Аргентина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

Испания (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

Германия (до 17 лет) - США (до 17 лет)

Германия (до 17 лет) - Венесуэла (до 17 лет)

15.11.2023

Новая Зеландия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

1:3

12.11.2023

Мексика (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

1:3

21.10.2023

Украина (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

0:1

18.10.2023

Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет)

1:1

15.10.2023

Германия (до 17 лет) - Лихтенштейн (до 17 лет)

6:0

02.06.2023

Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

0:0

30.05.2023

Польша (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

3:5

27.05.2023

Германия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет)

1:1

23.05.2023

Германия (до 17 лет) - Шотландия (до 17 лет)

3:0

20.05.2023

Франция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

1:3

17.05.2023

Португалия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

0:4

28.03.2023

Германия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет)

3:4

25.03.2023

Германия (до 17 лет) - Финляндия (до 17 лет)

7:0

22.03.2023

Турция (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

1:2

25.10.2022

Словакия (до 17 лет) - Германия (до 17 лет)

1:0

22.10.2022

Германия (до 17 лет) - Латвия (до 17 лет)

2:0