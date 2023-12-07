  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 38.
Флуминенсе
2:3
Конец матча
Гремио
0'
32' Желтая карточка
Эли Родриго
1:0
34' Пенальти
Ариас Джон
36' Желтая карточка
Андре
36' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
1:1
43' Гол
Суарес Луис
1:2
45' Гол
Henrique Souza Ewerthon3
45' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
45' Желтая карточка
Нино
1:3
64' Пенальти
Суарес Луис
72' Желтая карточка
Джон Кеннеди
2:3
81' Гол
Джон Кеннеди
90'+11
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
31
Caique
IV
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
23
Pepe4
20
Вильясанти
Матиас
8
Карбальо
Фелипе
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
9
Суарес
Луис
10
Феррейра
Факундо
Флуминенсе
4-3-3
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Гремио

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

37 матчей

18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.5%
48.6%
37.9%
5 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:5
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:2
К
0:2
К
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
К
1:1
К
0:0
СA
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
2:0
КЛ
0:0
КЛ
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
5:4
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:0
КБ
2:3
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

0.89
0.74

Среднее время на гол

101
122

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.58
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.24
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

72
92

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 10 0.26
Ариас Джон 7 (2) 0.18
Vinicius Lima 6 0.16
Джон Кеннеди 6 0.16
Гансо Пауло 3 0.08
Keno 2 (1) 0.05
Lele 2 0.05
Мартинелли Габриэл 2 0.05
Мело Фелипе 2 0.05
Нино III 2 0.05
Guga3 1 0.03
Diogo VII 1 0.03
Samuel VII 1 0.03
Марсело Виера 1 0.03
Jony Gonzalez 1 0.03
Нето Жоао 1 0.03
Фернандес Леонардо 1 0.03
Алан VI 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Alexsander Gomes 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 17 (1) 0.45
Кристальдо Франко 8 (3) 0.21
Henrique Souza Ewerthon3 6 0.16
Вильясанти Матиас 4 0.11
Феррейра Факундо 4 0.11
Бителло 4 0.11
Педро Жоао II 3 0.08
Андре 3 0.08
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.05
Натан Аллан 1 0.03
Карбальо Фелипе 1 0.03
Роналд 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Lucas Besozzi 1 0.03
Nathan Ribeiro 1 0.03
Бруно Увини 1 0.03
Винисиус I 1 0.03
Gustavo Martins 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Фабио да Сильва 0 0
Зиньо 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 12 1
Диниз Фернандо 8 2
Мело Фелипе 9 1
Джон Кеннеди 10 0
Нино III 5 2
Кано Херман 8 0
Vinicius Lima 8 0
Тьяго Сантос 6 1
Samuel VII 7 0
Ариас Джон 5 1
Lele 4 1
Мартинелли Габриэл 4 1
Гансо Пауло 5 0
Марлон 5 0
Keno 5 0
Марсело Виера 4 0
Фабио Лопес 3 0
Guga3 3 0
Alexsander Gomes 3 0
Браз Давид 2 0
Фернандес Леонардо 2 0
Lucas Justen 0 1
Эдуардо Баррос 1 0
Джованни 1 0
Маноэл 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 16 1
Рейналдо Мануэл 10 2
Вильясанти Матиас 7 1
Суарес Луис 8 0
Фабио да Сильва 5 0
Gabriel Chapeco 5 0
Gustavo Martins 5 0
Bruno VI 3 1
Бруно Увини 4 0
Эли Родриго 4 0
Натан Аллан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Джеромел Педро 2 0
Винисиус I 2 0
Diogo VII 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Pepe4 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0
Nathan Ribeiro 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Гремио
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

8
11
Флуминенсе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Гремио
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

13
31
Флуминенсе
83.3%
16.7%
25 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (15)
42% (16)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
37% (14)
16% (6)
Гремио
30.3%
69.7%
10 побед 23 поражения
Первый тайм
13% (5)
45% (17)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
37% (14)
39% (15)

Сухие победы

16
2

Сухие поражения

4
13

Волевые победы

32
17

Упущенные победы

21
42

Голы по времени матча

Забито

34
30
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
3
9%
3
10%
1-15
4
12%
6
20%
16-30
7
21%
4
13%
31-45
10
29%
29%
6
20%
46-60
5
15%
6
20%
61-75
5
15%
5
17%
76-90

