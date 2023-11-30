История личных встреч
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Германия (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моэрстедт Макс
|4
|0.67
|Бруннер Парис
|4 (1)
|0.67
|Рамзак Роберт
|2
|0.33
|Яльчинкая Билаль
|2
|0.33
|Да Сильва Морейра Эрик
|2
|0.33
|Дарвих Ноа
|1
|0.17
|Херрман Чарльз
|1
|0.17
Франция (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тинкр Жоан
|3 (1)
|0.5
|Бунеб Исмаил
|2
|0.33
|Ламбурд Матис
|1
|0.17
|Мёпийу Бастьен
|1
|0.17
|Тити Иванн
|1
|0.17
|Амугу Матис
|1
|0.17
|Гомис Тидиам
|1 (1)
|0.17
Карточки
Германия (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Франция (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Германия (до 17 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Германия (до 17 лет)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Франция (до 17 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
7
Германия (до 17 лет)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Франция (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
5
50%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германия (до 17 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:3 Испания (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - США (до 17 лет) 3:2 Германия (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 3:0
Новая Зеландия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Мексика (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Украина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Лихтенштейн (до 17 лет) 6:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Польша (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:5 Германия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Шотландия (до 17 лет) 3:0 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Португалия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 3:4 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 7:0 Турция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:2 Словакия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:0
Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0
США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3 Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0
Результаты матчей
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
24
1/8 финала
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
- 1:3 ЭКВ-БРА
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
- 5:0 АРГ-ВЕН
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
- 2:1 ИСП-ЯПО
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
- 3:2 ГЕР-США
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
- 0:0 ФРА-СЕН
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
- 1:2 АНГ-УЗБ
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
|Аргентина (до 17 лет)
|Руберто Агустин
|8
|Аргентина (до 17 лет)
|Эчеверри Клаудио
|5
|Мали (до 17 лет)
|Диарра Ибрагим
|4
|Бразилия (до 17 лет)
|Кауан Элиас
|4
|Германия (до 17 лет)
|Моэрстедт Макс
|4
|Мали (до 17 лет)
|Думбия Мамаду
|1
|Испания (до 17 лет)
|Хименес Рауль
|1
|Венесуэла (до 17 лет)
|Секера Джованни
|1
|США (до 17 лет)
|Холл Тэйлор
|1
|Канада (до 17 лет)
|Биелло Алессандро
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)
Исход игры
Германия (до 17 лет)
68.5% (37)
Ничья
16.7% (9)
Франция (до 17 лет)
14.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (35)
Меньше
28.57% (14)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
2:1 Германия (до 17 лет)
50% (27)
1:1 Ничья
13% (7)
1:0 Германия (до 17 лет)
7.4% (4)
1:2 Франция (до 17 лет)
5.6% (3)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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