуэлу с общей разницей 9:2. В плей-офф было тяжелее - 3:2 проти США, 1:0 против Испании и победа в серии пенальти над Аргентиной.

6' Активно начинает встречу Бруннер, сейчас он пытался доставить мяч в штрафную сборной Франции, однако партнерам зацепиться не удалось.

5' Выпад французской сборной по центральной оси завершеается фолом со стороны Бруннера.

4' После навеса с левого фланга Моэрстедт скидывает мяч на Бруннера, который расстреливает цель, однако гол не засчитан из-за положения "вне игры", причем офсайд был при обоих ключевых передачах.

3' Отметим, что в начале июня команды выявляли сильнейшего на континентальном уровне, тогда голов в основное время не случилось, а по пенальти сильнее были немцы.

2' Первый угловой в этой встрече подают немцы, мяч вылетает из штрафной площади прямо к Аршауи, который с 22 метров пробивает неточно.