Пропущено

17
39
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 19
4
24%
3
8%
1-15
4
24%
7
18%
16-30
3
18%
8
21%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
2
12%
8
21%
61-75
2
12%
6
15%
76-90

Забито

18
32
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 11
29 Не забивали 22
2
11%
5
16%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
7
39%
7
22%
46-60
3
17%
6
19%
61-75
2
11%
5
16%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
3%
2
11%
1-15
7
24%
3
17%
16-30
5
17%
5
28%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
28%
5
28%
76-90

Забито

52
62
20 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 35
17 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
10%
8
13%
1-15
5
10%
9
15%
16-30
10
19%
10
16%
31-45
17
33%
13
21%
46-60
8
15%
12
19%
61-75
7
13%
10
16%
76-90

Пропущено

46
57
24 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 31
5
11%
5
9%
1-15
11
24%
10
18%
16-30
8
17%
13
23%
31-45
6
13%
8
14%
46-60
6
13%
10
18%
61-75
10
22%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0
Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3
Гремио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гремио - Васко да Гама 1:0 Гремио - Гойяс 2:1 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Гремио - Коринтианс 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Америка Минейро - Гремио 3:4 Гремио - Фламенго 3:2 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Гремио

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
9 раз 24%
2:0
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 18%
1:2
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:4
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 34%
0
12 раз 32%
1
8 раз 21%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
10 раз 26%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
16
3
11
8
1.5
10
9
3
16
2.5
6
13
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
9
10
2
17
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
12
0.5
Больше Меньше
29
9
18
20
1.5
19
19
5
33
2.5
10
28
1
37
3.5
4
34
1
37
4.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 20 10 8 64 - 33 70
2.
Гремио
 38 21 5 12 63 - 56 68
3.
Атлетико Минейро
 38 19 9 10 52 - 32 66
4.
Фламенго
 38 19 9 10 56 - 42 66
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 39 18 11 10 59 - 38 65
6.
Ред Булл Брагантино
 38 17 11 10 49 - 35 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 39 14 15 10 52 - 44 57
8.
Флуминенсе
 38 16 8 14 51 - 47 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 15 10 13 46 - 45 55
10.
Форталеза Сеара
 38 15 9 14 45 - 44 54
11.
Сан-Паулу
 38 14 11 13 40 - 38 53
12.
Куяба
 38 14 9 15 40 - 39 51
13.
Коринтианс
 38 12 14 12 47 - 48 50
14.
Крузейро
 38 11 14 13 35 - 32 47
15.
Васко да Гама
 38 12 9 17 41 - 51 45
16.
Байя
 38 12 8 18 50 - 53 44
17.
Сантос
 38 11 10 17 39 - 64 43
18.
Гойяс
 38 9 11 18 36 - 53 38
19.
Коритиба Парана
 38 8 6 24 41 - 73 30
20.
Америка Минейро
 38 5 9 24 42 - 81 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 19 13 4 2 33 - 18 43
4.
Сан-Паулу
 19 13 3 3 29 - 13 42
5.
Ред Булл Брагантино
 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 9 5 5 30 - 21 32
12.
Васко да Гама
 19 9 2 8 24 - 23 29
13.
Байя
 19 8 5 6 29 - 21 29
14.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
15.
Сантос
 19 6 7 6 26 - 28 25
16.
Куяба
 19 6 6 7 23 - 22 24
17.
Гойяс
 19 5 7 7 19 - 25 22
18.
Крузейро
 19 4 8 7 14 - 17 20
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 19 4 4 11 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 19 9 4 6 30 - 26 31
2.
Атлетико Минейро
 19 8 6 5 24 - 16 30
3.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
4.
Крузейро
 19 7 6 6 21 - 15 27
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 7 6 6 22 - 20 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 6 8 5 29 - 21 26
7.
Гремио
 19 7 3 9 29 - 40 24
8.
Ред Булл Брагантино
 19 6 6 7 21 - 21 24
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
10.
Коринтианс
 19 6 4 9 21 - 25 22
11.
Форталеза Сеара
 19 6 3 10 17 - 24 21
12.
Атлетико Паранаэнсе
 20 4 7 9 19 - 25 19
13.
Сантос
 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 19 0 7 12 21 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 21 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 17 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 16
Флуминенсе Андре 1 12
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
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