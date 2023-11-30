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  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Германия (до 17 лет)
 
Позже
Франция (до 17 лет)
Прогнозы 54
Германия (до 17 лет) 68.5% (37)
X 16.7% (9)
Франция (до 17 лет) 14.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е(1ЛФР
0:0
Е(1ЛФР
1:3
Е(1ЛФР
1:1
Е(1ЛФР
4:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Германия (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моэрстедт Макс 4 0.67
Бруннер Парис 4 (1) 0.67
Рамзак Роберт 2 0.33
Яльчинкая Билаль 2 0.33
Да Сильва Морейра Эрик 2 0.33
Дарвих Ноа 1 0.17
Херрман Чарльз 1 0.17
Франция (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тинкр Жоан 3 (1) 0.5
Бунеб Исмаил 2 0.33
Ламбурд Матис 1 0.17
Мёпийу Бастьен 1 0.17
Тити Иванн 1 0.17
Амугу Матис 1 0.17
Гомис Тидиам 1 (1) 0.17

Карточки

Германия (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франция (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Германия (до 17 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Франция (до 17 лет)
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Германия (до 17 лет)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Франция (до 17 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
7
Германия (до 17 лет)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Франция (до 17 лет)
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
5
50%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германия (до 17 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:3 Испания (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - США (до 17 лет) 3:2 Германия (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет) 3:0
Новая Зеландия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Мексика (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Украина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:1 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Лихтенштейн (до 17 лет) 6:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Польша (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 3:5 Германия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 1:1 Германия (до 17 лет) - Шотландия (до 17 лет) 3:0 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Португалия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 3:4 Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет) 7:0 Турция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:2 Словакия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:0
Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Франция (до 17 лет) - Мали (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 0:0 Норвегия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0
США (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:3 Франция (до 17 лет) - Румыния (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Эстония (до 17 лет) 4:0 Франция (до 17 лет) - Буркина-Фасо (до 17 лет) 3:0 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:0 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет) 1:3 Шотландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Швейцария (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:2 Франция (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет) 2:1 Франция (до 17 лет) - Албания (до 17 лет) 4:0 Исландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:4 Франция (до 17 лет) - Северная Македония (до 17 лет) 4:0

Результаты матчей

Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
5
1
2.5
2
4
1/8 финала
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
5 Франция (до 17 лет)
3 Сенегал (до 17 лет)
1 Англия (до 17 лет)
2 Узбекистан (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1/4 финала
0 Бразилия (до 17 лет)
3 Аргентина (до 17 лет)
0 Испания (до 17 лет)
1 Германия (до 17 лет)
1 Франция (до 17 лет)
0 Узбекистан (до 17 лет)
1 Мали (до 17 лет)
0 Марокко (до 17 лет)
1/2 финала
5 Аргентина (до 17 лет)
7 Германия (до 17 лет)
2 Франция (до 17 лет)
1 Мали (до 17 лет)
Финал
Германия (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 8
Аргентина (до 17 лет) Эчеверри Клаудио 5
Мали (до 17 лет) Диарра Ибрагим 4
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Германия (до 17 лет) Моэрстедт Макс 4
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Испания (до 17 лет) Хименес Рауль 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 54
    Германия (до 17 лет) 68.5% (37)
    X 16.7% (9)
    Франция (до 17 лет) 14.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

    Исход игры
    Германия (до 17 лет)
    68.5% (37)
    Ничья
    16.7% (9)
    Франция (до 17 лет)
    14.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Германия (до 17 лет)
    50% (27)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    1:0 Германия (до 17 лет)
    7.4% (4)
    1:2 Франция (до 17 лет)
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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    Германия (до 17 лет)
    Франция (до 17 лет)
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