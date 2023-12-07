Тур: 38.
2:3
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаЭли Родриго
1:0
34' ПенальтиАриас Джон
36' Желтая карточкаАндре
36' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
1:1
43' ГолСуарес Луис
1:2
45' ГолHenrique Souza Ewerthon3
45' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
45' Желтая карточкаНино
1:3
64' ПенальтиСуарес Луис
72' Желтая карточкаДжон Кеннеди
2:3
81' ГолДжон Кеннеди
90'+11
Ход матча
32'
34'
1:0
36'
36'
43'
1:1
45'
45'
46'
64'
1:3
72'
75'
81'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
23
Guga3
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
-
-
16 Diogo VII
-
55 Daniel XII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
31 Caique IVВратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
54 Cuiabano
-
-
-
36 Nata
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Флуминенсе
Гремио
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
37 матчей
18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
13.5%
48.6%
37.9%
5 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
0.89
0.74
Среднее время на гол
101
122
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.58
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.24
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
72
92
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|10
|0.26
|Ариас Джон
|7 (2)
|0.18
|Vinicius Lima
|6
|0.16
|Джон Кеннеди
|6
|0.16
|Гансо Пауло
|3
|0.08
|Keno
|2 (1)
|0.05
|Lele
|2
|0.05
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.05
|Мело Фелипе
|2
|0.05
|Нино III
|2
|0.05
|Guga3
|1
|0.03
|Diogo VII
|1
|0.03
|Samuel VII
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|1
|0.03
|Нето Жоао
|1
|0.03
|Фернандес Леонардо
|1
|0.03
|Алан VI
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Alexsander Gomes
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|17 (1)
|0.45
|Кристальдо Франко
|8 (3)
|0.21
|Henrique Souza Ewerthon3
|6
|0.16
|Вильясанти Матиас
|4
|0.11
|Феррейра Факундо
|4
|0.11
|Бителло
|4
|0.11
|Педро Жоао II
|3
|0.08
|Андре
|3
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.05
|Натан Аллан
|1
|0.03
|Карбальо Фелипе
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Lucas Besozzi
|1
|0.03
|Nathan Ribeiro
|1
|0.03
|Бруно Увини
|1
|0.03
|Винисиус I
|1
|0.03
|Gustavo Martins
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Зиньо
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|12
|1
|Диниз Фернандо
|8
|2
|Мело Фелипе
|9
|1
|Джон Кеннеди
|10
|0
|Нино III
|5
|2
|Кано Херман
|8
|0
|Vinicius Lima
|8
|0
|Тьяго Сантос
|6
|1
|Samuel VII
|7
|0
|Ариас Джон
|5
|1
|Lele
|4
|1
|Мартинелли Габриэл
|4
|1
|Гансо Пауло
|5
|0
|Марлон
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Марсело Виера
|4
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Guga3
|3
|0
|Alexsander Gomes
|3
|0
|Браз Давид
|2
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Lucas Justen
|0
|1
|Эдуардо Баррос
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|16
|1
|Рейналдо Мануэл
|10
|2
|Вильясанти Матиас
|7
|1
|Суарес Луис
|8
|0
|Фабио да Сильва
|5
|0
|Gabriel Chapeco
|5
|0
|Gustavo Martins
|5
|0
|Bruno VI
|3
|1
|Бруно Увини
|4
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Натан Аллан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Diogo VII
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Гремио
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
8
11
Флуминенсе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Гремио
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
13
31
Флуминенсе
83.3%
16.7%
25 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (15)
42% (16)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
37% (14)
16% (6)
Гремио
30.3%
69.7%
10 побед 23 поражения
Первый тайм
13% (5)
45% (17)
42% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
37% (14)
39% (15)
Сухие победы
16
2
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
32
17
Упущенные победы
21
42
Голы по времени матча
Забито
34
30
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
3
9%
3
10%
1-15
4
12%
6
20%
16-30
7
21%
4
13%
31-45
10
29%
29%
6
20%
46-60
5
15%
6
20%
61-75
5
15%
5
17%
76-90
Пропущено
17
39
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 19
4
24%
3
8%
1-15
4
24%
7
18%
16-30
3
18%
8
21%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
2
12%
8
21%
61-75
2
12%
6
15%
76-90
Забито
18
32
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 11
29 Не забивали 22
2
11%
5
16%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
7
39%
7
22%
46-60
3
17%
6
19%
61-75
2
11%
5
16%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
3%
2
11%
1-15
7
24%
3
17%
16-30
5
17%
5
28%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
28%
5
28%
76-90
Забито
52
62
20 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 35
17 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
10%
8
13%
1-15
5
10%
9
15%
16-30
10
19%
10
16%
31-45
17
33%
13
21%
46-60
8
15%
12
19%
61-75
7
13%
10
16%
76-90
Пропущено
46
57
24 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 31
5
11%
5
9%
1-15
11
24%
10
18%
16-30
8
17%
13
23%
31-45
6
13%
8
14%
46-60
6
13%
10
18%
61-75
10
22%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0
Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3
Гремио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гремио - Васко да Гама 1:0 Гремио - Гойяс 2:1 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Гремио - Коринтианс 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Америка Минейро - Гремио 3:4 Гремио - Фламенго 3:2 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Гремио
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
9 раз 24%
2:0
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 18%
1:2
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:4
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 34%
0
12 раз 32%
1
8 раз 21%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
10 раз 26%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
163
118
109
316
613
118
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
136
712
910
217
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2612
Больше Меньше
299
1820
1919
533
1028
137
434
137
137
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|17 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10