Тур: 38.
1:2
Второй тайм: 46'
0'
32' Желтая карточкаЭли Родриго
1:0
34' ПенальтиАриас Джон
36' Желтая карточкаАндре
36' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
1:1
43' ГолСуарес Луис
1:2
45' ГолHenrique Souza Ewerthon3
45' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
45' Желтая карточкаНино
Ход матча
32'
34'
1:0
36'
36'
43'
1:1
45'
45'
46'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Guga3
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
-
-
16 Diogo VII
-
55 Daniel XII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
31 Caique IVВратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
54 Cuiabano
-
-
-
36 Nata
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Флуминенсе
Гремио
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
37 матчей
18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
13.5%
48.6%
37.9%
5 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
0.89
0.74
Среднее время на гол
101
122
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.58
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.24
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
72
92
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|10
|0.26
|Ариас Джон
|7 (2)
|0.18
|Vinicius Lima
|6
|0.16
|Джон Кеннеди
|5
|0.13
|Гансо Пауло
|3
|0.08
|Keno
|2 (1)
|0.05
|Lele
|2
|0.05
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.05
|Мело Фелипе
|2
|0.05
|Нино III
|2
|0.05
|Guga3
|1
|0.03
|Diogo VII
|1
|0.03
|Samuel VII
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|1
|0.03
|Нето Жоао
|1
|0.03
|Фернандес Леонардо
|1
|0.03
|Алан VI
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Alexsander Gomes
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|16
|0.42
|Кристальдо Франко
|8 (3)
|0.21
|Henrique Souza Ewerthon3
|6
|0.16
|Вильясанти Матиас
|4
|0.11
|Феррейра Факундо
|4
|0.11
|Бителло
|4
|0.11
|Педро Жоао II
|3
|0.08
|Андре
|3
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.05
|Натан Аллан
|1
|0.03
|Карбальо Фелипе
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Lucas Besozzi
|1
|0.03
|Nathan Ribeiro
|1
|0.03
|Бруно Увини
|1
|0.03
|Винисиус I
|1
|0.03
|Gustavo Martins
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Зиньо
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|12
|1
|Диниз Фернандо
|8
|2
|Мело Фелипе
|9
|1
|Джон Кеннеди
|9
|0
|Нино III
|5
|2
|Кано Херман
|8
|0
|Vinicius Lima
|8
|0
|Тьяго Сантос
|6
|1
|Samuel VII
|7
|0
|Ариас Джон
|5
|1
|Lele
|4
|1
|Мартинелли Габриэл
|4
|1
|Гансо Пауло
|5
|0
|Марлон
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Марсело Виера
|4
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Guga3
|3
|0
|Alexsander Gomes
|3
|0
|Браз Давид
|2
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Lucas Justen
|0
|1
|Эдуардо Баррос
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|16
|1
|Рейналдо Мануэл
|10
|2
|Вильясанти Матиас
|7
|1
|Суарес Луис
|8
|0
|Фабио да Сильва
|5
|0
|Gabriel Chapeco
|5
|0
|Gustavo Martins
|5
|0
|Bruno VI
|3
|1
|Бруно Увини
|4
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Натан Аллан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Diogo VII
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Гремио
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
6
11
Флуминенсе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Гремио
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
13
31
Флуминенсе
86.2%
13.8%
25 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
35% (13)
16% (6)
Гремио
28.1%
71.9%
9 побед 23 поражения
Первый тайм
11% (4)
46% (17)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
35% (13)
41% (15)
Сухие победы
16
2
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
32
15
Упущенные победы
19
42
Голы по времени матча
Забито
32
27
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
3
9%
3
11%
1-15
4
13%
6
22%
16-30
6
19%
2
7%
31-45
10
31%
6
22%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
4
13%
5
19%
76-90
Пропущено
14
37
9 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 18
4
29%
3
8%
1-15
4
29%
7
19%
16-30
1
7%
7
19%
31-45
2
14%
7
19%
46-60
1
7%
8
22%
61-75
2
14%
5
14%
76-90
Забито
18
32
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 11
28 Не забивали 21
2
11%
5
16%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
7
39%
7
22%
46-60
3
17%
6
19%
61-75
2
11%
5
16%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
3%
2
11%
1-15
7
24%
3
17%
16-30
5
17%
5
28%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
28%
5
28%
76-90
Забито
50
59
19 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 34
16 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
10%
8
14%
1-15
5
10%
9
15%
16-30
9
18%
8
14%
31-45
17
34%
13
22%
46-60
8
16%
11
19%
61-75
6
12%
10
17%
76-90
Пропущено
43
55
22 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 30
5
12%
5
9%
1-15
11
26%
10
18%
16-30
6
14%
12
22%
31-45
6
14%
8
15%
46-60
5
12%
10
18%
61-75
10
23%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0
Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3
Гремио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гремио - Васко да Гама 1:0 Гремио - Гойяс 2:1 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Гремио - Коринтианс 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Америка Минейро - Гремио 3:4 Гремио - Фламенго 3:2 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Гремио
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
3 раза 17%
Точный счет
1:0
9 раз 24%
2:0
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
2
12 раз 32%
1
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
163
108
109
315
613
117
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
126
712
810
217
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
289
1720
1819
532
928
136
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|21
|9
|8
|64 - 32
|72
|2.
|2:1
|38
|21
|5
|12
|62 - 55
|68
|3.
|1:2
|38
|19
|9
|10
|52 - 30
|66
|4.
|0:1
|38
|19
|9
|10
|56 - 42
|66
|5.
|0:1
|39
|18
|11
|10
|58 - 36
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|11
|10
|48 - 34
|62
|7.
|0:2
|39
|14
|15
|10
|52 - 43
|57
|8.
|1:2
|38
|16
|8
|14
|50 - 46
|56
|9.
|1:0
|38
|15
|10
|13
|44 - 44
|55
|10.
|1:0
|38
|15
|9
|14
|44 - 43
|54
|11.
|1:0
|38
|14
|11
|13
|40 - 38
|53
|12.
|2:0
|38
|14
|9
|15
|39 - 39
|51
|13.
|2:0
|38
|12
|14
|12
|47 - 48
|50
|14.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|34 - 32
|46
|15.
|1:0
|38
|12
|9
|17
|40 - 50
|45
|16.
|2:1
|38
|12
|8
|18
|48 - 53
|44
|17.
|0:1
|38
|11
|10
|17
|38 - 63
|43
|18.
|38
|9
|11
|18
|36 - 53
|38
|19.
|0:2
|38
|8
|6
|24
|41 - 73
|30
|20.
|38
|5
|9
|24
|42 - 81
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|2:1
|19
|14
|2
|3
|34 - 16
|44
|3.
|1:2
|19
|13
|4
|2
|32 - 17
|43
|4.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|29 - 13
|42
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|28 - 14
|38
|6.
|0:2
|19
|10
|8
|1
|33 - 19
|38
|7.
|0:1
|20
|11
|5
|4
|37 - 18
|38
|8.
|1:2
|19
|11
|3
|5
|28 - 16
|36
|9.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|10.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|28 - 20
|33
|11.
|1:0
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|12.
|1:0
|19
|9
|2
|8
|23 - 22
|29
|13.
|2:1
|19
|8
|5
|6
|27 - 21
|29
|14.
|2:0
|19
|6
|10
|3
|26 - 23
|28
|15.
|0:1
|19
|6
|7
|6
|25 - 27
|25
|16.
|2:0
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|17.
|19
|5
|7
|7
|19 - 25
|22
|18.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|13 - 17
|19
|19.
|19
|5
|2
|12
|21 - 38
|17
|20.
|0:2
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|30 - 26
|31
|2.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|24 - 14
|30
|3.
|1:0
|19
|7
|7
|5
|29 - 20
|28
|4.
|2:0
|19
|8
|3
|8
|17 - 17
|27
|5.
|0:1
|19
|7
|6
|6
|21 - 15
|27
|6.
|0:1
|19
|7
|6
|6
|21 - 18
|27
|7.
|2:1
|19
|7
|3
|9
|28 - 39
|24
|8.
|0:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|9.
|1:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|10.
|2:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 25
|22
|11.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|16 - 23
|21
|12.
|0:2
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|13.
|0:1
|19
|5
|3
|11
|13 - 36
|18
|14.
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|15.
|1:0
|19
|3
|7
|9
|17 - 28
|16
|16.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|21 - 32
|15
|17.
|0:2
|19
|4
|2
|13
|24 - 45
|14
|18.
|1:2
|19
|3
|4
|12
|18 - 29
|13
|19.
|1:0
|19
|1
|8
|10
|11 - 25
|11
|20.
|19
|0
|7
|12
|21 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|16 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10